Kittilä-käräjillä tentattiin keskeistä kuntapäättäjää Timo Kurulaa

RovaniemiKittilän kunnanhallituksen puheenjohtajana toiminut Timo Kurula (kesk.) kertoo itse lukeneensa Levin hissiyhtiön toimitusjohtajan Jouni Palosaaren potkuista Lapin Kansasta. Pian valtakunnallisetkin mediat uutisoivat tunnettua Levin vaikuttajaa koskevasta tutkintapyynnöstä.

– Meteli oli viikonloppuna aika kova, ja päällimmäisenä tavoitteena oli rauhoitella tilannetta. Tilanteen normalisoiminen oli kiikarissa, se olisi kunnan etu ja Levin matkailualueen etu, kertoi Kurula oikeudessa motiivistaan perua tutkintapyyntö joulukuussa 2013.

Kutsu kunnanhallituksen kokoukseen lähti kokouspäivän aamuna. Päätösesityksiä ei annettu hallintojohtaja Esa Mäkisen valmisteltavaksi, vaan ne valmisteli lakiasiantuntija Pertti Eilavaara Kurulan ohjeistuksen pohjalta.

Kurula sanoo asialistan, esimerkiksi tutkintapyynnön perumisen, nousseen hänen ja kunnanhallituksen jäsenten käymien puhelinkeskustelun pohjalta.

Hallintojohtaja ohitettiin valmistelussa

Oulun kihlakunnansyyttäjä Katri Junnikkala-Heikkinen kysyi, miksi valmistelua ei annettu hallintojohtaja Mäkisen tehtäväksi.

– Onko se korrektia, että alaisen pitäisi alkaa esimiehensä asioita selvitellä, Kurula vastasi viitaten siihen, että kunnanjohtaja Anna Mäkelä oli Mäkisen esimies.

Kurula myös totesi hallintosäännön sallivan sen, että päätökset tehdään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Syyttäjä kysyi myös, esittikö joku kunnanhallituksen jäsenistä tutkintapyynnön perumista.

– Ainakin Eino Holck sanoi, että tutkintapyyntöasialle pitää tehdä jotain.

"Yrittäjät luottivat Palosaareen"

Kurula itse painotti kuulemisessaan Levin ja Jouni Palosaaren merkitystä kunnalle.

– Matkailu on se, joka tuottaa kunnan veroäyrit. Jouni Palosaari on aivan keskiössä, hänellä on tietotaito ja alueen yrittäjät luottavat häneen.

Törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, työturvallisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä syytetyn Timo Kurulan kuuleminen kesti koko torstaipäivän, ja kuulusteluissa käytiin seikkaperäisesti läpi kokouksia, käytäväkeskusteluita ja kokouspöytäkirjoja.

Syyttäjä kysyi myös sitä, miksi Kurula oli jäävännyt itsensä monesta Mäkelää koskeneesta kunnanhallituksen päätöksestä. Kurula sanoi toimineensa "varovaisuussyistä" ja vetosi siihen, että oli tavoitellut kunnanjohtajan paikkaa samaan aikaan Mäkelän kanssa.

Mäkelän erottamispäätökseen kunnanvaltuustossa Kurula kuitenkin osallistui ja äänesti sen puolesta. Jääviydestä kysyneelle syyttäjälle Kurula vastasi, että valtuustossa jääviysmääräykset ovat erilaiset kuin kunnanhallituksessa.

"Kohteli luottamushenkilöitä asiallisesti"

Kurula kertoi menettäneensä luottamuksensa Mäkelään asioiden hitaan käsittelyn ja tutkintapyynnön vuoksi. Mäkelän käytöstä Kurula ei moittinut monen muun syytetyn tapaan ylimieliseksi.

– Minusta hän kohteli luottamusmiehiä ihan asiallisesti, eikä hän koskaan ottanut esille, että häntä itseään kiusattaisiin.

Kurula muisti oikeudessa monet asiat toisin kuin Mäkelä. Kurula sanoo vastanneensa Mäkelän viesteihin eikä toisaalta muista Mäkelän lähettäneen tekstiviestiä Palosaaren potkuihin liittyen. Mäkelän mukaan hänelle annettiin turhia työtehtäviä mahdottomalla aikataululla.

Kurula taas sanoo, ettei hallintosääntöä olisi ollut tarve muokata niin laajasti kuin Mäkelä teki ja lisäaikaakin annettiin. Kurula myös kertoi kehottaneensa kaikkia pitämään kännykät äänettömällä ja mieluiten laukussa kokouksen ajan, ei vain Mäkelää.

Kurula myös kiisti, että hän olisi vaatinut Mäkelää perumaan tutkintapyynnön Kurulan antamaan määräaikaan mennessä.

Yle Rovaniemi jatkaa Kittilän virkarikosoikeudenkäynnin seuraamista Lapin käräjäoikeudessa.