Herätys: Vanhan talon vakuutus voi tulla kalliiksi, miehet kertovat isäksi tulemisesta, suomalainen e-urheilija on maailman paras

Vanhaan kerrostaloon voi olla vaikea saada kunnon vakuutusta, jos putkiremontti on tekemättä

Vanhat kerros- ja rivitalot ovat vakuutusyhtiöille riskikohteita. 70-luvulla rakennettujen talojen vakuutusten hinnat ovat nousseet, eikä niiden vakuuttaminen edes kiinnosta kaikkia yhtiöitä. Vähintäänkin korvausehdot ovat tuntuvasti remontoituja taloja heikommat. Vahingon tapahduttua matala korvaustaso voi tulla erittäin kalliiksi asukkaille.

Kymmenet isät kertoivat Ylelle, mitä isäksi tulemisen hetkellä oikeastaan tapahtuu

Miehet kertovat isäksi tulemisesta tutkijoiden mukaan nykyään avoimemmin kuin ennen. Suuren onnen lisäksi isillä saattaa liittyä synnytykseen myös negatiivisia tunteita, kuten kokemus ulkopuolelle jäämisestä. Isänpäivän kunniaksi keräsimme miesten tarinoita isäksi tulemisesta.

E-urheilun tuore maailmanmestari Joona Sotala on kuin sekoitus Kimi Räikköstä ja Seppo Rätyä

Nousu maailman parhaaksi StarCraft 2 -pelaajaksi on tarina paitsi kovasta työstä myös perheen tuesta ja veljesten välisestä kilpailusta. Kenenkään ei pitänyt pystyä murtamaan korealaisten 20 vuotta kestänyttä ylivaltaa, mutta niin vain suomipoika Joona Sotala onnistui. Nyt jättimäinen peliyhtiö ja lajiyleisö ottavat siitä ilosta kaiken irti.

Blizzard Entertainment

Turkulainen Usko Salonen lähti merimieheksi Australiaan, mutta kuoli Flanderin juoksuhaudoissa

Ensimmäinen maailmansota päättyi aselepoon tasan sata vuotta sitten. Suomalaisia sotilaita oli niin brittien, amerikkalaisten kuin saksalaistenkin riveissä. Yksi länsirintamalla taistelleista oli turkulainen Usko Salonen.

Usko Salosen kuolinilmoitus Turun Sanomissa 25. syyskuuta 1917. Ilmoitukseen oli merkitty väärä kuolinpäivä. Kansalliskirjasto / Turun Sanomat

Kalifornian tuhoisissa maastopaloissa lisää uhreja – jo 25 kuollut

Kaliforniassa riehuvien maastopalojen uhriluku kasvaa yhä. Pohjois-Kalifornian palossa on saanut surmansa ainakin 23 ihmistä. Palo on tuhonnut Paradisen kaupungin lähes kokonaan. Etelä-Kalifornian erillisessä palossa on löydetty kaksi vainajaa Malibussa.

NASAn kahdeksas marraskuuta ottamassa valokuvassa näkyy valtava tulipaloalue Paradisen kaupungin ympärillä. Joshua Stevens / NASA Earth Observatory / AFP

Kulttuurivieras kirjoittaa suorasukaisesti miesten välisestä seksistä

Suomalaiskirjailija Pajtim Statovci on noussut angloamerikkalaisen kirja-alan tietoisuuteen kuin raketti. Esikoisromaani Kissani Jugoslavia keräsi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa haltioituneita arvosteluja, ja nyt teoksesta tehty näytelmä tulee ensi-iltaan Kansallisteatterissa. Statovci kirjoittaa suorasukaisesti miesten välisestä seksistä.

Pajtim Statovci Antti Haanpää / Yle

Isänpäivä on pilvinen ja sateinen

Isänpäivää vietetään pilvisessä ja sateisessa säässä. Tihkusateita tulee suuressa osassa Suomea. Pohjoisessa tulee myös lunta tai räntää. Lämpötilat vaihtelevat pohjoisen nollan ja etelän viiden välillä. Lue lisää säästä täältä.