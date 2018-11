Keskustan eduskuntaryhmässä alhainen kannatus huolestuttaa – "Naapurissa ollaan parempia markkinamiehiä kuin meillä"

Keskustan eduskuntaryhmässä levottomuus kasvaa, kun vaalit lähestyvät. Syykin on selvä: kannatus ei osoita parantumisen merkkejä.

Ylen aamulla julkaisemassa mittauksessa keskustan kannatus putosi reilun prosenttiyksikön ja on nyt 16,5 prosenttia.

Pääministeripuolueeksi keskusta nousi viime vaaleissa 21,2 prosentin kannatuksella. Jos kannatus seuraavissa vaaleissa romahtaa 16 prosentin kieppeille, keskustan tulevassa eduskuntaryhmässä on yli 10 kansanedustajaa vähemmän kuin nyt.

Viime vaaleissa Kuusamosta eduskuntaan noussut Ulla Parviainen (kesk.) sanoo, että keskustan kansanedustajat ovat huolestuneita.

– Jokaista istuvaa kansanedustajaa varmasti huolettaa oma tilanteensa. Myös se huolettaa, että emme ole saaneet kerrottua viestiä riittävän selkeästi meidän kannattajillemme, Parviainen sanoo.

Syy kannatuslaskuun löytyy Parviaisen mukaan keskustan epäselvän viestin lisäksi pääministeripuoluetta painavasta hallitusvastuusta.

– Eihän se mieli mettä keitä, kun kannatus menee alaspäin, mutta jollain tavalla minä ymmärrän tämän tilanteen. Keskusta on tässä hallituskuviossa joutunut ottamaan kokonaisvastuuta koko hallituksen teoista.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvioi, että viimeisimpään kannatusnotkahdukseen vaikutti irtisanomislain ympärillä käyty taistelu palkansaajajärjestöjen ja hallituksen välillä.

– Osa keskustan kannattajista saattoi mennä katsomon puolelle seuraamaan, mikä lopputulos tässä on. Lopputuloshan oli ihan hyvä, mutta itse prosessista ei voi antaa parhaita tyylipisteitä mihinkään suuntaan, Kaikkonen sanoo.

Myös toisen kauden kansanedustaja Arto Pirttilahti (kesk.) uskoo irtisanomiskiistan rokottaneen keskustan kannatusta.

– Varmaan aika moni on miettinyt, kaatuiko tämä asian eteenpäin vieminen puhtaasti keskustan niskaan, Pirttilahti sanoo.

"Kokoomus pistää huonot asiat muiden syyksi"

Samaan aikaan kun keskustan kannatus on laskenut, hallituskumppani kokoomuksen kannatus on noussut ja puolue hätyyttelee SDP:n johtoasemaa. Keskustalaisten mielestä epäsuhtaa selittää kokoomuksen viestintäosaaminen.

– Heillä on taito ottaa koppi itselleen hyvissä asioissa ja huonoissa asioissa pistää ne muiden syyksi, Pirttilahti sanoo.

– Naapurissa ollaan parempia markkinamiehiä kuin meillä, Kaikkonen arvioi.

Toisaalta myös puolueiden kannattajakunnissa on eroa. Leikkaukset perusturvaan eivät koske tyypillisesti kokoomusta kannattavia, keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni arvioi.

– Näinä aikoina tehdään tasapainottamistoimenpiteitä, ja ne koskevat ihmisiä, jotka elävät sosiaaliturvan varassa. Käsitykseni mukaan kokoomuksen kannattajakunnassa sellaista porukkaa ei ole, Kulmuni sanoo.

Leikkauksista Kulmuni vierittää syytä myös valtiovarainministeriön suuntaan.

– Valtiovarainministeriö on kyllä melkein valtio valtiossa. Pohjarätingit ovat erittäin kovia, jotka kulloisellekin hallitukselle ja eduskunnalle tulevat.

Keskusta putoamassa pääministerikisasta

Tällä hetkellä näyttää siltä, että keskusta on putoamassa SDP:n ja kokoomuksen välisestä pääministerikisasta.

Keskustalaiset eivät kuitenkaan ole valmiita luopumaan toivosta. He korostavat mielellään hallituskauden aikana parantunutta työllisyyttä ja talouskasvua.

– Nyt kun Suomen talous on lähtenyt kasvuun ja työllisyys on parantunut, me emme tietenkään halua, että muut puolueet pääsisivät sotkemaan tilannetta, Kulmuni sanoo.

Puheet hallituskauden saavutuksista eivät kuitenkaan näytä vakuuttaneen äänestäjiä. Keskustalaisten mukaan on kerrottava myös siitä, mitä keskusta aikoo tehdä seuraavalla hallituskaudella.

Kaikkonen toivoo, että keskusta esittelee ratkaisuja etenkin lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

– Syntyvyys on laskenut nälkävuosien tasolle. Tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys. Pidän tärkeänä, että ainakin keskusta tuo vastauksia pöytään.

