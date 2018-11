Teollisuusliiton Riku Aalto suomii hallitusta olemattomasta työelämän tuntemisesta: Ay-liike ei luota lainkaan siihen, mitä hallitus tekee

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus saa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallolta kovaa kyytiä. Yle TV1:n Ykkösaamussa haastateltu Aalto sanoo, että hallitus ärsyttää ammattiyhdistysliikettä ohuella työelämän tuntemuksellaan.

– Irtisanomissuojan heikennys katkaisi lopulta kamelin selän. Taustalla olivat esimerkiksi kilpailukykysopimuksesta eli kikystä kertyneet ja aktiivimalliin liittyneet luottamuksen menetykset.

Kolmikantaneuvotteluihin pääsyn Aalto toivoo palauttavan menetettyä luottamusta takaisin.

– Meillä on henkilökohtaisesti ihan asialliset välit pääministerin kanssa. Ammattiyhdistysliike ei vain yksinkertaisesti luota siihen, mitä maan hallitus tekee. Irtisanomiskiista oli hyvä esimerkki siitä, kuinka toistemme ohi puhumme.

Oikeutus poliittisiin lakkoihin kumpuaa jäsenistöstä

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo tunnustavansa hallituksen aseman edustuksellisen demokratian päänä.

– Näyttää siltä, että hallituksen työelämän tuntemuksen taso on olematonta. Työnantajajärjestöjen ja palkansaajajärjestöjen asiantuntemusta ei haluta käyttää. Se johtaa esimerkiksi irtisanomislakikiistan kaltaisiin yhteenottoihin.

Poliittisten lakkojen oikeutuksen Riku Aalto sanoo kumpuavan mielipiteenvapaudesta.

– Meille se oikeutus tulee jäseniltä. Heitä on yhteensä kaksi miljoonaa eli valtaosa maamme aikuisväestöstä. Jos me näemme asioita, jotka vaikuttavat jäsentemme asemaan heikentävästi, meillä on oikeus puolustaa.