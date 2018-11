Kärkiehdokastappion jälkeen Stubb voi nousta komissaariehdokkaaksi, jos kokoomus on keväällä pääministeripuolue – Katso videolta Stubbin ja Orpon haastattelu

Euroopan kansanpuolueen EPP:n kisan EU-komission puheenjohtajaksi hävinnyt Alexander Stubb saattaa silti päätyä komissioon. EPP:n kongressin jälkeen Ylelle antamassaan haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi tuoretta puoluekyselyä, jossa kokoomus on kirinyt kiinni SDP:n etumatkaa.

Pääsääntö on, että Suomen komissaari tulee pääministeripuolueesta. Eduskuntavaalit on huhtikuussa ja EU-vaalit heti perään toukokuun lopussa. Kokoomus pyrkii nousemaan takaisin suurimmaksi puolueeksi, jolloin komissaarin salkku myös säilyisi kokoomuksella.

Stubb on entinen pääministeri, valtiovarainministeri, puolueen puheenjohtaja ja europarlamentaarikko.

– Faktahan on se, että jos puhutaan eurooppaosaamisesta ja sopivuudesta eurooppalaisiin erilaisiin vastuullisiin tehtäviin, niin Alex on suomalaisella mittapuulla todella ylivoimainen ja eurooppalaisittainkin on vaikea löytää haastajia, Orpo sanoi.

Suomessa on esiintynyt vahvaa painostusta valita seuraavaksi komissaariksi nainen, ensimmäistä kertaa. Kysyttäessä tästä.

– Sitten aikanaan, kun nähdään miten vaaleissa käy ja millaisia valintoja ollaan tekemässä, niin sitten valitaan niitä parhaita ja pätevimpiä. Uskon, että se on tasa-arvoa parhaimmillaan, että me valitaan pätevin ja osaavin, Orpo totesi.

Stubb itse sanoi, että hän päättää lähdöstään eurovaaleihin joulun jälkeen. Stubbin mielestä myös komissaarin on hyvä saada mandaatti vaalien kautta.

Kärkiehdokasvalinta jakoi suomalaiset jäsenpuolueet

Kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtaja Sari Essayah ja puolueen kolme muuta äänioikeutettua kannattivat saksalaista Manfred Weberiä EU-komission puheenjohtajaehdokkaaksi. Essayahin mukaan Weberin arvot ovat yhtenevät, eli lähtevät kristillisistä perusarvoista.

–Manfred Weber toi omassa puheessaankin varsin hyvin esille sen, että tämä ihmisarvo, se on ihan lähtökohta koko kristillisdemokratiassa. Sitten on perheen keskeisyys yhteiskunnan perustuksena, eli yhteiskunnissa voidaan juuri niin hyvin kuin meillä voidaan perheissä ja lähiyhteisöissä, Essayah sanoi.

Kristillisyys nousi muutenkin useaan otteeseen esille puolueryhmän nykyisten johtajien puheissa.