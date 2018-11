Hittisarja Breaking Badista tehdään elokuvaversio

Palkitussa tv-sarja Breaking Badissa näyttelivät Aaron Paul (vas.), Anna Gunn and Bryan Cranston.

Palkitussa tv-sarja Breaking Badissa näyttelivät Aaron Paul (vas.), Anna Gunn and Bryan Cranston. Paul Buck / EPA

Huhut Breaking Bad -elokuvan ympärillä käyvät kuumina. Se tiedetään, että kuvaukset alkavat tässä kuussa New Mexicossa.

Yhdestä kaikkien aikojen arvostetuimmasta tv-sarjasta Breaking Badista on tekeillä elokuva. Sarjan päätähti Bryan Cranston vahvisti keskiviikkona, että elokuva on tulossa, mutta ei kertonut, onko hän itse mukana siinä. Cranston kuitenkin kertoi olevansa ehdottomasti kiinnostunut projektista, jos sarjan luoja Vince Gilligan pyytää häntä mukaan.

Vuosina 2008–2013 esitetty Breaking Bad voitti 16 Emmy-palkintoa ja kaksi Golden Globea ja sai paljon suitsutusta kriitikoilta. Sarjan päähenkilö on Cranstonin näyttelemä keski-ikäinen kemianopettaja Walter White, joka saa kuulla sairastavansa parantumatonta syöpää ja alkaa valmistaa huumeita turvatakseen perheensä elatuksen.

Tv-sarja päättyy päähenkilö Walter Whiten kuolemaan. Slash Film (siirryt toiseen palveluun) -blogin tietojen mukaan tuleva elokuva jatkaisi siitä, mihin sarja lopetti. The Esquire (siirryt toiseen palveluun) -julkaisu spekuloi sillä mahdollisuudella, että elokuva keskittyisi Jesse Pinkmanin tarinaan. Tv-sarjassa Pinkmania näytteli Aaron Paul. The Albuquerque Journal (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että elokuvassa nähtäisiin kidnapatun miehen pako ja tämän yritys päästä vapaaksi.

Moni asia on kuitenkin vielä hämärän peitossa. Sitäkään ei ole vahvistettu, ovatko alkuperäisen tv-sarjan näyttelijät mukana. Tulevan elokuvan nimen kerrotaan kuitenkin olevan Greenbrier ja se kuvataan sarjan tapaan New Mexicossa, Albuquerquessa. Kuvausten pitäisi alkaa marraskuussa ja ensi-ilta on tiettävästi ensi vuonna. Sitä, nähdäänkö lopputulos elokuvateattereissa vai televisiossa, ei vielä tiedetä varmasti.