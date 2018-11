Eurajoella löytyi säteilylähde romumetallin seasta – STUK tutkii tapausta

Säteilyturvakeskus korostaa, että ihmisille ja ympäristölle ei aiheutunut vaaraa. Tapaus on kuitenkin johtaja Jussi Heinosen mukaan ikävä.

Tästä on kyse Eurajoella löytyi romumetalliyritykseen tulleesta kuormasta säteilyä aiheuttanutta materiaalia.

Säteilyturvakeskus tarkasti tilanteen, josta ei aiheutunut vaaraa ympäristölle.

Säteily on peräisin luultavasti teollisuudesta muttei Olkiluodon ydinvoimalasta.

Satakunnassa Eurajoella on löytynyt säteilylähde romumetalliyritykseen tuodusta jätelastista. Yritys havaitsi säteilyn lähteen säteilymittausportillaan ja ilmoitti löydöstä Säteilyturvakeskukselle.

STUK pyysi pelastuslaitosta mittaamaan säteilyn määrän. Mittauksissa kävi ilmi, että säteily ei ollut ihmisille tai ympäristölle vaarallista.

Säteiluturvakeskuksen johtaja Jussi Heinonen korostaa kuitenkin, että tapaus on hyvin ikävä, koska normaalin romumetallin sekaan joutunut säteilyä aiheuttava kappale on aina riski.

Teollisuudesta, ei Olkiluodosta

Johtaja Heinosen mukaan STUK on saanut nähtäväkseen valokuvat säteilyn lähteestä. Se on todennäköisesti säteilylähteiden kuljetukseen tarkoitettu laatikko. Heinonen arvioi, että se on peräisin teollisuudesta.

Sitä ei vielä osata arvioida, onko laatikko lähtöisin koti- vai ulkomailta. Eurajoen ydinvoimalan kanssa jätteellä ei ole tekemistä.

"Vastuutonta"

Jos jäte on peräisin Suomesta ja sen alkuperä saadaan selville, asia voi päätyä myös poliisitutkintaan. Säteilevät jätteet hävitetään asiallisesti joko lähettämällä ne takaisin valmistajalle tai sijoittamalla ne Eurajoen Olkiluotoon välivarastoon.

– Joku ei ole toiminut vastuullisesti, Jussi Heinonen sanoo.

Jussi Heinonen. Pasi Peiponen / Yle

Heinonen ei osaa arvioida, kuinka usein STUK joutuu tutkimaan vastaavia tapauksia. Aivan tavallista se ei ole, mutta romumetalliyritykset ovat kuitenkin hankkineet säteilymittausportteja vastaavien tilanteiden varalle.

Tapauksen tutkintaa jatketaan maanantaina.

Radioaktiivisia säteilynlähteitä löydettiin heinä–lokakuussa Tornion terästehtaalla. Tehtaan työntekijät eivät altistuneet säteilylle, mutta joutuivat käyttämään hengityssuojaimia.