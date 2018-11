Metsästäjät käyvät tositoimiin valkohäntäpeurojen vähentämiseksi – jahtitorneilla kytätään kymmeniä iltoja

Valkohäntäpeurojen nopea lisääntyminen on yllättänyt jopa asiantuntijat. Peurakanta on tuplaantunut viidessä vuodessa. Kun talvikannaksi arvioitiin noin 100 000 peuraa, kasvoi määrä kevään vasojen myötä yli 150 000 eläimeen. Kaikkein tiheimmän kannan alueella peuroja on jopa toistakymmentä neliökilometriä kohden.

– Täällä on nähty varmasti 20-30 peuraa ihan yhdellä pellolla, sanoo omilla maillaan tehdyistä havainnoista lounaishämäläisen metsästysseuran, Ypäjän Riistamiesten varapuheenjohtaja Hannu Saarikoski.

Metsästäjät toivovat kirkkaita ilmoja. Se helpottaisi peuranmetsästystä. Timo Leponiemi / Yle

– Peuroille on erittäin hyvät olosuhteet elää ja kasvaa. Ilmaston lämpeneminen on parantanut niiden lisääntymiskykyä, uskoo Ypäjän Riistamiesten puheenjohtaja Risto Rantanen.

Urjalassa 1 740, Ypäjällä 400 peuralupaa

Eniten peuroja on neljän maakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan, kulmauksessa. Tämä näkyy myös kaatolupien määrässä. Urjalaan on myönnetty täksi syksyksi 1 740 peuralupaa, pinta-alaltaan pieneen Ypäjäänkin 400. Yhdellä luvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Ypäjällä tavoitteena on kaataa yli 600 eläintä. Jahti alkoi heti syyskuun alussa.

– Meillä on 150 metsästäjää. Jokaiselle jaettiin ensin yksi lupa. Jos sen sai käytettyä, toisen luvan sai ilmaiseksi. Jos senkin sai käytettyä, sai toisen ilmaisen luvan. Jo syyskuussa kaadettiin noin 200 peuraa, kertoo Rantanen siitä, miten metsästykseen haettiin tehoa.

Ypäjällä hirvivaara-merkki koskee tavallisesti peuravaaraa. Paikoin peura-alueilla varoituskyltin alla on lisäkilpi "peuravaaratie". Timo Leponiemi / Yle

Ypäjällä alkusyksyn metsästystä keskitettiin vilkkaimpien teiden tuntumaan. Tavoitteena oli vähentää peurakolareita.

Viime vuonna koko maassa sattui reilusti yli 5 000 peurakolaria, niistä Kanta-Hämeessä lähes tuhat. Ypäjällä kolareita sattui 107, tänä vuonna määrä on toistaiseksi 50 tienoilla, tietää Rantanen.

Kanta-arvioissa menty "mettään"

Risto Rantanen arvelee, että metsästyksen jälkeen jäljelle jääneen kannan arvioinnissa on menty "vähän mettään". Nyt tätä "mettäänmenoa" pyritään korjaamaan.

– Peuran metsästyskausi päättyy helmikuun puolivälissä. Nyt kaikki luvat tulisi saada käytettyä eli päästävä sadan prosentin käyttöasteeseen, patistaa Suomen riistakeskus Etelä-Hämeen riistapäällikkö Jyri Rauhala.

On myös suositeltu, että aikuissaaliista selvästi suurin osa olisi naaraita, jolloin se helpottaa seuraavan kesän tuottopulssia.

Peuramäärä tuskin paljoa laskee

Metsästystavoitteeseen pääsemiseksi metsästäjien illat kuluvatkin jahtitorneilla.

Hannu Saarikosken illat kuluvat pitkälti jahtitornilla. Timo Leponiemi / Yle

– Kymmenkunta iltaa olen jo tänä syksynä ollut, mutta tietysti jahtikauden jatkuessa mennään taas koppiin ja ollaan siellä varmaan toiset kymmenen ainakin, ennakoi Hannu Saarikoski.

Vaikka peurakantaa harvennetaan nyt rajusti, sekään ei välttämättä vielä pienennä kantaa merkittävästi.

– Ei se välttämättä vielä pääomaa vähennä, mutta ainakin tuotto ja kasvu pysähtyy, uskoo Ypäjän Riistamiesten puheenjohtaja Risto Rantanen.