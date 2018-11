Kiinakin kehittää ohjaajattomia taistelukoneita – useita malleja esillä Zhuhain ilmailumessuilla

Kiina on tuonut esille useita uusia ohjaajattomia sotilaskoneita (siirryt toiseen palveluun) parhaillaan menossa olevilla Zhuhain ilmailumessuilla. Ne tosin ovat vasta kehityshankkeita, ja messuilla esillä malleina.

Kiina valmistaa jo nyt ohjaajattomia sotilaskoneita. Niitä on myyty kiinalaisten mukaan noin kymmeneen maahan ja käytetty sotatoimissa ainakin Irakissa ja Egyptissä.

Kiinalaisen ohjaajattoman sotilaskoneen ohjusvaihtoehtoja ilmailumessuilla. Aleksandar Plavevski / EPA-EFE

Zhuhain messuilla esiteltiin ensi kertaa CH-7 -häivelennokin täysikokoinen malli. CH-7 eli Caihong on suunniteltu tutkassa heikosti näkyväksi. Sen huippunopeus on 800 km/h luokkaa eli saman verran kuin länsimaiden uusimmilla ohjaajamattomilla koneilla, ja lakikorkeus noin 13 kilometriä.

CH-7 kantaa aseensa, ohjukset tai pommit, sisäisessä asekuilussa. Kone lentää ensi kerran aikaisintaan vuoden kuluttua.

– Olemme vakuuttuneita, että tämä tuote saa asiakkaat ottamaan yhteyttä, sanoi pääsuunnittelija Shi Wen China Aerospace Science and Technology Corp (CASC) -yhtiöstä uutistoimisto AFP:lle.

Toinen Zhuhaissa esitelty uutuus on WJ-700 taistelu- ja tiedustelulennokki (siirryt toiseen palveluun). WJ-700 voi lentää jopa 20 tuntia yhtä mittaa ja sen aseistuksena on esimerkiksi merimaali- tai tutkantuhoajaohjuksia.

Häivelennokki CH-7 on 10 metriä pitkä, ja siipien kärkiväli on 22 metriä. Aleksandar Plavevski EPA-EFE

Amerikkalaisen kopio?

Uusi CH-7 lennokki on lentävän siiven muotoinen eli siinä ei ole ns. pyrstöä. Monet tarkkailijat ovatkin huomanneet, että se on amerikkalaisen ohjaajattoman tiedustelukoneen Northrop Grumman X-47B:n näköinen. X-47B on Yhdysvaltain laivastolla koekäytössä.

Myös Kiinan muissa lennokkimalleissa voi havaita yhtäläisyyksiä jo käytössä oleviin amerikkalais- tai israelilaiskoneisiin.

Kiinaa epäillään yleisesti Yhdysvalloissa ase- ja ilmailualan teollisuusvakoilusta. Viime aikoina Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut kolme uutta syytettä. Kiinaa kiinnostaa etenkin lentokonemoottoritekniikka, missä se itse on jäljessä lännestä ja Venäjästä.

Venäläisen Rostec-konsernin vientijohtaja Viktor Kladov asetteli sanansa varovasti uutistoimisto Reutersille:

– Emme syytä kiinalaisia kumppaneitamme kopioinnista. He pelkästään oppivat, ja he ovat erittäin hyviä oppimaan.

Kiina on vuosien mittaan tehnyt jatkuvasti omia versioitaan aseista ja lentokoneista, joita Venäjä on sille myynyt.

Kiinan ja Venäjän yhteisen laajarunkomatkustajakoneen malli Zhuhain messuilla. Aleksandar Plavevski / EPA -EFE

Yhteinen laajarunkokone tekeillä

Kiina ja Venäjä ovat viime aikoina sanoneet tiviistävänsä ilmailualan yhteistyötään. Ainakin Kiinan puolelta yhteistyöstä on toivottu vastapainoa lännen ylivoimalle ilmailualalla.

Zhuhaissa esiteltiin täysikokoinen malli CR929 -laajarunkomatkustajakoneesta, jota Kiina kehittää yhdessä Venäjän kanssa. Toiveena on joskus kilpailla Boeingin ja Airbusin kanssa, jotka nyt hallitsevat matkustajakonebisnestä.

Kiinan oma kapearunkoinen C919 -matkustajakone on koelentovaiheessa.

Tarkkailijoiden mukaan Kiinan ilmailuteollisuuden tuotteiden laatu on viime vuosina parantunut. Kiina on kuitenkin yhä riippuvainen länsimaisista osista, eikä se ole kyennyt kehittämään venäläisten tai amerikkalaisten tasoisia lentokonemoottoreita.

Lähteet: AFP, Reuters