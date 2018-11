Sarjayrittäjä iskee jälleen – meijerialan konkari palasi eläkkeeltä 67-vuotiaana, sillä hän halusi pelastaa kastikkeet

Raino Kukkosen uusi elintarviketehdas on miehen vuosikymmeniä kestäneen työuran kuudes

Tästä on kyse Elintarvikealan yrittäjäkonkari Raino Kukkonen havahtui siihen, että miljoonakysyntään yltäneiden kastikkeiden teollinen valmistus päättyy hänen kotipaikkakunnallaan ellei hän itse ryhdy niitä valmistamaan.

Sarjayrittäjäksi itseään kutsuva mies sanoo viihtyneensä eläkkeelläkin, mutta ei haaveile eläkepäivistä.

Meijerialalla vuosikymmenet toiminut Kukkonen varautuu yrittäjänä myös siihen, että perinteisen maidon kysyntä hiipuu lähivuosina lähes olemattomiin.

Intohimoa on ilmassa, kun 67-vuotias Raino Kukkonen on palannut eläkkeeltä töihin.

Kun hän esittelee perustamansa elintarviketehtaan laitteistoa ja kertoo kastikkeiden valmistuksesta, näyttää kuin vesi heruisi väkisinkin miehen kielelle.

Välillä hän esittelee tuotteiden näytepurkkeja, pidellen niitä hellästi käsissään.

Punaviinikastike, kermapippurikastike, kinuskikastike.

Vuosikymmenet toimitusjohtajana ja yrittäjänä elintarvikealalla toiminut mies on lähellä sitä hetkeä, kun varsinainen työ uudessa yrityksessä alkaa. Hän on käynnistämässä valmiskastikkeiden tuotantoa – jälleen kerran.

Eläkkeellä Kukkonen ehti olla kolme vuotta.

– Minä olen tällainen sarjayrittäjä, veistelee mies.

Esimerkkeja kastikepakkauksista. Vasemmalla olevan valkoisen tetran kaltaisilla purkeilla testattiin uuden tehtaan pakkauslaitteita. Testipurkkien sisältö oli vettä. Vesa Grekula / Yle

Kukkosen tänä vuonna perustama yritys on miehen uralla jo kuudes. Elintarvikkeiden lisäksi matkan varrelle ovat mahtuneet lyhyet kokeilut myös muun muassa mehiläisten rehun valmistajana ja kirjapainoalalla.

Maaliskuussa 2015 hänen mielessään pyörivät ajatukset, jotka viittasivat siihen, että työt olivat tulleet tehdyiksi.

Raino Kukkonen muistaa, kun hän katseli edellisen yrityksensä seinällä paljastettua häntä esittävää öljyvärimuotokuvaa.

– Silloin kyllä kävi mielessä, että tässäkö tämä ura oli, muistelee meijereissä toimitusjohtajana ja yrittäjänä 40 vuotta työskennellyt mies nyt.

Ei ollut.

Sen sijaan oli aika panna pystyyn uusi yritys. Mutta ei heti.

Noin kolme vuotta eläköitymisen jälkeen, viime keväänä alkoi tapahtumasarja, jota ulkopuolinen voisi kutsua vaikkapa kastikkeiden pelastusoperaatioksi.

Ajatuksia kirkastava junamatka

Eläkkeelle jäätyään Raino Kukkonen jatkoi vielä edellisen yrityksensä Kaslink Foodsin hallituksessa. Firman vetovastuu oli kuitenkin jo perheyrityksen seuraavalla sukupolvella.

Alkuvuodesta 2018 Raino Kukkoselle selvisi yrityksen hallituksen kokouksessa, että kuluttajien keskuudessa suosiotaan kasvattavien kaurajuomien tuotannolle on tehtävä tilaa.

Minun velvollisuus oli perustaa tämä yritys. Raino Kukkonen

Yritys aikoi lopettaa valmiskastikkeiden, kuten punaviini- tai pippurikermakastikkeiden tai vaikkapa kinuskikastikkeiden, tuotannon.

Tuotteet, joiden valmistusmenetelmiä kokenut yrittäjä itse oli ollut kehittämässä.

Ajatus seuraavasta yrityksestä alkoi hiipiä mieleen.

