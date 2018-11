Trusting News -projektin johtaja Joy Mayer: Luottamus uutisiin on helppo menettää, mutta vaikea saada takaisin

Yleisön luottamusta ei enää ansaita pelkillä faktoilla, huomauttaa Ylen journalismin päivillä vieraillut Mayer. Toimitusten on kerrottava, mitä niissä tehdään, miksi ja miten.

Suomalaisilla on syytä paukutella henkseleitään tilastoykkösen asemasta. Reuters-instituutin 37 maata käsittävän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ainoastaan portugalilaiset luottavat uutisiinsa yhtä paljon kuin me. Suurimman osan aikaa suurimpaan osaan uutisia luottaa 62 prosenttia suomalaisista.

Esimerkiksi Yhdysvallat löytyy tilaston häntäpäästä 34 prosentin luottamuksella.

Uutinen julkaistiin jo kesäkuussa, mutta se on jälleen ajankohtainen, sillä Suomessa vietetään parhaillaan vastuullisen journalismin viikkoja. Kampanjan tavoite on auttaa yleisöjä erottamaan vastuullisesti tuotettu journalismi (siirryt toiseen palveluun) muusta viestinnästä.

Luottamuskriisin kanssa painivassa Yhdysvalloissa eron tekeminen on käynyt ihmisille lähes mahdottomaksi, toteaa Trusting News (siirryt toiseen palveluun) -projektin johtaja, journalismin tutkija Joy Mayer.

Yleisradion journalismin päivillä tällä viikolla puhunut Mayer tosin huomauttaa, ettei epäluottamus uutisiin ole Yhdysvalloissa uusi ilmiö.

Watergate-skandaalin jälkimainingeissa 1970-luvulla usko oli huipussaan, 72 prosentissa. Kaapelitelevision ja puheradion yleistymisen myötä 1980-luvulla luottamus alkoi hiipua. Kuitenkin vielä 1990-luvun ajan puolet amerikkalaisista luotti suurimman osan ajasta suurimpaan osaan uutisista.

– Luottamuspula on ilmiönä voimistunut viime vuosikymmeninä. Erilaisia lähteitä on valtavasti, eikä mediaan ole samanlaista suhdetta kuin ennen. Juttuja kulutetaan otsikko kerrallaan sen paremmin miettimättä kuka sen on kirjoittanut tai julkaissut.

Vaikka suunta on ollut surkea pitkään, on luottamuskriisi Yhdysvalloissa saavuttanut aivan uuden tason.

"Meillä on hallinto, joka kertoo ihmisille journalistien olevan vihollisia"

Usko uutisiin on laskenut rajusti 2000-luvun alusta lähtien. Kaksi vuotta sitten se oli alhaisimmillaan, 32 prosentissa. Republikaanien kannattajien keskuudessa luku oli vain 14 prosenttia.

Mayerin mielestä on selvää, että Yhdysvalloissa vastuullinen media taistelee nyt olemassaolonsa edellytyksistä. Rahoitus on kriisissä, netissä kuka tahansa voi väittää mitä tahansa, eivätkä ihmiset enää tiedä ketä tai mitä uskoa.

Erityisen uhkaavana luottamuksen kannalta Mayer pitää kotimaansa nykyistä ilmapiiriä, jossa vastuullista mediaa syytellään valehtelusta poliittisten tarkoitusperien takia.

CNN:n toimittaja Jim Acosta ja presidentti Donald Trump kinastelivat tiedotustilaisuudessa. Shawn Thew / EPA

Presidentti Donald Trump hiiltyi viimeksi eilen keskiviikkona CNN:n toimittajalle, joka teki kiusallisia kysymyksiä Venäjä-tutkinnasta ja maahanmuuttajakaravaanista. Toimittaja sai presidentiltä haukut ja porttikiellon Valkoiseen taloon.

– Yhdysvalloissa nouseva viha on valtava ongelma monen asian suhteen. Journalismi on niistä vain yksi. Meillä on poliittinen hallinto, joka kertoo ihmisille, että journalistit ovat vihollisia.

Mayer ei silti pidä tilannetta toivottomana sen paremmin Yhdysvalloissa kuin muuallakaan maailmassa. Luottamus uutisiin on mahdollista palauttaa, kunhan mediatalot pääsevät eroon kasvavan kritiikin ja välinpitämättömyyden aiheuttamista lamaannuksen tunteistaan.

Yleisölle on kerrottava, mitä, miten ja miksi toimituksissa tehdään, on avattava arvot, journalistiset käytännöt ja juttuprosessit.

– Koska tarina toimittajista vihollisina on olemassa, tarvitaan yhtä vahva vastatarina, joka muistuttaa ihmisille siitä, miksi journalismilla on merkitystä, miten se toimii, mikä journalismin missio on, ja miksi se ansaitsee ihmisten luottamuksen.

Faktoihin ei luoteta, jos ei luoteta niiden kertojiin

Toimittajien koulutuksessa on perinteisesti painotettu sitä, että tosiasiat ja laadukas journalismi puhuvat puolestaan. Mayerin mukaan se luulo on aika heittää romukoppaan. Jos yleisö ei luota toimitukseen, ei se luota toimituksen tuottamiin faktoihinkaan.

Ja luottamus on jotain, joka perustuu tiedon lisäksi tunteelle, vähän kuin ihmissuhteissa, Mayer summaa. Jotta yleisö voi luottaa toimitusten tekemiin juttuihin ja tarjoamiin tosiasioihin, sen pitää uskoa ihmisiin, jotka juttuja tekevät.

