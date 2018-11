Niinistö: Lentoliikenteen GPS-signaalin häirintä selvitettävä

Presidentti Sauli Niinistö sanoi, että Venäjän epäillystä lentoliikenteen GPS-signaalin häirinnästä Lapissa Naton sotaharjoitusten aikana tarvitaan lisäselvityksiä.

– Pitää selvittää miten on häiritty ja kuka on häirinnyt. Uskon, että on teknisiä laitteita, joilla pitäisi saada selville häirinnän lähde, ja sitten ilmoittaa meidän käsityksemme siitä aika tiukastikin.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ehdotuksen eurooppalaisesta armeijasta Niinistö arvioi johtaneen väärinkäsityksiin.

– Sanapari eurooppalainen armeija johtaa helposti väärinkäsityksiin. Sanoisin mieluummin, että Euroopassa on jo 28 kansallista armeijaa. Kysymys on siitä miten hyvin ne voivat toimia yhdessä, vaikka Euroopan unionin nimissä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö keskusteli muistojuhlallisuuksien yhteydessä lyhyesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Ylen haastattelussa Niinistö totesi, ettei suurista asiakokonaisuuksista ollut aikaa Trumpin ja Putinin kanssa keskustella.

