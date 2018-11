Harmaa on hyvä – lue, mitä kaikkea paljon parjatusta väristä löytyy

Marraskuu meinaa aina napata varsinkin eteläsuomalaisen ihmisen harmaaseen vaippaansa. Marraskuussa vuonna 2018, loputtomalta tuntuneen kesän ja hetkellisen, riemunkirjavan kuulaan ruskaloiston jälkeen suomalaiset ovat pimeydessä ja kosteudessa toisiaan ja itseään etsivä kevyttoppatakkikansa.

Yhtäkkiä maailmassa ovat jäljellä vain asioiden riisutut rangat ja porukan positiivisinkin kaivaa kaapistaan kirkasvalolampun.

Sen häikäisevässä valossa on hyvä hetki kaivaa totuus harmaasta. Ismo Alangon Harmaa on hyvä väri soimaan (siirryt toiseen palveluun) – ja lukemaan.

1. Teinitkin tavoittelevat viisaimpien väriä

Voisiko harmaatukkaista setää tai tätiä riemastuttaa mikään niin paljon kuin se, että se oma, vuosikymmenien aikana hiussuortuviin kasvanut harmaa on viime vuosien saatossa noussut trendiksi ja teineilläkin tavoitelluksi tukkasävyksi? Ja vaikka hopeashampoot ja kotivärit tekevät kauppansa, niin luonnollisesti harmaatukkaiset tietävät totuuden: pysyvin viisaan väri syntyy vain värikkään elämän luonnollisena sivutuotteena.

AOP

2. Vapise valkoinen koti?

– Ehkä suomalaiset rakastavat harmaata, koska meillä on puolet vuodesta sen väristä, analysoi myymäläpäällikkö Annakaisa Sarokas Rakentajan Sarokas Oy:stä.

Sisustusammattilaisen havaintojen mukaan verhoamme myös kotimme harmaalla. Harmaata pidetään hienostuneena värinä.

– Olen jo useamman vuoden ajatellut, että harmaabuumi hiipuu ja ihmiset kyllästyvät siihen. Silti edelleen harmaa tuntuu pitävän ykkössuosikin paikkaa.

Casa Terden harmaan sävyjä Porin Asuntomessuilla kesällä 2018. Tomi Glad

Sarokkaan kokemus perustuu turkulaisasiakkaiden koteihinsa valitsemiin pintamateriaaleihin, kuten laattoihin, lattioihin, seinämaaleihin ja saunapaneeleihin. Niissä harmaa näyttelee edelleen isoa väriroolia.

– Kysyn yleensä ensimmäiseksi asiakkaalta, millaista värimaailmaa hän oli ajatellut. Valehtelematta 90 prosenttia vastaa ajatelleensa harmaata, vaaleaa tai jotakin betonityylistä. Loft ja betonimaiset pinnat ovat yhä tosi suosittuja ja niissä harmaa on pääväri, Sarokas sanoo.

Olen jo useamman vuoden ajatellut, että harmaabuumi hiipuu ja ihmiset kyllästyvät siihen. Silti edelleen harmaa tuntuu pitävän ykkössuosikin paikkaa. Annakaisa Sarokas

Sisustuksen ammattilaisen kotoa löytyy säästeliäästi harmaata eli vain kylpyhuoneen laatoista.

– Näyttää tuossa yksi harmaaraidallinen torkkupeittokin lojuvan sohvalla! Ja villa – sen jotenkin kuuluu olla harmaata; sukat, kaulaliinat ja lapaset, Annakaisa Sarokas sanoo.

Mostphotos

3. Suomalainen kotoilee ja treenaa harmaassa

Kysykää vaikka valkoisia sukkia pyykänneiltä: harmaa peittoaa ne käytännöllisyydessään mennen ja tullen! Harmaata myydään päälle paljon muutenkin.

Harmaan etu suhteessa mustaan on sen runsas valikoima eri sävyistä. Musta kun on aina musta.

– Harmaan osuus on noussut valikoimissamme, mutta se ei ole vielä uusi musta, sanoo S-ryhmän pukeutumisen valikoimajohtaja Päivi Hole.

Hän kertoo, että miesten pukeutumisessa harmaata on tarjottu laajasti mustan rinnalla jo pitkään, ja erityisesti collegeissa harmaa on vahvasti edustettuna. Naisten pukeutumisessa harmaan osuus on kasvanut ainakin neuleissa ja collegeissa sekä lounge wearissa eli kotoiluvaatteissa.

– Harmaan etu suhteessa mustaan on sen runsas sävyvalikoima. Musta kun on aina musta, Hole sanoo.

