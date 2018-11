Suomeen suunnitellaan uudentyyppistä jättisairaalaa – pääluottamusmies: Onko lain mukaan mahdollista?

Suomeen voi syntyä uusi jättisairaala. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ja ehkä myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri neuvottelevat toimintojen yhdistämisestä.

Syntyvä sairaanhoidon organisaatio olisi Suomen toiseksi suurin. Siinä olisi yhteensä peräti yhdeksän sairaalaa.

Asiasta tänään laajasti kertoneen Aamulehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) sairaaloissa olisi töissä yhteensä 13 700 työntekijää ja niiden alueella asuisi vajaat miljoona ihmistä.

Yhdistetty organisaatio tulisi osakeyhtiömuotoon tai osuuskunnaksi, mikä on uutta Suomessa. Asiaa on suunniteltu jo pitkään. Joulukuussa on tarkoitus perustaa osakeyhtiö suunnittelemaan yhdistymisen käytännön toteutusta.

Jättisairaalan tarkoitus on parantaa sairaaloiden työnjakoa ja tuottaa hoidot mahdollisimman tehokkaasti.

Yhtiöittämisajatus pelottaa henkilöstöä

Hanke voidaan toteuttaa Pirkanmaan soteprojektijohtajan Jaakko Herralan riippumatta siitä, tuleeko sote-uudistuksesta lopulta mitään.

Herralan mukaan maakuntien välillä on tehty yhteistyötä jo kymmenen vuoden aikana esimerkiksi tekonivelleikkauksissa ja laboratorioissa.

Tehyn pääluottamusmies Atte Tahvola kertoo, että muutosta on kaavailtu jo pitkään. Silti tämä on yllätys monelle. Tahvola uskoo, ettei moni työntekijä ole vielä kuullut uudistuksesta.

Kokonaisuus on niin iso, että työntekijöillä on monia avoimia kysymyksiä.

– Tavoite on ihan ymmärrettävä. Yhtiöittämisajatus herättää kuitenkin aina pelkoa. Silloin on periaatteessa konkurssiuhka ja yhtiön pitää tuottaa voittoa.

Välttämättä uudistus ei vaikuta Tahvolan mukaan henkilöstön arkeen mitenkään. Toisaalta vaikutukset voivat olla suuria, koska henkilöstöllä on nyt erilaisia työehtosopimuksia. Esimerkiksi vuosilomaoikeudet ovat erilaisia.

Palkka ei voi pääluottamusmiehen mukaan laskea, koska tällaiset muutokset tehdään yleensä liikkeenluovutuksena. Yt-neuvottelut kuitenkin tarvitaan.

Myös muita avoimia kysymyksiä on.

Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on jo nyt osakeyhtiöitä laboratoriopalveluissa ja sydänsairaalassa. Ne uudistukset ovat menneet Tehyn pääluottamusmiehen mukaan ihan hyvin.

Pääluottamusmies pohtii, miten esimerkiksi päivystys, psykiatria ja kehitysvammahuolto voidaan yhtiöittää.

– Onko tämä lain mukaan edes mahdollista?

