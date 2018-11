Viikonlopun sää ei tarjoile yllätyksiä – harmaa ja tihkuinen keli jatkuu

Marraskuu on ollut tähän asti harvinaisen lämmin.

Viikonloppuna sää jatkuu marraskuisen harmaana ja tihkuisena.

Ylen meteorologi Matti Huutonen sanoo, että tuuli voimistuu lauantaina, mikä tarkoittaa, että keli voi tuulen kanssa tuntua kylmemmältä kuin tällä hetkellä. Toisaalta tuulen myötä myös utuisuus vähenee.

– Vettä ei ole luvassa kaatamalla, vaan kyseessä on enemmänkin niin sanottu pisartelu, kertoo Huutonen.

Suomessa on pilvistä ihan kauttaaltaan. Myös sunnuntain isänpäivä sujuu pilvisissä merkeissä.

Ainoastaan Pohjois-Karjalassa on sunnuntaina ehkä mahdollisuus nähdä aurinkoa, koska idästä työntyilee korkeapainetta Suomeen ja näin aurinko voi päästä pilkahtamaan.

Huutosen mukaan marraskuun sää on muutaman asteen normaalia lämpimämpää. Vain Lapissa on lähipäivinä paikoin vähän pakkasta.

Yle

On mahdollista, että sää hiukan kylmenee viikon kuluttua ja ensi viikon viikonloppuna on hyvin aurinkoista. Huutonen kuitenkin muistuttaa, että ennuste näin pitkälle on vielä tosi epävarma.