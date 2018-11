Nyt se on käytännössä varmaa: Sotesta ei voida äänestää tämän vuoden puolella, maakuntavaalit siirtyvät

Hallitus on toivonut, että sote- ja maakuntauudistuksesta päästään äänestämään eduskunnan suuressa salissa vielä ennen joulua. Toiveen toteutuminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintöluonnoksensa jättiuudistuksesta. Ennen suuren salin äänestystä paketti menee kuitenkin vielä perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi, mistä se siirtyy jälleen takaisin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, että paketti olisi äänestysvalmiina eduskunnassa tämän vuoden puolella.

– Kun otetaan kalenteri käteen ja katsotaan, niin ei varmaan onnistu, Lapintie sanoo.

Asiantuntijoiden sote-savotta perustuslakivaliokunnassa vie aikaa

Lapintien mukaan valiokunnassa työ sote-uudistuksen mietintöluonnosten parissa alkaa huomenna perjantaina. Ensin pohditaan kuultavaksi kutsuttavia asiantuntijoita. Asiantuntijat tarvitsevat riittävästi aikaa tutustuakseen materiaaliin, jota riittää satojen sivujen edestä.

– Materiaalia ja muutoksia on niin paljon, että asiantuntijoille pitää varata 2–3 viikkoa tutustumista varten. Sen jälkeen kuullaan asiantuntijoita ja siihen menee useampi viikko, Lapintie sanoo.

Jos oletetaan, että asiantuntijoille riittää vain kaksi viikkoa ja he aloittavat materiaaliin tutustumisen jo ensi viikolla, päästään kuulemiset aloittamaan marraskuun viimeisellä viikolla. Jos kuulemisiin käytettäisiin vain kaksi viikkoa, perustuslakivaliokunta pääsisi tekemään yhteenvetoa kuulemisista joulukuun puolessa välissä.

Kun perustuslakivaliokunta saa työnsä päätökseen, palaa koko paketti vielä kertaalleen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, joka viimeistelee mietintönsä. Tässä vaiheessa ollaan todennäköisesti jo seuraavan vuoden puolella. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan työmäärä riippuu siitä, kuinka paljon korjattavaa perustuslakivaliokunta mietintöluonnoksista vielä löytää.

Eduskunta jää joulutauolle joulukuun 21. päivä. Vaalivuoden takia tauko jää tavallista lyhyemmäksi ja täysistunnot jatkuvat tammikuun 8. päivä.

Maakuntavaalit siirtynevät syksyyn

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on sanonut A-studiossa, että jos eduskunta pääsee äänestämään hallituksen sote-esityksestä vasta tammikuussa, niin maakuntavaaleja ei voida järjestää keväällä eurovaalien yhteydessä. Oikeuskanslerinvirasto on edellyttänyt, että lakien hyväksymisen ja maakuntavaalien välillä on oltava noin kuusi kuukautta.

Tässä tapauksessa maakuntavaalit käydään todennäköisesti syksyllä 2019.

Jos sote mielitään saada maaliin vielä tämän hallituskauden aikana, on uudistuksesta päästävä äänestämään suuressa salissa viimeistään maaliskuussa ennen huhtikuun eduskuntavaaleja edeltävää vaalitaukoa.

