5G mahdollistaa turvallisemman tulevaisuuden autoilijoille – reaaliaikaista tietoa tien kunnosta ja 3D kuvaa autosta toiseen

Tavoitteena on vähentää teillä tapahtuvia onnettomuuksia ja parantaa teiden kunnospitoa.

Tulevaisuuden 5G-verkko tuo mukanaan lukemattomia mahdollisuuksia uusien palveluiden kehittämiselle. Merkittävintä on 5G-verkon tarjoama tiedonsiirtonopeus verrattuna nykyisiin langattomiin verkkoihin.

Nopean verkon hyödyntämiseksi VTT, ilmatieteenlaitos ja Destia ovat kehitelleet uusia tiesää- ja turvallisuuspalveluita oman kaksivuotisen 5G-Safe hankkeen aikana. Lisäksi mukana on ollut asiantuntijoita useista yrityksistä ja virastoista.

Tavoitteena on, että uudet palvelut toimisivat suoraan tulevaisuuden autoissa joihin on asennettu jo autotehtaalla tekniset valmiudet 5G-palveluiden käyttämiseksi.

– Me halutaan tuottaa ajoneuvoille reaaliajassa uusia sääpalveluita ja toisaalta hakea niistä autoista sellaista tietoa joilla me saadaan ne omat palvelut paremmin vastaamaan tarpeita. Tavoittelemme tietenkin tilannetta, että auton oman navigaattorin sisälle on rakennettu myöskin se tiesääpalvelukokonaisuus, kertoo Ilmatieteenlaitoksen vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

5G-teknologia tarjoaa mahdollisuuden myös parempaan automaattiajamisen hallintajärjestelmään. Niiden pilotoinnissa on hankkeen aikana ollut mukana VTT:n robottiauto-Martti. Sillä on testattu muun muassa esteiden ja urien havaitsemista tiessä.

VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen 5G-teknologialla varustetut testiautot Sodankylän testiradalla. Pasi Pyykönen / VTT

Kuljettaja voi valita turvallisimman reitin

Nopean 5G-verkon avulla pyritään kertomaan tiellä tapahtuvista muutoksista reaaliajassa autoissa olevien havaintolaitteiden avulla. Tieto voi liittyä tien pintaan ja tien sen hetkiseen turvallisuuteen.

– Jos me saadaan autosta semmoisia havaintotietoja, että tiessä on vaikka liukas kohta. Se voi olla yksi pieni alue, notkelma tai yksi mutka tiessä, mutta jos sitä ei huomioida niin sillä voi olla katastrofaalisia seurauksia, sanoo Timo Sukuvaara.

– Me halutaan vaikuttaa siihen, että tiedetään kaikki hankalat paikat ja pystytään varoittamaan autoilijoita kaikista tilanteista. Ne voivat olla säähän liittyviä, liikenneonnettomuuksia tai johonkin muuhun mahdollisesti vaaraa aiheuttavaan asiaan, jatkaa Sukuvaara.

5G mahdollistaa myös reaaliaikaisen videokuvan ja 3D-tiedonsiirron ajoneuvojen kesken. Samalla tietenkin saadaan reaaliaikainen kuvatieto tienpinnasta sen kunnossapidosta vastaavalle taholle.

– Esimerkiksi lumen auraukseen pystytään tuottamaan parempaa reaaliaikaista tietoa siitä kuinka paljon tiestöllä on lunta ja ajoittamaan, optimoimaan kunnossapitotoimintaa sen mukaan, sanoo Ilmatieteenlaitoksen asiakaspalveluiden yhteyspäällikkö Janne Miettinen.

Kesällä sama palvelu kertoo tienpitäjälle kuinka syvät urat tiehen on kulunut tai onko tiessä vaarallisia roudan aiheuttamia kuoppia tai painautumia.

5G teknologia mahdollistaa sen, että edellä ajava auto lähettää tietoa tien kunnosta ja tiellä olevasta esteestä perässä tulevaan autoon. Raimo Torikka / Yle

5G vasta suunnitelmissa – kattaako tieverkon ikinä

Vasta lokakuussa jaettiin 5G-verkon taajuudet operaattoreille kun huutokauppa päättyi. Tämän vuoksi 5G -verkon leviämistä teiden varsille voidaan joutua odottamaan vielä vuosia Etelä-Suomessakin, saatikka Lapissa, jossa edes 4G-verkko ei kata vielä kaikkia pääteitä, sivuteistä puhumattamaan.

Suurimpiin kaupunkeihin saadaan ehkä ensimmäiset 5G-verkot muutaman vuoden kuluessa. Joitakin rajallisia verkkoja on osalla operaattoreista kuitenkin jo olemassa. Esimerkiksi Elisalla on muutama 5G-tukiasema Tampereen ydinkeskustassa.

Telia on puolestaan kertonut avaavansa Helsinkiin vielä vuoden 2018 aikana oman 5G-verkon yhdesä Nokian kanssa. Kuluttajille tarkoitettuja 5G-päätelaitteita ei myöskään ole vielä tarjolla.

Siksi uusia nopeisiin yhteyksiin perustuvia tiesääpalveluita joudutaan vielä odottamaan ainakin muutaman vuoden. Tieverkon kattaminen 5G-verkolla on ylipäätään epävarmaa, koska lähettimiä tarvitaan monin verroin enemmän kuin 4G-verkon peiton saavuttamiksi.

– Osa palveluista toimii kyllä jo 4G-verkkojen kautta, eli niitä päästään ottamaan pikkuhiljaa käyttöön. 5G -verkot alkavat yleistyä ensi vuoden puolella, joten laajempaa kapasiteettia ja pieniä viiveitä vaativat palvelut alkavat vuoden 2020 jälkeen pikkuhiljaa yleistyä, kertoo VTT:n erikoistutkija Tiia Ojanperä.