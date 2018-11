Trump allekirjoitti määräyksen: Luvatta Yhdysvaltojen etelärajan ylittävä ei voi hakea enää turvapaikkaa

Useat maahanmuuttojärjestöt ovat ilmoittaneet, että Trumpin allekirjoittama määräys on perustuslain vastainen.

Presidentti Donald Trump kertoo allekirjoittaneensa täytäntöönpanomääräyksen, jonka myötä luvatta Yhdysvaltojen etelärajan ylittävät ihmiset eivät voi hakea enää turvapaikkaa.

Määräyksen mukaan Meksikon-vastaisen rajan ylittävä voi hakea turvapaikkaa vain, jos saapuu Yhdysvaltoihin virallisten rajanylityspaikkojen kautta.

Useat maahanmuuttojärjestöt ovat ilmoittaneet, että määräys on perustuslain vastainen.

Trumpin hallinnon viranomaislähteen mukaan määräys ei koske alaikäisiä, jotka ylittävät rajan yksin.

Keski-Amerikasta Yhdysvaltoihin matkaavat siirtolaiset on aihe, jota Trump on pitänyt jatkuvasti esillä. Hän on kutsunut tilannetta maan etelärajalla kansalliseksi hätätilaksi ja puhunut siirtolaisten saapumisesta maahan invaasiona.

Lue tästä kirjeenvaihtajan raportti Meksikon ja Yhdysvaltain rajalta

Tuoreesta määräyksestä on suurella todennäköisyydellä luvassa oikeustaisteluita, kuten kävi Trumpin hallinnon asettamien muslimien maahantulorajoitusten kohdalla.

Trump määräsi syyskuussa 2017 matkustuskiellon Yhdysvaltoihin useista muslimimaista. Asiasta on kiistelty sittemmin alemmissa oikeusasteissa, jotka ovat katsoneet, että määräys on perustuslain vastainen.

Korkein oikeus päätti kuitenkin kesäkuun lopussa pitää rajoitukset voimassa.

Lähteet: Reuters, AFP