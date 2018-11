Latinalainen Amerikka epäilee demokratiaa – alle puolet kertoo kannattavansa kansanvaltaa

Yhä harvempi on tyytyväinen demokratian toimivuuteen alueella, kertoo kansainvälinen kyselytutkimus.

Tympäännys ja turhautuminen kansanvallan toimivuuteen kasvaa Latinalaisessa Amerikassa. Perjantaina julkaistun vuosittaisen kyselyn mukaan enää alle puolet, 48 prosenttia vastanneista, kertoo pitävänsä demokraattista järjestelmää parhaimpana.

Laskua on tullut viisi prosenttiyksikköä viime vuodesta. Vuosittain julkaistava Latinobarómetro-kysely mittaa poliittisia suuntaviivoja ja arvoja 18 valtiossa alueella.

Demokratian kannatus on laskenut alueella jo viisi vuotta peräkkäin. Näin matalaa lukua ei ole nähty sitten vuoden 2001, sanoi kyselyä johtanut Marta Lagos Chilen Santiagossa sijaitsevasta tutkimuslaitoksesta.

Kyselyyn vastasi 20 000 ihmistä kesä-elokuussa.

Autoritäärisen mallin kannatus ei lisääntynyt

Tutkimus ei osoita, että enemmistö haluaisi vaihtaa demokratian autoritääriseen malliin. Autoritääristen mallien kannatus on pysytellyt verrattain vakaana viime vuodet, noin 15 prosentissa.

Poliittisesti välinpitämättömien joukko on kuitenkin kasvanut. Useampi kuin joka neljäs vastaaja tutkimuksessa kertoi, ettei heille ollut väliä, miten maan johto on järjestetty.

Kaikista välinpitämättömiä olivat 16–26-vuotiaat nuoret eli sukupolvi, joka on syntynyt demokratian aikana ja joka ei ole itse elänyt julmien sotilashallintojen aikaa.

– Ei ole näyttöä siitä, että Latinalaisessa Amerikassa haluttaisiin enemmän autoritääristä johtamista. Järjestystä ja väkivallan loppumista kyllä halutaan, tutkimusta johtanut Lagos sanoi tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Korkeimmillaan kansanvallan kannatus alueella on ollut vuonna 2010. Tuolloin demokratiaa kannatti 61 prosenttia vastanneista.

Venezuelassa talous on romahtanut. Yli sata mielenosoittajaa kuoli viranomaisten kovien otteiden seurauksena Venezuelassa kesällä 2017. EPA

Demokratia kaventunut

Demokratia on uhattuna tai paineen alla useissa valtioissa alueella, raportti varoittaa. Kansanvallan romahdus on ollut ilmeistä Venezuelassa ja Nicaraguassa.

Venezuelassa presidentti Nicolás Maduro valitutti itsensä uudelle kaudelle toukokuussa vaaleissa, joissa voitto oli hänelle jo etukäteen järjestelty.

Nicaraguassa satoja ihmisiä sai surmansa kesällä kovaotteisen presidentin Daniel Ortegan vastaisissa protesteissa.

Korkeinta demokratian kannatus on juuri kriisimaa Venezuelassa, jossa 75 prosenttia kertoo kannattavansa demokratiaa. Venezuelalaisista 6 prosenttia ilmoitti pitävänsä autoritääristä mallia hyvänä.

Väli-Amerikan Hondurasissa Juan Orlando Hernández sai jatkokauden viime marraskuussa vaaleissa, joita epäiltiin vilpillisiksi.

Brasilia kriisissä

Raportti näkee vaaroja myös Brasiliassa, jossa sotilasvaltaa ihaileva äärioikeistolainen Jair Bolsonaro valittiin seuraavaksi presidentiksi lokakuun lopussa. Kaikkein tyytymättömimpiä demokratiaan olivat kyselyssä brasilialaiset.

– Brasiliassa koko järjestelmä on kriisissä, Lagos arvioi.

Viime vuonna Pew-tutkimuslaitoksen kyselyssä (siirryt toiseen palveluun)38 prosenttia brasilialaisista kertoi pitävänsä sotilasvaltaa hyvänä hallintomallina maalleen.

Talouskriisin, rikollisuuden ja korruptioskandaalien raivostuttamat äänestäjät vaativat ratkaisuja.

– Uudessa Latinalaisessa Amerikassa ei tarvita vallankaappauksia, vaan autoritääriseen järjestelmään voidaan päätyä vaalien kautta. Taustalla on kansan pahoinvoinnin aalto, Lagos arvioi.

Valtaeliitin vastaista protestia nähtiin myös Meksikon presidentinvaalissa kesällä. Radikaali vasemmistolainen Andrés Manuel López Obrador astuu virkaan joulukuussa.

López Obrador on luvannut palauttaa enemmän valtaa suoraan kansalle esimerkiksi kansanäänestysten muodossa.

Ricardo Anayan kannattajat kokoontuivat Andrés Manuel Lópezin vastaiseen mielenosoitukseen toukokuussa 2018. Sashenka Gutierrez / EPA

Huolina talous, rikollisuus ja korruptio

Vastaajia huolestutti kyselyssä erityisesti talouden tilanne, rikollisuus ja korruptio.

Venezuelassa talous on romahtanut ja Etelä-Amerikan suurin maa Brasilia on rämpinyt vakavassa talouskurimuksessa, josta se on vähitellen nousemassa.

Kaikkiaan 18 entisen presidentin tai varapresidentin epäillään sekaantuneen korruptioskandaaleihin alueella muun muassa Brasiliassa, Perussa, Ecuadorissa ja Argentiinassa.

Luottamus instituutioihin on alhaalla. Suurinta luottamusta nauttivat armeijat ja kirkko, kun taas poliittiset puolueet ja oikeusjärjestelmä eivät herätä juurikaan arvostusta.

Demokratian on kuvattu levinneen maailmaan kolmessa aallossa. Latinalaisen Amerikan se saavutti viimeisessä aallossa 1980-luvulla sotilasdiktatuurien jälkeen.

– Tuo aalto on nyt tullut tiensä päähän, Lagos arvioi.