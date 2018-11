Katso, miltä maailma näyttää nuorten silmin: Syömishäiriöitä, mielenterveysongelmia, ilmastonmuutos, kaverit ja kännykkä

Mikä minulle on tärkeää? Mihin haluan vaikuttaa? Nuoret ovat etsineet kysymyksiin vastauksia valokuvien avulla.

Viime keväästä lähtien yli 650 iältään 11-19-vuotiasta nuorta on osallistunut SNAP-valokuvatyöpajoihin, joita on järjestetty eri puolilla Suomea. Työpajoissa valokuvataiteilijat ovat opetaneet heitä ottamaan kuvia.

Valokuvissaan nuoret etsivät erilaisia lähestymistapoja ja kuvakulmia tuttuihin arkipäiväisiin asioihin, paikkoihin ja teemoihin.

Suurin osa kuvista on otettu järjestelmäkameroilla ja nuorten omilla kännyköillä.

Tarkoituksena on ollut tehdä nuorten mielipiteet ja unelmat näkyviksi ja saada heidän äänensä kuuluviin.

Jasmine

Näin valokuvaprojektiin osallistuneet nuoret kertovat, mikä on merkityksellistä ja mitä he muuttaisivat, jos se olisi mahdollista:

Katariina Aaltonen, 15 vuotta, Pori

"Perheen ja ystävien lisäksi minulle ovat tärkeitä monet yhteiskunnalliset asiat, ilmastonmuutos ja nuorten harrastusmahdollisuudet.

Toivoisin, että nuoret saisivat apua mielenterveysongelmiin ja syömishäiriöihin. Haluaisin, että nuoret saisivat vaikuttaa enemmän siihen, miten kunnissa hoidetaan nuorten asioita.

Samalla unelmoin siitä, että saisin opiskeltua itselleni ammatin.

"Valokuva kertoo syömishäiriöstä." Katariina Aaltonen

Työpajassa tekemässäni valokuvassa on sommitelma, jossa on valkoinen lautanen ja siinä pelkkää vettä. Sen ympärillä on paljon ruokaa. Valokuva kertoo syömishäiriöstä.

Kuva tulee esille Porin kävelykadulle."

Katariina Aalto

Silja Virolainen, 15 vuotta, Kuopio

"On tärkeää, että perusasiat olisivat kunnossa: perhe, kaverit ja terveys. Kaikkien nuorten perheissä asiat eivät ole hyvin, eikä kaikilla ole kavereita kuten minulla.

Boikotoin Nikeä ja Adidasta, koska en hyväksy lapsityövoiman käyttöä. En pidä siitä, että Niken vaatteita valmistetaan kehitysmaissa tai että naiset eivät saa työstään palkkaa. Muutkin perheessäni ajattelevat samoin.

"Boikotoin Nikeä ja Adidasta, koska en hyväksy lapsityövoiman käyttöä." Silja Virolainen

Haluan elää niin, ettei kuollessa tarvitse miettiä, että voi hitsi, olisinpa tehnyt asiat toisin.

Periaatteeni on: Elät vain kerran.

Haluan vaikuttaa siihen, että ihmiset osaisivat ajatella muutakin kuin itseään. Maailman pitäisi olla tasa-arvoinen paikka, eikä kaikki saa pyöriä oman navan ympärillä.

Kuvien avulla pystyy vaikuttamaan ihmisiin."

Silja Virolainen

Tuvia Kaipainen, 13 vuotta, Helsinki

"Minua huolestuttavat luonnon ja ympäristön hyvinvointi sekä ilmastonmuutos.

Myös perhe on tärkeä ja se, että saan olla luova. Tykkään valokuvata ja maalata öljyväreillä ja vesiväreillä.

"Minua huolestuttavat luonnon ja ympäristön hyvinvointi sekä ilmastonmuutos." Tuvia Kaipainen

Haluaisin vaikuttaa ihmisten ympäristösuhteeseen ja siihen, että lapset pystyisivät taiteen avulla ilmaisemaan itseään.

Unelmoin siitä, että minulla olisi aikuisena kiva ammatti. Haluaisin olla valokuvaaja, kirjailija tai elokuvaohjaaja.

Nuorten SNAP-valokuvaprojektiin kuvasin luontoa, maisemia, kukkia ja vettä. Kuvissani hyödynsin valoa."

Tuvia Kaipainen

Anni Rönkkö, 14 vuotta, Kuopio

"Halusin valokuvissani viestittää, että kaverit ovat minulle tärkeitä. Otin paljon yhteiskuvia heidän kanssaan ja kuvia maisemista sekä kauniista hetkistä.

Unelmoin siitä, että voisin olla onnellinen ja matkustaa ympäri Eurooppaa.

Haluaisin vaikuttaa siihen, että maailma olisi parempi paikka elää.

"Haluaisin vaikuttaa siihen, että maailma olisi parempi paikka." Anni Rönkkö

Jos valokuvaa hienoja maisemia, saa muutkin unelmoimaan ja tekemään töitä unelman toteutumiseksi. Kuvaaminen on todella hienoa ja iso juttu minulle."

Anni Rönkkö

Anni Lepola, 14 vuotta, Vihti

"Minulle perhe, valokuvaus, kaverit ja oma 6-vuotias lemmikkipupu ovat tärkeitä – nuorille myös kännykkä. Jos on tylsää, kännykällä voi jutella kaikkien kanssa ja katsoa videoita. Nuoret eivät tulisi toimeen ilman kännykkää.

"Jos jollakin nuorella on huono olla, voisin auttaa." Anni Lepola

Unelmoin siitä, että voisin isona asua maalla järven rannalla. Maatilalla olisi eläimiä. Maalla on kivempi asua kuin kaupungissa, koska siellä on rauhallisempaa ja kauniimpaa.

Isona haluaisin tehdä sosiaalityötä, auttaa nuoria ja olla töissä esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetissä. Jos jollakin nuorella on huono olla, voisin auttaa."

Nuorten ottamat valokuvat ovat esillä (siirryt toiseen palveluun)lauantaina alkavalla SNAP-valokuvafestivaalilla. Kuvia voi nähdä gallerioissa, julkisissa tiloissa, kauppakeskuksissa, kaduilla, linja-autoissa tai työmaa-aidoissa.

Voit käydä katsomassa valokuvia täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Viikon aikana lapsille ja nuorille järjestetään taiteilijoiden ja valokuvaajien tapaamisia, valokuvatyöpajoja sekä photowalkeja kuvakohteisiin.

Hankkeen on toteuttanut Suomen valokuvataiteen museo, seitsemän alueellista valokuvakeskusta ja Porin lastenkulttuurikeskus.