Tero Lähdesmäki on vuoden koti-isänä, jos rahat riittävät: "On mukavaa, että isäkin on välillä se, jonka luo tullaan, kun on paha mieli"

Tero Lähdesmäki haluaa olla 2-vuotiaan Aatin ja 4-vuotiaan Hilman kanssa kotona. Vaikka koti-isyys on vielä melko harvinaista, Lähdesmäen mukaan perheen ratkaisua ei ole juuri ihmetelty. Videolla Tero Lähdesmäki kertoo, millainen isä haluaisi lapsilleen olla. (Kuvaus ja editointi: Pasi Takkunen/Yle)

Isien osuus vanhempain- ja hoitovapaiden käyttäjistä kasvaa Suomessa hitaasti. Tero Lähdesmäen aikomuksena on olla hoitovapaalla jopa vuodenkin ajan.

Seinäjoella Lähdesmäen perheessä aamu alkoi torstaina jo seitsemältä. 2-vuotias Aati ja 4-vuotias Hilma olivat virkeinä valmiita päivän seikkailuihin.

Ennen kuin kello oli 11, perheessä oli syöty aamupala, katsottu piirrettyjä ja käyty ulkoilemassa.

– Nuorempi pakkaa heräämään silloin, kun äiti herää. Jos äiti herää kuudelta mennäkseen töihin seitsemäksi, niin kyllä silloin nuorempikin herää myös, perheen isä Tero Lähdesmäki kertoo.

Syyskuusta lähtien onkin Anniina-äiti lähtenyt lähihoitajan töihin, Tero-isän jäädessä kotiin lasten kanssa. Tavoitteena on, että isä olisi lasten kanssa kotona vuoden ajan – tai niin kauan kuin säästöt riittävät.

Työelämästä koti-isäksi

Portieerina useamman vuoden toiminut Tero Lähdesmäki teki vielä keväällä pelkästään yövuoroa. Päivät kuluivat lasten kanssa touhutessa ja unet jäivät todella vähälle.

– Kyllä se alkoi tuntua, kun piti jaksaa leikkiä niiden kanssa, Lähdesmäki kertoo.

Kun äiti Anniina halusi palata työelämään, tehtiin perheessä päätös isän jäämisestä kotiin. Päiväkodit ja perhepäivähoitajat eivät olleet poissuljettu vaihtoehto.

– Meillä oli jo kauan aikaa sitten puhuttu, että jossain vaiheessa jään lasten kanssa kotiin. Tämä oli hyvä ratkaisu jäädä kunnolla kotiin lasten kanssa. Nyt saa keskittyä pelkästään lapsiin eikä tarvitse ajatella oikeastaan mitään muuta.

Lähdesmäki uskoo, että kokemus lähentää häntä ja lapsia.

– On mukavaa, että isäkin on välillä se, jonka luo tullaan, kun on paha mieli eikä vain äiti, Lähdesmäki kertoo.

Pasi Takkunen/Yle

Isät käyttävät hoitovapaapäivistä vain seitsemän prosenttia

Isien osuus vanhempain- ja hoitovapaiden käyttäjistä kasvaa Suomessa hitaasti. Viime vuonna isien osuus esimerkiksi vanhempainpäivärahapäivistä oli kymmenen prosenttia. Vastaava osuus vuonna 2007 oli kuusi prosenttia ja vuonna 1997 hieman alle neljä prosenttia.

Isien hoitovapaiden pitäminen oli vielä harvinaisempaa. Viime vuonna hoitovapaapäivistä miehet käyttivät vain seitsemän prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin luku oli viisi prosenttia.

Kelan mukaan suurin syy isien lyhyisiin vanhempain- ja hoitovapaisiin on raha. Tero Lähdesmäelle lasten kanssa vietetty aika oli tärkeämpää kuin raha.

– Olen meidän perheestä se, joka stressaa näitä raha-asioita. Kotihoidontuki on pieni, mutta katsotaan kuinka pitkään kotona pystyn olemaan. Haluan olla mahdollisimman pitkään, mutta säästöillä tässä melkein mennään.

Lähdesmäki uskoo, että korkeampi kotihoidontuki rohkaisisi miehiä jäämään kotiin pidemmäksi aikaa. Vaikka kotiin hoitovapaalle jäävien isien määrä ei ole suuri, ei Lähdesmäki ole saanut tuttavapiiristään ihmettelyä.

Temperamenttia ja vauhtia

Lähdesmäen perheessä päivät ovat hyvin leikintäyteisiä. Aatin suuri kiinnostuksen kohde ovat dinosaurukset, Hilma puolestaan pitää erityisesti Frozen-prinsessoista ja Ryhmä Hausta.

Isän mukaan kummallakin lapsella on temperamenttia ja omaa tahtoa.

– Hilma on jo vähän rauhoittunut, kun on vanhempi, mutta Aati on villi tapaus. Temperamenttisuus tulee äidin puolelta. Toivoin, kun Aati syntyi, että hän saisi minulta vähän rauhallisuutta, mutta ei saanut, Lähdesmäki kertoo hymyillen.

Tero Lähdesmäki toivoo olevansa lapsillensa hyvä ja mukava isä, joka kuitenkin asettaa rajoja.

Oletko mielestäsi kurinpitäjä vai sellainen, joka heltyy helposti ostamaan lasten pyynnöstä karkkia?

– Olen varmasti aikalailla molempia. Kotona tulee kyllä pidettyä kuria. Itse en pidä sotkusta, mitä kyllä lapsiperheissä tulee. Silloin pitää pitää vähän jöötä, mutta kauppareissuilla tulee osteltua karkkeja, vaikkei ehkä niin saisi. Se on kuitenkin mukavaa, kun kaikilla on kivaa.

Merja Siirilä/Yle

Isänpäivä

Viikonloppuna vietettävä isänpäivää juhlitaan Lähdesmäen perheessä tavallista suuremmin. Perheen kuopus Aati täyttää kaksi vuotta ja syntymäpäiviä juhlistamaan on kutsuttu isovanhemmat.

– Paapatkin saavat juhlia sitten isänpäivää täällä samalla.

Hilma paljastaa, että hän aikoo leipoa isälle kakun yhdessä äidin kanssa. Lahjatoiveena Lähdesmäellä on partateriä.

Lähdesmäki on nauttinut koti-isyydestä.

– On mukava seurata, kun lapset oppivat uutta ja näyttävät, mitä osaavat. Ja tekevät piirroksia esimerkiksi iskästä. Myös se on mukavaa, että illalla nukkumaan mennessä lapsi antaa pusun tai sanoo, että "isä, mä rakastan sua", Lähdesmäki kertoo.