Urakoitsija Ylelle Oulunkylän ala-asteen katon romahtamisesta: "Olen julkisuudessa esiintyvien arvailujen varassa"

Oulunkylän ala-asteen pääurakoitsijana toimineen, nyt jo konkurssiin menneen yrityksen, Kenno-Rakenne Oy:n johtaja ei osaa sanoa miten on on mahdollista, että koulun alakatto oli vain naulattu kiinni, eikä ruuvattu, kuten olisi pitänyt.

– Aivan ensiksi: kaikkein tärkeintä ja onnekkainta on, että vahinko tapahtui viikonloppuna, jolloin tiloissa ei ollut toimintaa, kommentoi tapausta Ylelle sähköpostitse Kenno-Rakenne Oy:n silloinen toimitusjohtaja, nykyisinkin rakennusalalla toimiva Tom Walldén.

Tarkemmin hän ei osaa sanoa mistä virhe johtui.

– Kyseisen alakattorakenteen oli valmistanut alan normaalin käytännön mukaisesti tuon kaltaiseen työhön erikoistunut alihankkija. Rakenteen pettämisen syiden osalta olen julkisuudessa esiintyvien arvailujen varassa, joten siihen ei minulla ole enempää annettavaa.

– Yleisesti ottaen tuon tapaiset virheet johtuvat joko suunnittelu- tai työvirheestä, Walldén sanoo.

Urakoitsija: "Tämä on ensimmäinen kerta kuin mitään tämän kaltaista tapahtuu"

Kenno-Rakennus Oy oli korjausrakentamiseen erikoistunut perheyritys, joka perustettiin vuonna 1956 ja liikevaihto on Walldenin mukaan ollut 30 – 40 miljoonaa euroa.

Yritys on vastannut monien merkittävien valtion, kuntien ja yksityisten kohteiden urakoista. Viime vuosina se toiminut pääurakoitsijana paitsi julkisten rakennusten, myös kauppakeskusten, kuten Kampin kauppakeskuksen ja museoiden, kuten Kiasman korjauksissa.

Oulunkylän tapausta entinen toimitusjohtaja pitää hyvin poikkeuksellisena.

– Tämä on ensimmäinen kerta kuin mitään tämän kaltaista tapahtuu, Walldén sanoo.

Oulunkylän koulun remontti tehtiin pari vuotta sitten. Sen jälkeen Kenno-Rakenne Oy muutti nimensä Näätätien Rakennuspalveluksi, joka meni konkurssiin hyvin pian, eli vuosi sitten.

– Oulunkylän koulun tapaus ei sinänsä liity yhtiön konkurssiin millään tavalla, kirjoittaa Walldén.

Hänen mukaansa yhtiön konkurssi aiheutui "korjausrakentamismarkkinan vaikeutuneesta kilpailutilanteesta ja alaan liittyvien riskien yhtäaikaisesta toteutumisesta."

Walldénin muistin mukaan Kenno-Rakenne Oy ei ole toiminut muiden Helsingin kaupungin koulujen peruskorjausten pääurakoitsijana.

Kaupunki löysi virheen tonkimalla romuläjää

Kaupungin edustajat pääsivät katon romahtamiseen johtaneihin syihin käsiksi tonkimalla koulun lattialle ja pulpettien päälle romahtanutta kattoa.

– Me tarkastimme suunnitelmat ja katsoimme mitä oli tehty. Eli käytännössä siitä romuläjästä katsottiin miten se oli tehty. Kävi ilmi, että katto oli tehty nauloilla, eli liitoksessa oli vain yksi naula, eli niitä oli riittämätän määrä ja kiinnitystapa oli väärä, kuvailee yksikön päällikkö Sakari Heikkinen kaupunkiympäristön toimialalta.

Miten noin yksinkertainen virhe on päässyt tapahtumaan?

– Sitä mekin ihmettelemme, koska ihan yleisessä tiedossa on, että tällaiset alakattorakenteet pitää kiinnittää ruuvilla tai vähintään kampanaulalla. Mieluiten ruuvilla, Heikkinen sanoo.

Kenen vastuulla väärin kiinnitetty katto on, jos lopulliset naulat on lyönyt kattoon remonttimies, joka voi olla pääurakoitsijan alihankkijan palkkaama?

– Meillähän on ensisijaisena sopimuskumppanina ollut tämä Kenno-Rakennus Oy ja tilannetta mutkistaa se, että tämä Kenno-Rakennus Oy tai Näätätien rakennuspalvelu on konkurssissa, Heikkinen sanoo.

– Kaupunki tutkii oman lakimiehensä kanssa tämän asian ja me käymme läpi sitä, saako kaupunki korvauksia mistään suunnasta.

Pistokokeita tulossa samantyyppisiin rakennuksiin

Nyt Helsingin kaupunki tarkistaa onko missään muissa kouluissa tai ylipäätään muissa julkisissa rakennuksissa samanlaisia rakenteita kuin Oulunkylän koulurakennuksessa oli. Jos samantyyppisiä rakenteita löytyy, niin sellaisista kohteista avataan pistokeluontoisesti kattorakenteet ja tarkistetaan miten katto on kiinnitetty.

– Me tarkistamme sekä peruskorjatut rakennukset että uudisrakennukset, Heikkinen sanoo.

Kartoitus on jo aloitettu, mutta vielä ei ole löytynyt sellaisia rakennuksia, joissa vastaavia rakenteita olisi.

Oulunkylän ala-asteen puukattoinen rakennus on kuitenkin poikkeuksellinen siinä mielessä, että useimmiten koulurakennukset ovat betonirunkoisia. Montaa samantyyppistä julkista rakennusta ei Heikkisen mukaan Helsingissä ole. Ei puhuta esimerkiksi edes kymmenistä rakennuksista.

Heikkisen mukaan tällä hetkellä ole myöskään meneillään samantyyppisiä peruskorjauksia, joissa olisi samanlaisia alakattorakenteita kuin Oulunkylän koulussa.

Kaupunki lupaa tutkia, pettikö sen oma valvonta urakan aikana

Kaupunki kilpailutti Oulunkylän ala-asteen peruskorjauksen konsultin avustuksella. Onko kaupungin oma valvonta pettänyt rakennusurakan aikana?

– Rakennusvalvonta tekee viranomaisvalvontaa, eikä sille kuulu käytännön työn valvonta. Meillä on ollut siellä ulkopuolista valvontaa, mutta nämä kaikki asiat käydään läpi ja ruvetaan ruotimaan sitä, Heikkinen vastaa.

Oulunkylän ala-asteen romahtaneeseen kattoon on tehty korjaussuunnitelmat ja koekorjauksia on jo aloitettu.

– Koulussa on korjaussunnitelma tehty ja koekorjaukset on jo aloitettu. Niiden perusteella saamme aikataulut tehtyä ja sitten voimme sanoa milloin me saamme nämä 12 luokkaa kuntoon.