Yrityksen hallitus oli ollut koolla Helsingissä. Kukkonen istui junassa matkalla takaisin Kouvolaan. Hän mietiskeli lähitulevaisuutta. Siihen mennessä viisi yritystä käynnistänyt mies muistaa ajatelleensa, että pitäähän niitä kastikkeita nyt jonkun tehdä!

– Koen, että minun velvollisuus oli perustaa tämä yritys, hän vakuuttaa – ja painottaa sanaa velvollisuus.

Elintarvikkeiden valmistus on pitkälle automatisoitua. Vesa Grekula / Yle

Noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen uudessa yrityksessään Kukkonen on velvollisuudestaan täyttänyt jo ison osan. Tilat tehtaalle on vuokrattu entisestä Kouvolan Meijeristä ja pakkauslaitteita on testattu.

Tuotannon aloittamisen ajankohta alkaa lähestyä.

Valvova taustahahmo tummassa puvussaan

Raino Kukkonen näyttää olevan kuin kotonaan keskeneräisen elintarviketehtaansa työmaalla rakennustelineiden ja nostureiden seassa.

Kuudensadan neliön halliin on toki jo asennettu myös nestemäisten elintarvikkeiden valmistussäiliöitä sekä muun muassa pakkauslinjasto. Ne kiiltelevät uutuuttaan.

Huippumodernin tuotannon automaatioon liittyviä prosessikaavioita on tietokoneen näytöillä ja tulosteina seinillä. Vaikuttaa suorastaan elintarviketieteeltä.

Kuvissa viivojen viidakko näyttäisi yhdistelevän erilaisia säiliöitä ja laatikoita tai kontteja muistuttavia kuvia toisiinsa.

Maallikko ei ymmärrä niistä mitään.

Laitteiden välissä, niiden ympärillä ja osin päälläkin vilahtelee oransseihin haalareihin sonnustautuneita perustamisvaiheen asentajia, jotka paiskivat pitkää päivää.

Yrittäjyys on minulle kuin huumetta. Raino Kukkonen

Kukkonen erottuu joukosta rennossa tummassa puvussaan. Kravattia hänellä ei työmaalla ole.

Yrityksen käynnistysvaiheeseen on palkattu myös kolme muuta ihmistä. Aikanaan he kouluttavat uusia työntekijöitä sitä mukaa kun tuotanto laajenee.

Raino Kukkonen korostaa olevansa yrityksen, Kouvolan Herkku Oy:n perustaja, sen taustahahmo ja pääomistaja. Toimitusjohtaja hän ei ole, sitä varten tehtävään on palkattu eri henkilö.

– Koulutan ja ohjaan uusia ihmisiä, kuvailee Kukkonen rooliaan.

Raino Kukkonen työmaallaan Kouvolan Herkussa. Vesa Grekula / Yle

Hän muun muassa tarkkailee laiteasennuksia, oikeat koneet on saatava oikeille paikoilleen. Hän sanoo pystyvänsä 40 vuoden elintarvike- ja meijerialan kokemuksella jopa puuttumaan ammattimiehen asennuksiin.

Pari kertaa näin on pitänyt tehdäkin.

– Muutama mokakin olisi tullut, jos en olisi ehtinyt paikalle riittävän ajoissa.

Enempää hän ei tilanteesta kerro – paitsi, että vakuuttaa kaiken olevan kunnossa aikataulua myöten.

– Ensimmäiset tuotteet lähtevät kauppoihin joulukuussa.

Yrittäjyys - huumaava harrastus

Mitä pitemmälle uuden yrityksen toiminta on edennyt, sitä enemmän Raino Kukkonen sanoo viettäneensä aikaa uudella työpaikallaan.

Vielä kesällä hän pyörähti tulevan tehtaansa tuotantotiloissa silloin tällöin tunnin tai pari, nykyään hän käy paikalla päivittäin viitisen tuntia kerrallaan.

Hänen suhtautumisessaan yrittäjyyteen ja työn tekemiseen yrittäjänä on jotain omaperäistä.

Kukkonen nimittäin sanoo vain ottaneensa lomaa eläkkeeltä perustaakseen uuden yrityksen. Tavallaan hän on siis edelleen eläkkeellä, vaikka uutta elintarviketehdasta käynnisteleekin.

