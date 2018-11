Ensimmäinen Teemu Pesosen lapsista on enkelinä pilven päällä: ”Minulla on vahva mielikuva siitä, millainen hän olisi ja mitä me olisimme yhdessä tehneet”

Pesosen tytär kuoli kohtuun 24 viikon iässä. Toinen lapsi, poika, on pian kaksivuotias nuorimies.

Teemu Pesonen ei ole jalkapallo- eikä jääkiekkoisä. Odotusaikana hän pohtikin kovasti, miten mahdollisesti selviäisi pojan kasvattamisesta.

– Kahta asiaa peruskoulu ei pystynyt minulle opettamaan: toinen oli päässälaskutaito ja toinen takaperinluistelu. Toivon, että pystyn olemaan muilla tavoin hyvä isä. Kirjoja lukeva isä ainakin olen.

Pesonen on kahden lapsen isä. Vain toinen heistä jäi tähän maailmaan. Pesosen ensimmäinen lapsi, tytär, kuoli kohtuun 24 viikon iässä.

Ari Welling / Yle

– Hän on ikuisesti 24 viikkoa vanha pikkuneiti. Minulla on hyvin vahva mielikuva, millainen hän olisi ollut ja mitä me olisimme yhdessä tehneet. Valitettavasti hänen piti poistua tästä maailmasta aivan liian aikaisin... tuntemattomasta syystä.

Isäksi vasta vanhemmalla iällä

Teemu Pesonen oli jo 36-vuotias, kun lasten hankkiminen tuli ajankohtaiseksi. Turkulainen suomen kielen opettaja oli jo ehtinyt tottua ajatukseen, että ehkä hänelle ei lapsia siunaantuisikaan.

Ensimmäisen lapsen syntyminen kuolleena ei Pesosta ja hänen vaimoaan lannistanut. Kävi oikeastaan päinvastoin.

– Olimme vaimoni kanssa heti sitä mieltä, että puhumme kohtukuolemasta mieluummin liikaa kuin liian vähän. Tästä ei lapsia odottaville juuri puhuta. Näin jälkeenpäin toivon, että olisi sanottu näinkin voivan käydä.

Tyksin kriisipsykologian poliklinikka auttoi Pesosta ja hänen vaimoaan eteenpäin heti kriisin alusta alkaen. Neuvona oli, että uuden lapsen yrittämisessä ei kannata aikailla. Ajatus tuntui oikealta, ja pian vaimo tuli uudelleen raskaaksi.

Ari Welling / Yle

Nyt pariskunnalla on vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen terve poika.

– Tyttären poismeno teki meistä ylivarovaisia vanhempia. Olemme uskaltaneet kuitenkin jättää pojan osaaviin käsiin päiväkotiin. Joskus tulee totta kai naarmuja naamaan, mutta se on elämää ja aina niistä selvitään.

Pesonen muistelee ensimmäisiä tunteja pojan syntymisen jälkeen. Synnytys oli ollut pitkä ja vaikea. Äiti oli heräämössä. Kokenut kätilö totesi kokemattomalle isälle legendaariset sanat: ”Ota vain syliin, ei se rikki mene.” Sitä Pesonen on tehnyt, paljon.

Kohtukuolema jätti syvät jäljet

Opettajaisä ei myönnä tuntevansa suoranaista pelkoa poikansa puolesta. Silti hän on pannut merkille vaikkapa sen, miten äänettömästi pikkupoika nukkuu.

– Pakko tunnustaa, että kävin eilen illalla kuuntelemassa nukkuvan pojan hengitystä. Kokemus tyttären kanssa hieman jomottelee takaraivossa.

Pesosen mukaan hyvä isyys vaatii ennen kaikkea läsnäoloa. Moni isä voi olla fyysisestikin läsnä lapsensa arjessa, mutta henkisesti poissa.

Pakko tunnustaa, että kävin eilen illalla kuuntelemassa nukkuvan pojan hengitystä. Teemu Pesonen

– Läsnäolo on näinä kiireisinä ja rahaa arvostavina aikoina asia, josta isänkin tulisi pitää kiinni. Jos ei muuta, niin istutaan lapsen kanssa ja jutellaan. Sekin on jo hyvä.

Monella isäksi tulevalla nousee taloudellinen toimeentulo yhdeksi suurimmista huolista. Pesonen korostaa, että yllättävän vähälläkin pärjää. Kierrätys toimii loistavasti myös lastentarvikkeissa ja –vaatteissa.

Ari Welling / Yle

Lapset avartavat maailmankatsomusta

Jos Teemu Pesonen eläisi lapsetonta 40-vuotiaan elämää, olisi se hyvin erilaista kuin nyt. Itsekeskeistä. Aika kuluisi vaikkapa vaatekaupassa etsimässä juuri oikeansävyistä kravattia.

– Jos joskus harvoin tarvitsen kravattia, otan parissa minuutissa vaatekaapistani sellaisen kuin sieltä löytyy. Lapsettomana olisin varmastikin toivoton turhuudentavoittelija.

Kyllä siinä moni mies heltyy, kun oma lapsi katselee suurilla silmillään. Teemu Pesonen

Lasten saaminen onkin paras kokemus Pesosen elämässä. Sen kautta on löytynyt kokonaan uusi maailma.

Muutama viikko sitten opettajaisä kiristi keittiöpöydän ruuveja. Seuraavana iltana poika toi oman työkalusettinsä keittiöön ja alkoi kiristää samoja ruuveja muovisella meisselillä.

– Kyllä siinä moni mies heltyy, kun oma lapsi katselee suurilla silmillään. Ja ainakin silloin, kun lapsi alkaa jäljitellä isänsä tekemisiä.

– Luulin aiemmin, että maailmankatsomukseni oli avara. Nyt ymmärrän, että se oli kaikkea muuta, Pesonen jatkaa.