Erityisesti naiset ovat tarkkoja harmaan sävyistä vaatteissa. Päivi Holen mukaan treenivaatetuksessakin harmaata on aiempaa enemmän, mutta musta on edelleen vahva ykkönen.

4. Taiteilijalle harmaa on enemmän

– Harmaa on itselleni tärkeä väri. Se tukee maalauksessa puhtaita värejä ja saa ne soimaan. Siten harmaa ei ole ankea väri missään nimessä.

Kuvataiteilija Erika Adamsson puhuu harmaasta kauniisti. Hän ei ajattele värejä yksittäisinä, vaan ne ovat aina suhteessa toisiinsa. Harmaan sekoittamisessa taiteilijalla on paljon mahdollisuuksia.

– Ei ole vain yhtä harmaata. Väripaletilla tämän voi todeta, kun sekoittaa ivory blackista ja valkoisesta harmaan. Aivan toisen sävyinen harmaa syntyy esimerkiksi umbrasta ja preussinsinisestä. Eri sävyinen harmaa syntyy myös vastaväreistä, kuten viridiaaninvihreästä ja krappilakan punaisesta, Adamsson kertoo.

Pieni määrä valkoista tummaan väriin näyttää taiteilijalle, punertaako vai vihertääkö harmaa.

– Harmaa on maalauksilleni tärkeä väri ja paletissani melkein aina läsnä.

Erika Adamsson: Waders (2017). Pekko Vasantola

Adamssonin harmaan käyttöä maalauksissa voi nähdä 18. marraskuuta saakka Turussa Makasiini Contemporaryssa (siirryt toiseen palveluun).

5. Päivät vaihtuvat, mutta sää pysyy samana

Marraskuun harmaus on synnyttänyt monta ansiokasta kielikuvaa. Yksi iskevimmistä on puhua marraskuun kaihista. Toiselle harmaus on kuin huopaa.

Vaatinee meteorologeiltakin luovuutta, jotta onnistuu esittelemään päivä toisensa jälkeen samanlaisena pysyttelevän marraskuisen säätilan tuoreen tuntuisesti?

– Kyllähän tässä kieltämättä joutuu ajoittain mielikuvitusta käyttämään, kun miettii eri ilmauksia samalle harmaalle säälle. Toisaalta tilanteessa, jossa ei suuria muutoksia tapahdu, jää enemmän aikaa selittää sääilmiöistä ja säästä vähän laajemmassa mittakaavassa, sanoo Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Samanlainen tilanne on hänen mukaansa myös kesällä, jos Suomen yllä on vahva korkeapaine ja sää jatkuu päivätolkulla aurinkoisen muuttumattomana.

– Tosin tätähän ei läheskään joka vuosi tapahdu, Huutonen sanoo.

Auringonpilkahduksia voi etsiä sääkarttoja selaamalla esimerkiksi Ylen Sää-sivuilta.

Kuvakaappaus Ylen Sää-sivuilta.

6. Sadat naiset armeijan harm...värikkäisiin

Asevelvollisuuslain mukaan jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta. Isänmaan palvelukseen rientävien miesten määrä vaihtelee ikäluokan koon mukaan. Tilastokeskuksen Findikaattorin (siirryt toiseen palveluun) mukaan viime vuosina varusmiespalveluksen aloittaneita miehiä on ollut joka vuosi noin 25 000. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen loppuun asti suorittavien määrä on vuositasolla vakiintunut noin 400–500 naiseen.

Armeijan harmaus on käsite, joka pitää ja pysyy. Todellisuudessa armeijavaatetus (siirryt toiseen palveluun)on jo pitkään ollut kaikkea muuta kuin harmaata.

Maavoimien sotilaspukujen asusteissakin riittää väriä. Kuvakappaus puolustusvoimien verkkosivuilta.

7. Harmaa toimii turistimagneettina

Suomessa harmaaseen maisemaan tuijotellessa saattaa mieleen tulla ajatus lomamatkasta jossain aurinkoisessa. Vaan tapahtuu sitä toisinkin päin: turkulainen ruokaturismin asiantuntija ja ruokalähettiläs Tanja Raunio muistaa muistuttaa, että ulkomaalaiset voivat hakea Suomesta yllättäviäkin asioita. Niin teki esimerkiksi eräänä vuonna marraskuussa Turkuun saapunut brasilialaispariskunta.

– He kysyivät, miksi sää on niin aurinkoinen. He olivat tulleet varta vasten Suomeen katsomaan pimeyttä ja harmautta! Yritin vakuuttaa, että todennäköisesti jo seuraava päivä on heidän toiveidensa mukainen eli paljon synkempi.

Vain suomalainen uskoo ja tietää, että brasilialaispariskunnan toive todennäköisesti toteutui.