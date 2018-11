Haminan kaupunki vierittää vastuuta lipputankojupakassa: "Yrittäjä otti tietoisen riskin"

Tästä on kyse Haminan kaupunki odottaa saavansa tänään tietoja viime viikolla pystytetyn 100-metrisen lipputangon kestävyydestä.

Lipputanko rakennettiin pietarilaisessa konepajassa, joka ei käyttänyt tangon lujuuslaskelmissa Suomessa vaadittuja standardeja.

Haminan kaupunki sai tiedon jättilipputangon lujuuslaskelmien puutteista lokakuun alussa, mutta tanko pystytettiin silti.

Haminassa odotetaan tänään tietoja siitä, täyttääkö marraskuun alussa pystytetty 100-metrinen lipputanko suomalaiset turvallisuusvaatimukset.

Kaupunki tilasi tangon suomalaiselta ADS Finland -yritykseltä, joka teetti sen venäläisellä Amira Group -konepajalla Pietarissa. Konepaja käytti tangon lujuuslaskelmissa amerikkalaisia rakennusstandardeja eurooppalaisen, Suomessa käytetyn eurokoodin sijaan.

Hankkeen tarkastajana toimivan A-insinöörien vertailulaskelmien mukaan tanko ei täytä Suomessa vaadittuja kriteerejä.

Siitä huolimatta ADS Finland pystytti lipputangon marraskuun alussa. ADS Finlandin toimitusjohtaja Kari Hyrkäs sanoo, että riskiä tangon hajoamisesta ei pitäisi olla.

Tietoa laskelmista odotetaan perjantaina

Hyrkäs kertoo, että eurokoodin vaatimukset ovat amerikkalaista lipputankostandardia tiukemmat. Nyt standardeja "yritetään saattaa yhteen".

– Tarkastusta tekevä kolmas osapuoli [A-insinöörien edustaja] on pyytänyt niitä laskelmia, että miten tämä lipputanko on laskettu. Se on tehty tällaisella amerikkalaisella simulaatio-ohjelmalla, joka ei näytä vastauksessaan suoraan laskentaketjun koko prosessia. Nyt on pyydetty tietoa, mitä kaavoja ja arvoja on käytetty laskennassa, että on päästy ilmoitettuun lopputulemaan, Hyrkäs sanoo.

Hyrkäs ei näe ongelmia siinä, että tanko on pystytetty ensin ja laskukaavoja pyydetty vasta sen jälkeen.

Kaupunki odottaa saavansa tiedot laskutavoista tänään perjantaina iltapäivällä.

"Urakoitsija on ottanut riskin"

Haminan rakennustarkastaja Ari Brusila kuvailee, että on ADS Finland ottanut riskin pystyttäessään tangon ennen selvitysten saamista.

– Urakoitsija on ottanut riskin tietäen suunnitelman puutteet. Mutta ilmeisen vakaalla ajatuksella se on sitten laittanut tangon pystyyn, tietäen, että kolmannen osapuolen lausunnon jälkeen sille voi käydä toisinkin, Brusila sanoo.

Mutta eihän riski ole vain urakoitsijan ongelma, koska tangon vieressä kulkee autotie ja ihmisiä käy katselemassa tankoa aivan vierestä?

– Joo, ei se tietenkään pelkästään urakoitsijan riski ole. Kyllä se kohdistuu myöskin rakennuttajaan.

Kaupungillako ei ollut huolta turvallisuudesta silloin, kun urakoitsija pystytti tankoa? Eikö kukaan tullut sanomaan, että tarkistetaan ennen kuin pystytetään?

– Niin, mutta aidattuhan se oli silloin [pystytettäessä]. Ei siinä ollut sellaista… Ja nyt aidataan sitten sitä taas uudestaan [tarvittaessa].

Brusila kertoo, että lipputangolle on myönnetty aikoinaan rakennuslupa. Lipputanko on kuitenkin yhä virallisesti rakennusvaiheessa, eli käyttöönottoa ei ole suoritettu.

– Sellaista riskiä ei ole ollut, että tanko kaatuisi näillä tuulilla, mitä siellä on ollut. Sillä lailla se on aika riskitön asia, Brusila sanoo.

Hän kuitenkin toteaa, että kovalla tuulella kaupungin pitäisi "varustautua eri tavalla".

Venäjällä valmistettu lipputanko on rakennettu 11 osasta.

Standardien erot huomattiin jo ennen pystytystä

Hankkeen tarkastajana toimiva A-insinöörit huomasi jo lokakuun alussa, että Amira Groupin toimittamissa lipputangon lujuuslaskelmissa oli puutteita. Laskelmat eivät antaneet luotettavaa kuvaa 100 metriä korkean lipputangon rakenteesta.

Puutteista raportoitiin kaupungille heti lokakuun alussa. Silti lipputanko pystytettiin marraskuun alussa.

Suurlipulla on ollut epäonnea

Alun perin maailman suurimman Suomen lipun piti liehua salossa jo toukokuussa, jolloin Suomen lippu täytti tasan 100 vuotta.

Aikataulu ei pitänyt, koska rakentamiskustannukset nousivat odotettua korkeammiksi. Kaupunki joutui harkitsemaan tangon pituuden ja materiaalin uusiksi.

Lopulta satametrinen tanko päätettiin tehdä puun sijaan teräksestä. Tanko maksaa kaupungille lähes 740 000 euroa. Kaupungin piti myöntää sen rakentamiseksi yli puolen miljoonan euron lisämääräraha.

Lisäksi kaupunkilaiset ovat vastustaneet hanketta.

Tangon kuljettaminen Haminaan ei sekään onnistunut täysin ongelmitta. Sen toimitus viivästyi vuorokaudella, sillä Pietarista lähtenyt kuorma jumittui Vaalimaalle tullimuodollisuuksien venyttyä.

Koripallokentän kokoinen Suomen lippu on tarkoitus vetää salkoon 3. joulukuuta järjestettävässä juhlassa.

Lue myös:

Hamina tiesi 100-metrisen lipputangon lujuuslaskelmien puutteet jo yli kuukausi sitten – pystytti tangon silti

Epäonni Haminan jättimäisen lipputangon ympärillä jatkuu – sen kestävyyteen ei voi luottaa