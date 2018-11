Somero-lehti: Rauli "Badding" Somerjoen hittikappale paljastui plagiaatiksi – unkarilainen iskelmä kuulostaa hyvin samanlaiselta

Vuonna 1987 edesmenneen laulajan Rauli ”Badding” Somerjoen sävellys Kuihtuu Kesäinen Maa on paljastunut plagiaatiksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Somero-lehti (siirryt toiseen palveluun) tiistaina.

Somerjoen ja hänen naisystävänsä Pirkko-Liisa Vakkurin sanoittamaksi ja Somerjoen säveltämäksi merkitty kappale on alun perin unkarilainen iskelmä Minden Ember Boldog Akar Lenni. Kappale on kuunneltavissa YouTubesta (siirryt toiseen palveluun). Sen esittää Teri Harangozó. Sävellys on kreditoitu Attila Dabosille ja Sandor Halmágyille.

Kappaleen ensilevytys on vuodelta 1966. Wikipedian (siirryt toiseen palveluun) mukaan Harangozó sai levytyksestä Unkarin ensimmäisen kultalevyn.

Kuihtuu Kesäinen Maa julkaistiin singlellä vuonna 1981 ja Ikkunaprinsessa-albumilla vuonna 1982. Myös Somerjoen kappaleen voit kuunnella YouTubesta (siirryt toiseen palveluun).

Somero-lehden mukaan plagiaatti paljastui, kun oululainen unkarilaisen musiikin harrastaja Jouko Heikkala otti ystävänsä välityksellä yhteyttä Jukka Rajalaan. Rajalan kirjoittama Badding-elämäkerta Kaitapolku ilmestyi tänä vuonna.

Rajala kertoo myös tapauksesta uutisoineelle Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että on yllättynyt tapauksesta. Hän kertoo, että hän ja moni muukin on pitänyt kappaletta yhtenä Somerjoen parhaista sävellyksistä.

Rajala arvelee Helsingin Sanomille, että Somerjoki ei ole viitseliäisyyttään jaksanut ottaa selvää kappaleen alkuperäisistä tekijöistä. Hän sanoo, ettei mitenkään usko siihen, että Somerjoki olisi tieten tahtoen varastanut kappaletta.

Jukka Rajala perustelee näkemystään sillä, että Somerjoki oli hänen mukaansa luonteeltaan suurpiirteinen, ”taiteellinen huithapeli”.

Rajala kertoo Somero-lehdelle, että Somerjoki kävi Unkarissa kahdesti, syyskesällä 1975 ja kesällä 1981.

Mahdollinen tekijänoikeuskorvaus kymmeniätuhansia euroja

Helsingin Sanomien haastatteleman suomalaisten kappaleiden tekijänoikeuksia valvovan Teoston musiikkiasiantuntijan Jennah Vainion mukaan plagiaatin määrittelyssä tulee olla tarkka. Hänen mukaansa Teosto puuttuu plagiaattiepäilyihin vain jo epäillyn plagioinnin kohteeksi joutunut osapuoli ottaa siihen yhteyttä.

Vainion mukaan plagiaatin määrittelyssä kiinnitetään eniten huomiota kertosäkeisiin, joiden tulee olla yhteneväiset.

Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja Aku Toivonen sanoo Helsingin Sanomissa, että Kuihtuu Kesäinen Maa ja alkuperäinen kappale menevät näiltä osin yhteen.

Vainio arvioi Helsingin Sanomille, että jos niin vanha ja soitettu kappale kuin Kuihtuu Kesäinen Maa todettaisiin plagiaatiksi, mahdollinen tekijänoikeuskorvaus voisi olla kymmeniätuhansia euroja.

Musiikkimaailmassa tunnetaan useita muitakin plagiointiepäilyjä.

Esimerkiksi vuonna 1984 Ray Parker Juniorin samannimisen elokuvan tunnuskappaleeksi säveltämä Ghostbusters kuulosti ilmestyttyään monien mielestä liikaa Huey Lewis and the Newsin aiemmin tehdyltä kappaleelta I Want a New Drug.

Osapuolet saivat sovittua kiistan oikeuden ulkopuolella.

Sovintoon päätyi myös brasilialaisen artistin Jorge Benin ja kuuluisan raspikurkun Rod Stewardin riita. Jorge Ben syytti vuonna 1978 Stewartia siitä, että englantilainen rokkikukko olisi plagioinut hittibiisinsä Da Ya Think I’m Sexy artistin vuonna 1972 julkaistusta Taj Mahal-kappaleesta.

Viime vuosien ehkä kuuluisin plagiaattiepäily on ollut Led Zeppelin-yhtyeen ikonisen Stairway To Heaven-kappaleen tapaus. Spirit-yhtye väitti, että kappale on plagiaatti heidän vuoden 1968 kappaleesta Taurus.

Los Angelesin oikeusistuin päätti vuonna 2016, että Stairway To Heaven ei ole plagiaatti Spiritin kappaleesta. Syyskuussa Kalifornian vetoomustuomioistuin kuitenkin kumosi vuoden 2016 päätöksen, joten Led Zeppelinin plagiaattipiina ei ole vieläkään ohi.