Työtapaturma vei Markku Hirvelältä jalat – nyt hän pelaa maajoukkueessa kelkkajääkiekkoa: ”Pystymme heittämään vähän ronskimpaa huumoria”

Kelkkajääkiekon suosio Suomessa ja maailmalla kasvaa. Suomen maajoukkueen varakapteenille laji on henkireikä.

Tästä on kyse Kelkkajääkiekon suosio lisääntyy Suomessa ja maailmalla.

Marginaalilajin maajoukkueelle on hankala löytää sponsoreita.

Suomen maajoukkueen varakapteeni löysi lajin menetettyään jalkansa työtapaturmassa.

Riihimäkeläisen Markku Hirvelän, 51, elämä muuttui tyystin vuonna 2007. Puutavaran siirtolaite ruhjoi miehen pahoin. Työtapaturman seurauksena Hirvelän molemmat jalat amputoitiin polvien yläpuolelta.

Pari vuotta myöhemmin Hirvelä liukui ensi kertaa jäälle kelkalla. Kurvailu apuvälinemessujen kokeilujäällä tuntui hyvältä, ja kelkkajääkiekosta tuli henkireikä muulle jaksamiselle.

Nyt mies on Suomen maajoukkueen varakapteeni, jolle joukkuekaverit ovat samalla vertaistukiryhmä.

– Pystymme heittämään vähän ronskimpaa huumoria. Jalkoja sahailemme mielellämme, Hirvelä hymyilee.

Keskivartalolihakset ovat kehittyneet. Markku Hirvelä

Hirvelä kertoo saaneensa itsensä melko nopeasti kasaan onnettomuuden jälkeen. Hän kertoo palanneensa sähkö- ja automaatiopäällikön työhönsä vain 1,5 kuukautta tapaturman jälkeen.

– Ennen onnettomuutta olin paljon työmatkoilla. Sitten jäin vain konttorihommiin. Työnantaja on ollut minulle tuki ja turva, kun sain jatkaa töitä.

Miehen piti kuitenkin opetella kävelemään uudelleen tuplareisiproteesien ja kainalosauvojen avulla. Kelkkakiekosta on ollut apua.

– Keskivartalolihakset ovat kehittyneet. Tuplaproteeseilla kävely vaatii niitä hienomotoriikan hallintaan, että pysyn pystyssä. Laji auttaa jatkamaan normaalia ihmiselämää.

Suomen pelaajat tuulettavat kuudetta maaliaan Australiaa vastaan kelkkajääkiekon C-sarjan MM-kisoissa Vierumäellä. Lauri Rautavuori / Yle

Nuoret eivät pysy perässä

Markku Hirvelä treenaa ankarasti. Jäälle mies liukuu kerran viikossa. Salilla tai käsipyöräillessä kuluu viisi iltaa viikossa.

Varakapteenin mukaan tässä lajissa ikä ja kokemus ovat valtteja. Suomen joukkueen keski-ikä on noin 35 vuotta, joten Hirvelä on jo konkari.

– Nuorilla on aina tekemistä pysyä perässä. He joutuvat treenaamaan vielä paljon, että pääsevät meikäläisen ohi.

Hirvelä oli onnettomuutensa aikaan nelikymppinen. Alun järkytyksen jälkeen hän kertoo sopetuneensa vallitsevaan tilaan nopeasti.

– Siinä vaiheessa oli jo suurimmat juoksut juostu, mies tokaisee.

Yhtä asiaa ajasta ennen tapaturmaa mies ikävöi yli muiden: remonttihommia.

– Kaipaan talon huoltoa ja korjaamista. Jalkoja kuitenkin tarvitsee tavaroiden liikutteluun ja muuhun. Esimerkiksi lamppuja en pysty vaihtamaan.

”Sponsoreiden löytäminen on vaikeaa”

Suomessa on pelattu kelkkajääkiekkoa eli parajääkiekkoa kymmenisen vuotta. Aktiivisia pelaajia on arviolta 50–60. Oulu, Turku, Jyväskylä, Helsinki ja Riihimäki ovat aktiivisia kelkkakiekkokaupunkeja.

Myös seurat ovat tärkeässä roolissa lajitoiminnan aktiivisuudessa. Esimerkiksi Riihimäen Kiekko-Nikkarit tarjoaa seuramaksua vastaan kaukalovuoroja pelaajille. Suuri osa maajoukkuepelaajista onkin Nikkareiden riveissä.

– Jäämaksut ovat Helsingissä niin isot, ettei niihin ollut pienellä porukalla varaa. Seuramaksu on halvempi hallita, Markku Hirvelä kertoo.

Rampit mahdollistavat pelaajien liikkumisen vaihtoaition ja jään välillä. Suomessa on tiettävästi vain yksi kaukalo, jonka aitiot on rakennettu varta vasten kelkkakiekkoon sopiviksi. Lauri Rautavuori / Yle

Marginaalilajissa rahavirratkin ovat pieniä. Suomen maajoukkueen budjetti on 50 000 euron luokkaa, ja laji maksaa pelaajille. Varakapteeni Hirvelä arvioi, että hän upottaa lajiin noin 1 500 euroa vuodessa.

– Jääajan lisäksi maksan tällä hetkellä itse kelkat ja omat varusteet.

Suomi isännöi tällä viikolla kelkkajääkiekon C-sarjan MM-kisoja Vierumäellä. Kotikisoissa Suomen kiekkoilijoilla ei ollut matkakuluja lukuun ottamatta omavastuuosuutta.

Paraurheilijoiden omavastuuosuudet nousivat otsikoihin Berliinin parayleisurheilun EM-kisoissa. Kisojen aikana ilmeni, että mitaleitta jääneet urheilijat joutuvat pulittamaan reissusta 900 euroa.

Sponsoreiden löytäminen on vaikeaa vammaisurheilussa, etenkin joukkuelajeissa, myöntää lajipäällikkö Petri Räbinä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:stä.

– Suhteet ja tietämys auttavat siinä, mutta kyllä sponsoreiden löytäminen on vaikeaa. Joukkueurheilussa se on vielä vaikeampaa.

Petri Räbinä Lauri Rautavuori / Yle

Kiina vei, muut vikisivät

C-sarjan maailmanmestaruus ja samalla nousu B-sarjaan ratkesi Heinolassa Vierumäellä tällä viikolla. Suomen kanssa mittelivät eksoottiset kiekkomaat Australia ja Kiina, jotka olivat lajin arvokisaensikertalaisia.

Kiinan joukkue on ollut kasassa vasta alle kaksi vuotta, mutta harjoittelun taso on ollut kova. Kiinan kelkkailijat jyräsivät Australian peräti 40–0 ja voittivat koko turnauksen. Suomi jäi toiseksi.

Kiinalaisten hurjan kunnon taustalla lienee panostus vuoden 2022 talviolympialaisiin Pekingissä.

Petri Räbinä uskoo, että yksi oleellinen asia suomalaisen kelkkakiekon kehittymisessä on kansainvälistyminen.

– Olemme leireilleet ruotsalaisten kanssa yhdessä tänä vuonna, ja varmaan ensi vuonnakin. Nuorten kanssa olemme aloittaneet Venäjä-yhteistyön.

Suomi voitti Australian viiden maalin turvin, Kiina neljänkymmenen. Lauri Rautavuori / Yle

Räbinän mielestä lajissa on menty rutkasti eteenpäin viimeisen 2–3 vuoden aikana.

– Tekemiseen on tullut suunnitelmallisuutta. Uusia ja nuoria pelaajia on saatu mukaan. Tämä on tulevaisuuden laji.