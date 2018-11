Vanhaan kerrostaloon voi olla vaikea saada kunnon vakuutusta, jos putkiremontti on tekemättä – myös korvausten pienuus voi yllättää asukkaat

Helsinkiläinen kerrostaloyhtiö kilpailutti vakuutuksensa hiljattain. Kuudelle yhtiölle lähetettyyn tarjouspyyntöön saatiin vastaus vain kahdesta yhtiöstä. Tulos ei ole tavaton, kun on kyse vanhasta talosta.

Kiinteistövakuutuksiin erikoistuneen Howden-meklariyhtiön toimitusjohtaja Jorma Hakonen sanoo, että ikä vaikuttaa, mutta tärkeämpää on talon kunto.

– Ilman putkiremonttia kerrostalon vuotovakuutus voi jäädä saamatta. Toinen riskikohde ovat puurakenteiset rivitalot, joissa ei ole tehty palokatkoja. Vakuutusyhtiöt harkitsevat, lähtevätkö ollenkaan mukaan kilpailemaan näiden kohteiden vakuutuksista, Jorma Hakonen sanoo.

Vakuutusyhtiö If:n omaisuusvakuutusten johtaja Eeva Vuorinen on Hakosen kanssa täsmälleen samaa mieltä riskikohteista. If on yksi Suomen suurimmista taloyhtiöiden vakuuttajista. Vuorinen kuitenkin vakuuttaa, että heiltä taloyhtiöille lähtee tarjous käytännössä aina.

– Talot eivät jää ilman vakuutusta. En tähän hätään keksi yhtään esimerkkiä tapauksesta, että vakuutusta ei olisi tarjottu.

Vuotovahingot ovat kerrostaloissa yleisin ja usein myös hyvin kallis korvauskohde vakuutusyhtiöille. Palovahinkojen korvaukset ovat usein vieläkin kalliimpia, mutta niitä sattuu huomattavasti vähemmän kun vesivuotoja.

Käytännössä riskikohteisiin tarjotuissa vakuutuksissa on muita heikompi korvaustaso vahingon sattuessa. Esimerkiksi vanhoihin vesiputkiin sovelletaan ikävähennystä joka voi yhtiöstä riippuen jättää asukkaiden kontolle yli puolet todellisista korjauskuluista.

– Meillä on ollut tapauksia, joissa on jäänyt korvaamatta jopa sadan tuhannen euron vahinko, koska putkisaneerausta ei ole tehty, Jorma Hakonen kertoo.

Pahimpia riskipesäkkeitä ovat etenkin 60- ja 70-luvuilla rakennetut talot, joissa putkiremontti tai yläpohjan palo-osastointi on tekemättä. Tilastokeskuksen mukaan 70-luvun taloissa vakuutusmaksut ovat nousseet huomattavasti muita enemmän tällä vuosikymmenellä.

Kuvio on suuntaa antava, sillä Tilastokeskuksen vakuutusmaksuja koskeva otanta ei ole kovin suuri. Myös tilastointitapa korostaa muutoksen jyrkkyyttä jonkin verran. Niinpä vakuutusyhtiössä hintojen nousua ei tunnisteta tällaisenaan.

– Hinnoissa ei ole nähtävissä piikkiä. Taloja saneerataan, jonka jälkeen putket ovat uudet, vaikka talo olisikin vanha, Eeva Vuorinen sanoo.

Vakuutusmaksu on yksi taloyhtiön pienimmistä kuluista, joten hinta ei välttämättä ole kaikkein tärkein tekijä kun taloyhtiö kilpailuttaa vakuutuksiaan. Turvan taso ja laajuus ovat sitäkin merkittävämpiä.

Suomessa toimii puolen tusinaa yhtiötä kiinteistöjen vakuutusmarkkinoilla. Valtaosaa markkinasta hallitsee neljä suomalaista yhtiötä: Fennia, If, LähiTapiola ja OP. Parin ulkomaisen yhtiön osuus on jäänyt marginaaliin.

– Suomalainen vakuutusmarkkina on pyrkinyt suojelemaan itseään vuosikymmeniä. Tilanne on nytkin suhteellisen hyvä, mutta parempi olisi jos kilpailua olisi enemmän. Markkinoille tulisi uusia tuotteita, hinnat saattaisivat alentua ja omavastuut pienentyä, Jorma Hakonen Howden-yhtiöstä luettelee.

Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä. Ne käyttävät hyvin yleisesti vakuutusmeklareita vakuutusasioissaan. Meklarit kilpailuttavat hakemuksia ja hoitavat sovittaessa taloyhtiön puolesta myös kaiken paperisodan, jos vahinko tapahtuu.