Raino Kukkosen elintarvikeyrityksen laitteisto mahtuu ensivaiheessa noin 600 neliön tiloihin entisessä Kouvolan Meijerissä. Kari Saastamoinen / Yle

Kukkonen tunnustaa, että hän on kokenut yrittämisen eräänlaisena harrastuksena. Omasta mielestään hän ei koskaan ole kuulunut niihin ihmisiin, jotka haaveilevat eläkkeelle pääsystä.

– En minä yrittäjänä ollessani ole ihan oikeasti töissä oikeastaan ollutkaan.

Tuon sanottuaan Kukkosen silmäkulmassa on nähtävissä selvästi hieman pilkettä. Hänet tunnetaan huumorimiehenä läpi vuosikymmenten eri työpaikoillaan.

Ajatukseen yrittämisestä harrastuksena on silti oikeastaan pakko uskoa.

Harrastukset ovat tunnetusti usein varsin koukuttavia.

– Olen joskus sanonut, että yrittäjyys on minulle kuin huumetta. Tähän ei ole vieroituslääkettä keksitty, naurahtaa mies.

"Maidosta tulee harvinaisuus"

Raino Kukkonen tuntee ruokaan liittyvät kulutustottumukset.

– Kyllä kaikki ruokablogien kirjoittajat ynnä muut ovat omalta osaltaan vaikuttamassa ihmisten mielipiteisiin.

Hänen mukaansa varsinkaan nuoret eivät nykypäivänä valmista kastikkeita kotona, vaan ostavat ne mieluummin valmiina kaupasta. Raino Kukkonen sanoo Kaslinkin kokemuksellaan parin desilitran kastiketetrojen menekiksi “miljoonia” kappaleita vuodessa.

Pakkauslinjastoa Raino Kukkosen elintarviketehtaalla. Vesa Grekula / Yle

Yksi esimerkki ruokatrendeistä on myös maidon kulutuksen (siirryt toiseen palveluun) jatkuva väheneminen. Meijerialalla lähes koko työikänsä toiminutta ammattilaista kehitys ei hätkähdytä. Miehen kommentti asiaan on suorastaan kylmiön viileä.

– Jos tätä vauhtia jatketaan, niin jo kymmenen vuoden kuluttua perinteinen maito on harvinaista, täräyttää Kukkonen.

Hän arvioi myös, että kauppojen maitohyllyt ovat paljon pienemmät kuin nykyään. Tarjolle tulee muita, esimerkiksi kasviperäisiä tuotteita.

– Kuluttaja päättää, mitä hän ostaa.

Kukkosen paras kastike ei olekaan Rainon tekemä

Kaupparyhmiltä jo nyt tilauksia saanut Raino Kukkosen yritys lähtee liikkeelle pienillä tuotantomäärillä ja pienellä henkilökunnalla.

Jos tavoitteet ja visiot toteutuvat, on yhtiö parissa vuodessa päässyt tuotteineen Suomen lisäksi myös Ruotsin markkinoille.

Tuotantoaan yritys on lisännyt siten, että työntekijöitä tarvitaan Kukkosen arvion mukaan parisenkymmentä – riippuen siitä, mitkä kaikki yrityksen tarvitsemat toiminnot se hoitaa itse ja mitkä ostaa ulkopuolisilta.

Yrittäjä Raino Kukkosella on takanaan työuraa elintarvikealalla 40 vuotta. Hänen uusi tehtaansa aloittaa tuotannon Kouvolassa entisen meijerin tiloissa joulukuun alussa. Vesa Grekula / Yle

Lisäksi pakkauskoneet suoltavat jakeluautoihin ja kauppojen hyllyille muitakin kuin valmiskastikkeita, mutta mitä – sitä sarjayrittäjä Kukkonen ei vielä paljasta.

Vaikka Raino Kukkonen vannoo tuottamiensa ja kaupan hyllyiltä saatavien valmiskastikkeiden nimeen, tulee oman maun mukainen paras kastike omasta kotikeittiöstä. Ei tosin miehen itsensä valmistamana.

– Nooh, vaimo meillä kotona ne kastikkeet on tehnyt.

Kuin ohimennen ja itsestäänselvyytenä Kukkonen vielä nopeasti kuittaa oman suosikkimakunsa.

– Punaviinikastikehan se parasta on.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Jukka Behmin kirjaa 'Meijerimies. Raino Kukkosen ja Kaslink Foodsin tarina'