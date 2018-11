"Hullunrohkeita ohituksia ja liikenteen vaarantamista" – katso videoilta, miten tieliikennelakia rikotaan ihan urakalla joka päivä

Turusta Oulun eteläpuolelle kulkeva Valtatie 8 on yksi Suomen vaarallisimmista maanteistä. Näin kertoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen. Hänen mukaansa Kasitie on pääosin kapea rännitie, jolla kulkee valtavasti raskasta kalustoa ja muuta liikennettä.

– Kapeilta osuuksilta puuttuvat myös keskikaiteet kaistojen välistä.

Heiskanen sai katsottavakseen Ylen Kasitiellä, Porin ja Turun välisellä osuudella, kuvaamaa autokameramateriaalia, eikä yllättynyt näkemästään. Kahden päivän aikana kuvatussa 20 minuutin mittaisessa tallenteessa näkyy useita tilanteita, joissa autoilijat rikkovat tieliikennelakia.

– Tietynlainen pettymys se on, että näin lyhyelläkin ajalla näkee näin monta heikkoa suoritusta. Tuollahan rikotaan tieliikennelakia ihan urakalla. Kyse ei ole mistään pienistä rikkeistä vaan liikenteen vaarantamisesta, Heiskanen toteaa.

Heiskanen nostaa videolta kolme esimerkkiä hölmöilyistä.

1. Oikealta ohittaminen

Lain mukaan oikealta ohittaminen voi johtaa jopa ajokieltoon.

Ensimmäisessä esimerkissä nelikaistaisella osuudella kulkeva auto ohittaa edessä olevan ajoneuvon oikealta, samalla ohituskaistaa vaihtaen. Mikäli tilanteessa vaarannettaisiin ihmisten henkiä, poliisi voisi arvioida tilanteen jopa törkeäksi liikenteen vaarantamiseksi, Heiskanen sanoo.

– Tätä näkee etenkin moottoriteillä yhä enemmän. Lain mukaan oikealta saa ohittaa kaistaa vaihtamatta, jos esimerkiksi kaksi autoletkaa kulkee samaan suuntaan hitaasti moottoritiellä. Videon tilanteessa pujahdetaan autojen välistä kaistaa vaihtaen oikealle kaistalle, mikä ei ole missään nimessä sallittua.

2. Ohitus sulkuviivan yli

Keltaisen sulkuviivan päällä ei saa ajaa, eikä viivaa saa ylittää.

Toisessa esimerkkivideossa nähdään, kuinka kaksikaistaisella tiellä kulkeva henkilöauto ohittaa edessä olevan ajoneuvon ylittäen keltaisen sulkuviivan.

Tapio Heiskanen muistuttaa, että keltainen sulkuviiva on maalattu autotielle aina syystä.

– Tieinsinöörit ovat suunnitelleet sulkuviivat paikkoihin, joissa on heikko näkyvyys tai esimerkiksi jokin liittymä. Ei ole mitenkään perusteltua, että sulkuviivan kohdalla lähdetään ohittamaan. Laki sanoo yksiselitteisesti, että sulkuviivan päällä ei saa ajaa, eikä sitä saa ylittää.

3. Tarpeettoman hidas ajo ja sulkuviivan yli ohittaminen

Henkilöauton kuuluu pysyä poissa tienpientareelta.

Kolmas esimerkki liittyy tarpeettoman hitaaseen ajamiseen. Videolla traktori kulkee osittain tienpientareella. Traktorin takana ajava henkilöauto kulkee myös hitaasti pientareen puolella.

– Traktorin tai muun hitaan ajoneuvon paikka on ajoradan niin oikeassa reunassa kuin mahdollista. He saavat tarvittaessa väistää tienpientareelle, kunhan sen tekee muuta liikennettä varoen. Mutta tämän henkilöauton kohdalla voidaan ajatella, että kyse on tarpeettoman hitaasta ajosta. Henkilöautolla ei ole myöskään mitään asiaa pientareelle. Tästä tilanteesta saisi todennäköisesti jonkun lapun poliisilta.

Autokamerat auttavat selvittämään onnettomuuksia

Autoihin asennettavat kamerat eivät ole Suomessa vielä kovin yleisiä. Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen arvioi, että korkeintaan viiteen prosenttiin autoista on asennettu jonkinlainen kamera.

Hän toivoisi autokameroiden yleistyvän, sillä videomateriaalista olisi apua muun muassa liikenneonnettomuuksien selvittämisessä.

– Muistan tapauksen, jossa mopoilija ajoi auton kanssa kolarin. Mopoilija oli tilanteessa syytön osapuoli, mutta hän oli joutua kuitenkin maksumieheksi. Onneksi mopoilijan kypärässä oli kamera, jonka avulla hän sai todistettua syyttömyytensä.

Keskikaiteita tarvittaisiin enemmän

Suomessa kuolee liikenteessä noin 160 autoilijaa vuosittain. Tapauksista noin puolet on nokkakolareita ja toinen puolikas risteävän liikenteen kolareita. Yhteensä Suomessa tapahtuu noin 240 liikennekuolemaa joka vuosi.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan kuuluva Tapio Heiskanen toteaa, että nykyään valtaosa liikennekuolematapauksista keskittyy maanteille ja kantateille. Taajama-alueille lautakunnalla on keikkaa yhä harvemmin.

– Esimerkiksi Kasitiellä tapahtuu marraskuun tienoilla iso määrä peurakolareita. Kohta on myös liukasta. Viime talvena tapahtui kaksi onnettomuutta, joissa auto ajoi omalla ajoradallaan, mutta lähti luistoon ja törmäsi vastaantulijaan.

Heiskanen uskoo, että kaistojen väliin rakennettavat kaiteet vähentäisivät liikennekuolemia ja -onnettomuuksia merkittävästi.

– Jos keskikaiteita rakennettaisiin tällaisille tiealueille koko maahan, se estäisi noin 25 prosenttia liikennekuolemistamme. Tämä vaatisi tietysti rahaa, koska keskikaide vaatii aina myös eritasoliittymät, eli puhutaan mittavista investoinneista.