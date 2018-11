Hamina tiesi 100-metrisen lipputangon lujuuslaskelmien puutteet jo yli kuukausi sitten – pystytti tangon silti

Tästä on kyse Haminan kaupunki sai tiedon jättilipputangon lujuuslaskelmien puutteista lokakuun alussa.

Lipputanko pystytettiin viikko sitten.

Uudet lujuuslaskelmat valmistuvat tämän viikon lopussa.

Haminan 100-metrisen lipputangon laskelmien puutteet olivat kaupungin tiedossa jo lokakuun alussa.

Näin kerrotaan tiedotteessa, jonka allekirjoittajiin kuuluu Haminan kaupungin ja lipputangon rakennelaskelmia tarkastaneen A-insinöörien edustajia.

A-insinöörit huomasi reilu kuukausi sitten, että urakoitsijan toimittamissa lipputangon lujuuslaskelmissa oli puutteita. Tiedotteessa todetaan, että teräsrakenneurakoitsijan toimittamat laskelmat eivät antaneet luotettavaa kuvaa 100 metriä korkean lipputangon rakenteesta.

A-insinöörien vertailulaskelmien mukaan Venäjällä valmistettu lipputanko ei täytä eurooppalaisia standardeja ja Suomessa vaadittuja kriteereitä.

Tiedotteen mukaan puutteista raportoitiin kaupungille heti lokakuun alussa. Silti lipputanko pystytettiin marraskuun alussa.

"Selvitykset pitää tehdä"

Haminan johtava rakennustarkastaja Ari Brusila ei halua kommentoida, miksi kaupunki pystytti lipputangon, vaikka laskelmissa oli todettu puutteita.

– Tässä ollaan sovittu, että kaupunki tiedottaa asiasta viikonloppuna.

Kaupunginjohtaja Hannu Muhonen totesi Radio Suomen suorassa haastattelussa, että kaupunki ei ota mitään riskejä turvallisuuden suhteen. Hänellä ei kuitenkaan ollut tarkempia tietoja pystyttämiseen liittyvistä päätöksistä.

– Standardien selvitykset pitää tietenkin tehdä. Mitään turvallisuusriskejä ei oteta, Muhonen toisti.

Muhonen muistuttaa, että satametrisen lipputangon pystyttäminen on Suomessa uniikkitapaus.

– Runoilija Hellaakoskea siteeraten: "Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki", ja kyllä tässä umpihangen puolella ollaan. Tämä on nyt vain käytävä lävitse, ei sen ihmeempää. Jos halutaan jotain uutta, jonkun on se tie aina käytävä, Muhonen kuvailee.

A-insinöörien toimialajohtaja Timo Leppänenuskoo, että tieto puutteista oli mennyt lokakuussa kaupungille perille. A-insinöörit toimitti vertailulaskelmat Haminan rakennusvalvontaan.

Poikkesivatko A-insinöörien tarkistamat laskelmat paljonkin standardista, jota Suomessa käytetään?

– Kyllä ne jonkun verran poikkesivat, Leppänen sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että rakenteiden kestävyyttä ei ole rakennusmääräysten mukaan pakko todistaa juuri standardeihin kirjatulla menetelmällä. Todisteeksi voisi käydä myös jokin toinen, erittäin kehittynyt laskelmamenetelmä.

Tietoa perjantaihin mennessä

Standardeissa määritellään esimerkiksi rakenteiden kuormitus ja mitoitus.

Suomessa käytetään eurooppalaista eurokoodi-järjestelmää, jossa määritellään vaatimuksia kantavien rakenteiden suunnittelulle. Eurokoodille on lisäksi omat suomalaiset sovellutusohjeensa.

Nyt Haminan kaupunki odottaa, voiko tangon valmistanut pietarilainen Amira Group -konepaja todistaa rakenteiden kelvollisuuden jollakin tavalla. Hamina tilasi lipputangon suomalaiselta ADS Finland -yhtiöltä, joka teetti tangon Pietarissa Amira Groupilla.

Hamina odottaa uusia lujuuslaskelmia perjantaihin mennessä.

Jälkilaskennasta päätettiin työmaakokouksessa tiistaina 6. marraskuuta. Tarkoituksena on varmistaa, että tanko pysyy turvallisesti pystyssä.

Sata metriä korkea tanko sijaitsee hiekkakentällä.

Tanko ei kaatuessaan yltäisi lähimpiin rakennuksiin. Se voisi kuitenkin yltää Merikadun reunaan. Jos tanko siis todettaisiin mahdollisesti epävakaaksi, katu saatettaisiin joutua osittain sulkemaan.

Kaupunki on myös varautunut tarvittaessa aitaamaan lipputangon ympäristön.

Suurlipulla on ollut epäonnea

Alun perin maailman suurimman Suomen lipun piti liehua salossa jo toukokuussa, jolloin Suomen lippu täytti tasan 100 vuotta.

Aikataulu ei pitänyt, koska rakentamiskustannukset nousivat odotettua korkeammiksi. Kaupunki joutui harkitsemaan tangon pituuden ja materiaalin uusiksi.

Lopulta satametrinen tanko päätettiin tehdä puun sijaan teräksestä. Tanko maksaa kaupungille lähes 740 000 euroa. Kaupungin piti myöntää sen rakentamiseksi yli puolen miljoonan euron lisämääräraha.

Lisäksi kaupunkilaiset ovat vastustaneet hanketta.

Tangon kuljettaminen Haminaan ei sekään onnistunut täysin ongelmitta. Sen toimitus viivästyi vuorokaudella, sillä Pietarista lähtenyt kuorma jumittui Vaalimaalle tullimuodollisuuksien venyttyä.

Koripallokentän kokoinen Suomen lippu on tarkoitus vetää salkoon 3. joulukuuta järjestettävässä juhlassa.

