Näyttelijä Joonas Saartamo treenaa itsensä äärirajoille rooliin valmistautuessaan: "Siinä oppii arvostamaan roolihenkilöä"

Joonas Saartamo tunnetaan fyysisenä näyttelijänä. Uuteen elokuvarooliin mennään usein rankan treenauksen kautta.

– Tykkään heittäytyä vahvasti roolien maailmoihin ja tutkia syvästi, mitä roolihenkilön mielessä tapahtuu. Näyttelijän työ on minulle niin intohimoammatti ja elämäntehtävä, että mitä ikinä on tutkittu, niin aika syvälle on menty.

Syvälle rooliin menemisellä on Saartamolle erityinen merkitys roolin tekemisessä.

– Hienointa siinä on, että oppii ymmärtämään ja arvostamaan sitä ihmistä, roolihenkilöä.

Saartamo on uransa aikana joutunut niin laihduttamaan, lihottamaan ja jopa ryyppäämään rooleja varten.

– Tietenkin työaikojen ulkopuolella tehdään paljon roolia. Juoppohullun päiväkirjassa oli ohjaajan kanssa sovittu, että kokeilen miten se pöhöttyneisyys ja darramaisuus voidaan hahmoon saada. Se oli sellainen kokeilu, ja toimi mielestäni hyvin.

Näyttelijöiden työehtojen puolestapuhuja

Joonas Saartamo on toiminut aktiivisesti elokuvanäyttelijöiden työehtojen puolestapuhujana. Viimeksi tämän viikon keskiviikkona hän esitti näyttelijöiden puheenvuoron elokuva rahoitusta käsitelleessä Arkadia-seuran semiaarissa. Saartamon mukaan alalla on paljon korjattavaa.

– Näyttelijöiden pitäisi saada työehtosopimus ja kohtuulliset tekijänoikeuskorvaukset. Kyllä se vähän hävetti, kun kesällä Keski-Euroopassa kuvattiin elokuvaa, ja amerikkalainen vastanäyttelijäni oli pöyristynyt siitä tekijänoikeuskorvaustaistelusta, jota minun oli pitänyt käydä Suomessa.

Kansainväliset projektit antavat paljon

Saartamo on yhdessä pääosassa huomenna 9.11. ensi-iltaan tulevassa suomalais-meksikolaisessa elokuvassa Bayoneta. Kansainväliset elokuvaprojektit ovat jo tässä vaiheessa antaneet näyttelijälle paljon.

– Kun tehdään ulkomaisten työryhmien kanssa elokuvaa, toisenlaisessa kulttuurissa, niin oppii automaattisesti. Sen takia on mahtavaa, että nämä kansainväliset ovet ovat nyt aukeamassa myös suomalaisille näyttelijöille.

Saartamon mukaan Suomi on elokuva-alalla eräänlainen eksoottinen saari, joka on nyt löydetty.

– Syynä siihen on osaltaan suomalaisten vahva työmoraali ja kuinka halutaan tehdä. Muun muassa juuri sukeltaa vahvasti niihin rooleihin. Nyt se aletaan myös tajuta maailmalla.

Bayoneta-elokuvan meksikolainen ohjaaja Kyzza Terrazas hehkuttikin suomalaisia näyttelijöitä.

– Hän totesi, että seuraavassa elokuvassaan hän tulee käyttämään vain suomalaisia näyttelijöitä.

Katso täältä Joonas Saartamon koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa