Ulkoministeri Soini lupaa selvityksen GPS-häirinnästä Suomen alueella Naton sotaharjoituksen aikana

Poliitikot haluavat selvyyden siihen, mikä on laajojen GPS-häiriöiden takana.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) vaatii selvitystä GPS-häirinnästä Suomen alueella.

Yle uutisoi tänään aamulla, että ilmaliikenteelle annettiin alkuviikosta varoitus GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa.

Vanhanen rinnastaa GPS-häirinnän ilmatilaloukkauksiin. Hän vaatii Suomelta samanlaista vastausta myös tässä tapauksessa.

– Ilmatilaloukkausten osalta Suomi on omaksunut selkeän kannan. Ne julkistetaan, selvitetään ja niihin reagoidaan heti. Minusta tämä on lentoturvallisuuden kannalta täysin rinnasteinen asia. On hyvin tärkeää, että nämä väitteet selvitetään ja niihin reagoidaan, Vanhanen sanoo.

Vanhanen korostaa olevansa julkisuudessa olleiden tietojen varassa. Hänellä ei ole tietoa siitä, mikä taho on GPS-häirinnän takana.

Suomessa viranomaiset eivät ole kommentoineet, mistä häiriöt ovat peräisin, mutta Norjan viranomaiset ovat arvioineet Norjassa havaitun samanlaisen häirinnän tulevan Venäjältä.

Norjassa varoitus GPS-häirinnästä annettiin lokakuun lopulla samana päivänä, kun Naton suursotaharjoitus Trident Juncture alkoi. Myös Suomi osallistui keskiviikkona päättyneeseen sotaharjoitukseen.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) kommentoi tapahtunutta niukasti, mutta hän on valmis antamaan selvityksen ulkoasiainvaliokunnalle.

– Aina kun valiokunnan puheenjohtaja jotain pyytää, niin hänelle on vastattu. Täytyy katsoa nyt, mitä se pyyntö konkreettisesti sisältää. Sen jälkeen vastataan ilman muuta, Soini sanoi eduskunnassa ennen viikon viimeistä täysistuntoa.

Kanerva: GPS-häirintä voi johtaa katastrofaalisiin tilanteisiin

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) pitää GPS-häirintää merkittävänä riskinä ilmailuliikenteen kannalta.

– Silloin ollaan vaarallisella alueella, kun ollaan sotilastoiminnan ja siviilitoiminnan rajapinnassa. Se voi merkitä sitä, että ilmaliikenteessä joudutaan täysin ennakoimattomiin ja jopa katastrofaalisiin tilanteisiin, Kanerva sanoo.

Kanervan mukaan paras tapa edetä on ottaa asiasta ensin selvää ja tuoda asia neuvottelupöytiin.

– Tämä asia on otettava kaikkien niiden tahojen kesken esille, jotka ovat asian osapuolia. Meidän on pyrittävä Suomena neuvottelemaan niin, että tällainen tilanne ei ole mahdollinen meidän ilmatilassamme.

Myös Kanerva sanoo olevansa asiassa julkisuudessa olevien tietojen varassa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Lue myös:

Venäjän GPS-häirintä ulottui Lappiin Naton sotaharjoituksen aikana