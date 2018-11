Herätys: Suljettavilla arvopaperitileillä makaa 800 miljoonaa, video paljastaa tietörttöilyt, suomalaisperhe odottaa evakuointia Kaliforniassa

Lojuvatko sinunkin vanhat puhelinosakkeesi tietämättäsi Arvopaperikeskuksessa?

Moni yksityinen osakkeenomistaja saa näinä päivinä postia Arvopaperikeskus Euroclear Finlandilta. Yhteydenotto koskee Euroclearissa olevaa maksutonta osakkeiden säilytyspalvelua. Palvelu loppuu ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä, ja palvelussa oleva tili on siirrettävä joko pankkiin tai muuhun arvo-osuustilejä hoitavaan yhtiöön. Kohta suljettavilla tileillä makaa 800 miljoonan euron arvosta omaisuutta.

Katso videolta, miten tieliikennelakia rikotaan urakalla joka päivä

Jari Pelkonen / Yle

Yle kuvasi liikennettä yhdellä Suomen vaarallisimmalla maantiellä eli kasitiellä. Kameralle tallentunut hölmöily liikenteessä ei yllättänyt Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskasta. Hän sai katsottavakseen kahden päivän aikana kuvatun 20 minuutin mittaisen tallenteen, joka paljastaa useita autoilijoiden tieliikennelain rikkomuksia.

Suomessa voit päästä veloistasi muutamassa vuodessa

Älä häpeä rahaongelmiasi äläkä jää niiden kanssa yksin. Henrietta Hassinen / Yle

Yli 3 000 suomalaista hakeutuu vuosittain velkajärjestelyyn, jonka avulla he pääsevät irti veloistaan jopa kolmessa vuodessa. Talousvaikeuksiin ajautuneilla on pahimmillaan kymmeniä kulutusluottoja, joilla on maksettu entisiä velkoja. Kulutusluottojen summat ovat kasvaneet muutamista satasista tuhansiin euroihin.

Kaliforniassa odotetaan evakuointikäskyjä

Viranomaiset tutkivat maastopalojen tuhoja Concowissa, Kaliforniassa 9. marraskuuta. Josh Edelson / AFP

Kaliforniassa lähellä leviäviä maastopaloja asuva suomalaisperhe on valmistautunut evakuointikäskyyn. Olemme valmiita lähtemään välittömästi liikkeelle, jos käsky tulee. Vuorilta laskeutuu tuhka aja ilma on harmaata, kertoo Johanna Korpinen. Lue täältä lisää perheen tunnelmista.

Etelässä ja lännessä sataa

Yle

Suurimmassa osassa maata on maanantaina poutaista, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Säärintama kuitenkin lähestyy Suomea lännestä ja sadealue yltää päivän aikana etelään ja länteen. Lue lisää säästä täältä.