Joy Mayer puhui Yleisradion toimittajien journalismin päivillä tällä viikolla Kulttuuritalolla. Petteri Sopanen / Yle

Mayerin mielestä toimittajien on syytä kertoa lukijoille ja kuulijoille jotain myös itsestään; sen verran ainakin, että voi osoittaa olevansa pätevä, sen verran, että voi osoittaa, ettei ojassa ole omaa lehmää.

– Useimmille toimittajille on opintojen aikana korostettu, että itsestään ei pidä tehdä tarinaa. Samoin meille on luotu käsitys siitä, että kun journalismin missio on meille hirveän ilmeinen, se on yhtä ilmeinen muille. Nämä luulot ovat ajaneet meidät tosi tukalaan tilanteeseen.

Parikymmentä vuotta kestäneen uransa aikana Mayer on törmännyt jatkuvasti vääriin käsityksiin toimittajien työstä. Esimerkiksi sellaisiin, että nimettömät lähteet ovat nimettömiä myös toimittajille, tai että haastatteluista maksettaisiin.

– Sen takia esimerkiksi jutussa pitää selittää, miksi lähteen nimeä ei julkaista. Ei pidä olettaa ihmisten tietävän mitään, ellei heille kerrota.

Mayer rohkaisee toimittajia keskustelemaan yleisön kanssa, pyytämään kysymyksiä ja vastaamaan niihin. Myös rajuun kritiikkiin on syytä vastata, ja selvittää, mikä sen kirjoittajaa pohjimmiltaan häiritsee. Usein esimerkiksi haukutaan "mediaa", vaikka ärtymyksen aihe olisi jonkin tietyn tiedotusvälineen tietty politiikan uutinen.

– Se ei johda mihinkään, että vain suljetaan silmät, ja leikitään, ettei kritiikkiä ole. Pitää muistaa, että kritiikillä on usein myös perusta. Liikkeellä on paljon huonosti tehtyjä uutisia ja skandaaleilla mehustelua.

Avautuminen kuulostaa hienolta, mutta myös pelottavalta.

Etenkin nimetön nettikommentointi voi olla niin törkeää, että se karkoittaa toimittajia avoimesta keskustelusta. Mayerin mielestä kaikille ei tarvitse vastata, mutta rajustakin kritiikistä voi toisinaan oppia jotain. Yle

Ei kaikille ole pakko vastata

Moni toimittaja varjelee yksityisyyttään erittäin hyvistä syistä: suojellakseen itseään vihapuheelta, uhkauksilta ja jopa suoranaiselta vainolta.

Ei kaikille pidä vastata, ei mitä tahansa pidä sietää, eikä kaikkia ihmisiä tietenkään voi tavoittaa, Mayer täsmentää.

– Uskon, että aina on joukko ihmisiä, jotka valitsevat vihan elämänasenteekseen, jotka eivät usko tosiasioihin, ja joita ei kiinnosta aktiivisesti etsiä asiallisesti tuotettua informaatiota. On ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että on suuri joukko ihmisiä, jotka eivät näe työtämme tärkeänä demokratian tai täysipainoisen kansalaisuuden kannalta.

Raivoisan vähemmistön takia ei pidä laistaa vuorovaikutuksesta yleisön kanssa, Mayer painottaa. Tietotulvan ja disinformaation keskellä moni kaipaa apua sen selvittämiseen, keneen voi luottaa ja keneen ei.

– Valtaosa ihmisistä on sellaisia, jotka haluavat tehdä fiksuja uutisvalintoja, eivätkä halua vihan ohjaavan elämäänsä. Sille joukolle journalistien pitäisi ensisijaisesti osoittaa viestinsä.

Joy Mayer muistuttaa, että luottamus on helpompi menettää kuin säilyttää. - Sen rakentamiseen kannattaa investoida aikaa ja ajatusta. Petteri Sopanen / Yle

Suomi ei ole Yhdysvallat. Täällä uutisiin luotetaan edelleen, ja erityisen paljon luotetaan tiedotusvälineisiin, jotka ovat sitoutuneet eettisiin pelisääntöihin. Kunnallisalan kehittämissäätiön alkuvuodesta teettämä kysely (siirryt toiseen palveluun) osoittaa, että suomalaiset pitävät uskottavimpina medioina Ylen TV- ja radiouutisia, sekä STT:n ja MTV3:n uutisia.

Mayerin mielestä ei silti ole syytä tuudittautua luulemaan, että luottamus uutisiin säilyisi tekemällä asiat samalla tavalla kuin on ennenkin tehty.

– Jos te alatte pitää yleisön luottamusta itsestään selvänä, se karisee, kuten muualla maailmassa on tapahtunut. Myös Suomessa toimittajien ja tiedotusvälineiden pitää rakentaa mekanismeja, joilla kerrotaan, mikä merkitys työllänne on.

Huoli vastuullisen journalismin tulevaisuudesta ei ole huolta ainoastaan toimitusten työpaikoista, Joy Mayer painottaa. Toimiva demokratia edellyttää toimivaa tiedonvälitystä.

– Yhteiskunnat ja demokratia rakentuvat vankan tiedonvälityksen varaan. Yhteisöt kukoistavat, kun niillä on päästy vastuullisesti tuotettuun informaatioon, ja jaettu käsitys tosiasioista. Journalistit eivät kamppaile vain palkkapusseistaan, vaan siitä, että heidän yhteisönsä ovat terveellä pohjalla.

