Suolistosyöpää aletaan jälleen seuloa – runsas lihan syöminen ja alkoholi lisäävät väestötasolla riskiä sairastua

Tästä on kyse Suomessa todetaan vuosittain yli 3 000 uutta suolistosyöpää

Suolistosyövät kehittyvät, kun suolen kudoksen terveet solut muuttuvat pahanlaatuisiksi

Suomessa aletaan ensi vuoden alusta seuloa suolistosyöpiä

Aluksi seulontoja tehdään viidessä kunnassa

Syöpärekistseri toivoo seulonnoista valtakunnallisia

Ensi vuoden alusta Suomessa aloitetaan suolistosyöpäseulonnat muutaman vuoden tauon jälkeen.

Syöpärekisterin vanhempi tutkija Sirpa Heinävaara kertoi torstaina Radio Suomen Päivän haastattelussa, että suolistosyöpä on sekä miehillä että naisilla kolmanneksi yleisin syöpä. Kaikista syövistä joka 10. syöpä on suolistosyöpä.

Suomessa seulottiin suolistosyöpiä vuosina 2004–2016. EU suosittaa suolistosyöpien seulontaa jäsenmailleen. Suolistosyövällä tarkoitetaan Heinävaaran mukaan paksusuolensyöpää ja peräsuolensyöpää.

– Käytössä on tällä hetkellä ihan erilainen testi, joka on osallistujille helpompi. Tarvitaan vain yksi näyte. Kyseessä on ulosteveren tunnistava testi, joka tunnistaa veren aiempaa herkemmin.

Kun suolistosyöpiä aiempina vuosina seulottiin, syöpiä löytyi, muttei Heinävaaran mukaan niin paljon kuin aiempien tutkimusten perusteella odotettiin.

Syöpiä seulotaan tarkasti harkiten

Suolistosyöpään on löydetty riskitekijöitä väestötasolla.

– Riskeihin kuuluvat runsas lihansyöminen ja alkoholi. Yksilötasolla on kuitenkin vaikea todentaa, että suolistosyöpä olisi juuri näistä syistä aiheutunut. Iän mukana suolistosyövän yleisyys lisääntyy, kuten useiden muidenkin syöpien, Syöpärekisterin vanhempi tutkija Sirpa Heinävaara kuvaili Radio Suomen Päivässä.

Aina kun syöpää lähdetään seulomaan, se perustuu tutkittuun tietoon ja harkintaan. Mielestäni syöpää ei seulota liikaa.

Suomessa seulotaan rintasyöpää ja kohdunkaulansyöpää, ja siis ensi vuoden alusta myös suolistosyöpää.

– Mielestäni nämä kolme syöpää ovat erittäin harkittuja. Aina kun syöpää lähdetään seulomaan, se perustuu tutkittuun tietoon ja harkintaan. Mielestäni syöpää ei seulota liikaa, Syöpärekisterin Heinävaara sanoo.

Seulonnasta toivotaan valtakunnallista

Suolistosyöpäseulonnat alkavat ensiksi mukaan ilmoittautuneissa kunnissa, joita on viisi. Ensin seulontaan kutsutaan 60–66 -vuotiaita miehiä ja naisia kahden vuoden välein. Seulonta laajenee 74-vuotiaisiin asti.

Syöpärekisterin toiveena on, että suolistosyövän seulonta tulisi seulonta-asetukseen ja sitä kautta valtakunnalliseksi.

Toisinaan syöpäseulontoja on kritisoitu siitä, että ne aiheuttavat pelkoa, mutta lopulta syöpää ei löydy.

– Tämä on siinä mielessä totta, että ne henkilöt, joita ohjataan jatkotutkimuksiin testitulosten perusteella, heiltä kaikiltahan ei löydetä syöpää. Mutta esimerkiksi kohdunkaulansyövän seulonnassa voidaan löytää esiaste, joka voidaan hoitaa niin, ettei syöpä pääse kehittymäänkään. Seulonnan hyötyihin nähden huoli on pieni, Heinävaara toteaa.

Lue lisää:

Pitäisikö miehenkin tutkia rintansa? Markku Syrénin rutiiniterveystarkastus johti harvinaiseen rintasyöpädiagnoosiin