Itseoppinut veneenveistäjä rakentaa purjevenettä Utsjoella – veneen runko keskellä kylää on hämmentävä näky

UTSJOKI Haaveena on eläkepäivillä kelluskella ainakin Jäämeren aalloilla. Kahdentoista metrin pituisen purjeveneen rakentaminen on kestänyt nyt 12 vuotta, työ on edistynyt keskimäärin metrin vuodessa. Haavena on kolmen vuoden kuluttua päästä suurille vesille.

Teppo Tähkäpää työskentelee kirvesmiehenä Pohjois-Norjan Vuoreijan kaupungissa Varanginniemen pohjoiskärjessä. Hänellä ei ole aikaisempaa oppia veneenteosta, muuta kuin se, mitä pikkupoikana oppi seuratessaan isäänsä, joka veisteli tavallisia järviveneitä.

Vuoreijassa Tähkäpäällä oli pitkät illat aikaa opiskella veneenveistoa ja purjeveneen tekoa puusta. Oman purjeveneen rakentaminen on ollut haaveena pikkupojasta asti. Aluksi hän tutki netistä kaiken mahdollisen tiedon.

– Tuolla kun jossain Vardössä eli Vuoreijassa on ollut hommissa, niin siellä on illalla luppoaikaa, kun jossain mörskässä asuu ilman televisiota. Mitäpä siinä muuta tietää, kuin tietokoneelta katsoa videoita tai piirrellä veneen piirustuksia, Tähkäpää kertoo.

Usein aika kuluikin piirustusten hahmotteluun. Piirustukset ovat eläneet projektin edetessä. Tähkäpää on suunnitellut myös purjeet odottamaan mastoihin nostamista ja sitä hetkeä, kun tuuli tarttuu niihin.

Utsjokelainen Teppo Tähkäpää on itseoppinut veneenveistäjä. Kirsti Länsman / Yle

Vanhan kirjan neuvot tärkeitä

Tärkeänä tietolähteenä purjevenen rakennuksessa on ollut alunperin englantilainen, noin satavuotias purjeveneraamattu. Kirja on myöhemmin julkaistu uusintapainoksena myös USA:ssa. Kirjasta löytyvät neuvot alusta loppuun siitä, miten purjevene rakennetaan puusta.

Kirjassa neuvotaan muun muassa, miten puuosien kantavuusvaatimukset ja kaltevuuskulmat lasketaan. Se sisältää kaikki tärkeät tiedot myös esimerkiksi mastoprofiileista. Purjeiden suunnittelu onkin ollut Teppo Tähkäpäälle yksi mieluisimmista työvaiheista.

Kirvesmies laati itse kaikki laskelmat ja teki piirustukset niiden pohjalta. Nyt sekä runko että kahdentoista ja kahdeksan metrin mittaiset mastot odottavat valmiina.

Suunnitelmissa on vuoden kuluttua laskea vene vesille Pohjois-Norjassa Vesisaaren kaupungissa. Vielä on kuitenkin edessä vuosien työ, ennen kuin kaikki sisätyöt ovat valmiita ja haaveen toteuttaminen voi alkaa.

Mastoprofiili on tehty kirjan oppien mukaisesti. Kirsti Länsman / Yle

"Tämä on eläköitymispaatti"

Moni varmasti haaveilee, että pääsisi kiitämään sinisten vetten päällä vapaana kuin taivaan lintu. Niin tekee myös Teppo Tähkäpää, joka odottaa jo kovasti, että pääsi merille – näin ensialkuun edes Jäämerelle.

Kolmen vuoden kuluttua tuulen pitäisi tarttua hänen purjeisiinsa. Tähkäpää odotteleekin jo eläkevuosia, jolloin veneenveistoon on enemmän aikaa.

– Tämä on eläköitymispaatti, tässä aika kuluu eläkettä odotellessa. Ja sitten kun pääsen eläkkeelle, niin voin lähteä mihin tuuli vie, haaveilee utsjokelainen Teppo Tähkäpää.

Kirvesmiehen lujuuslaskelmien on syytä pitää paikkansa, jotta vene aikanaan kelluu Jäämerellä. Kirsti Länsman / Yle

...onko sittenkään järkeä?

Purjevene ei suinkaan ole ajanut karille pitkälle sisämaahan keskelle Utsjoen kirkonkylää. Tästä on noin 80 kilometrin matka Varanginvuonolle Pohjois-Norjaan.

Monet varmasti hieraisevat silmiään yhden jos toisenkin kerran, kun näkevät purjeveneen rungon kuivalla maalla keskellä pientä saamelaiskylää.

– Navigare necesse est, purjehtiminen on tärkeää, sanoivat jo muinaiset roomalaiset, siihen uskon minäkin, sanoo Teppo Tähkäpää.

Aivan toinen asia onkin sitten pohtia, onko projektissa ollut järkeä. Tähkäpää tietää itsekin, mitä hänestä saatetaan ajatella Suomen pohjoisimman kunnan pienessä pitäjässä.

– Ei kai kukaan selväjärkinen aloita tällaista savottaa. No ei todellakaan, naurahtaa itseoppinut purjeveneenrakentaja Teppo Tähkäpää.