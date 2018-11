Pekka Perän mukaan Talvivaaran Kaivosyhtiön hallitus ei tanssinut hänen pillinsä tahtiin: "Se on järjenvastainen väite"

Helsingin hovioikeus on jatkanut Talvivaaran Kaivososakeyhtiön tiedottamis- ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöä koskevien rikosten käsittelyä. Hovioikeus kuuli konkurssiin ajautuneen yhtiön entisen toimitusjohtajan Pekka Perän näkemyksiä maanantaina koko päivän.

Syyttäjä syyttää Perää ja yhtiön entistä toimitusjohtajaa sekä talous- ja rahoitusjohtajaa tiedottamisrikoksista ja yhtiön entistä tuotantojohtajaa sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

Perän kuulemisessa käytiin läpi muun muassa Talvivaaran kaivosyhtiön hallituksen jäsenten nimiä, heidän osaamistaan ja hallituksen toimintaa.

Syyttäjän mielestä yhtiön hallitus toimi Perän näkemysten mukaisesti.

Perän mielestä väite on omituinen eikä vastaa todellisuutta. Hän korosti, että hallitus oli erittäin asiantunteva ja hallituksen jäsenillä oli kokemusta pörssiyhtiöistä selkeästi enemmän kuin hänellä. Perän mukaan usealla heistä oli myös enemmän kokemusta kaivosten johtamisesta.

– Tällaisia huippujohtajia, miten niitä kukaan pystyisi viemään, se on järjenvastainen väite. Se on heitä kohtaan jopa loukkaavaa. Ovat syyttäjän mielestä syyntakeettomia.

Perän mukaan hallitus kokoontui usein, virallisten kokousten lisäksi myös epävirallisesti. Hallitukselle esiteltiin muun muassa yhtiön hallinnon koostamat kuukausiraportit.

Perä kertoi, että hän oli yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan kolme kertaa viikossa. Hän katsoo, että hallitus sai riittävästi tietoa yhtiön toiminnasta.

– Päätöksiä tehtäessä ihan varmasti. Pääsääntöisesti he olivat erittäin tyytyväisiä. Käräjäoikeudessa kaikki hallituksen jäsenet ovat vakuuttaneet, että heillä on ollut kaikki ajantasainen tieto, hän muistutti.

Perä: Hallitus ei voinut varautua kaikkeen

Syyttäjän mukaan Perä taivutteli yhtiön hallituksen antamaan sijoittajille liian ruusuisen kuvan yhtiön tuotantoennusteista.

– Kaikille oli selvää, että tuotannon ennustaminen on vaikeaa. Hallituksessa jokainen tuotantoarvio on haastettu, jokaisesta on käyty perusteellinen keskustelu, vakuutti Perä.

– Kukaan ei pysty sanomaan, kuka on kunkin tuotantopäivityksen äiti tai isä.

Perä sanoi, että pörssiyhtiöstä ei saa antaa liian optimistista, mutta ei myöskään liian pessimististä kuvaa. Hänen mukaansa yltiöoptimistisesta tiedottamisesta on pelkkää haittaa.

Perän mukaan kaikkia mahdollisia riskejä ei kyetty hallituksessa ottamaan etukäteen huomioon. Tällaisia olivat esimerkiksi kaivosalueella tapahtunut kuolematapaus ja sen aiheuttama seisokki sekä vuoden 2012 yllätysateet.

Ennätyksellisten sateiden sijasta keväällä odotettiin malmikasojen bioluotuksen nopeutumista.

– Varovaisuusperiaate on tuttu tästä oikeudenkäynnistä, jota minä en ymmärrä ollenkaan.

Perä: Syyttäjän väitteet ilmasta heitettyjä

Perä korosti, että yhtiö ei saanut tiedottamisesta yhtään huomautusta Lontoon pörssistä, jossa on listattuna satoja kaivosyhtiöitä. Finanssivalvonnalta yhtiö sai yhden huomautuksen.

Perän mukaan tiedotteita annettiin usein, osin väärien huhujen kumoamiseksi ja heti, kun tuotantopäivitystä oli syytä muuttaa.

Syyttäjän näkemys siitä, että Talvivaarassa yritettiin tuottaa enemmän nikkeliä kuin oli mahdollista, sai Perän tunteet pintaan.

– Väitteet eivät pidä ollenkaan paikkaansa, ovat ilmasta heitettyjä ja kehitetty jostakin. Käännetyn todistustaakan lisäksi minun pitää todistaa, että olen syytön.

Perä vakuuttaa, että huhtikuun 2012 joukkovelkakirjalainalla ei ollut mitään tekemistä tuotantoennusteiden kanssa.

Käsittelyn aikataulu uhkaa lipsua

Puolustus kuuli Perää seikkaperäisesti koko päivän ajan aina Perän koulutuksesta ja työhistoriasta lähtien. Talvivaaran Kaivosyhtiön toimintaa käytiin läpi perustamisesta yrityssaneeraukseen asti.

– On yllättävää, että prosessisuunnitelma alkaa ensimmäisen kuultavan kohdalla luistamaan. Olette ollut hyväksymässä tämän prosessisuunnitelman, ojensi oikeuden puheenjohtaja hovioikeudenneuvos Tapio Vanamo Perän avustajia

– Yksinkertaiset kysymykset ilman pitkiä johdantoja auttavat asiaa.

Puheenjohtaja tarjosi syyttäjille mahdollisuutta jatkaa istuntopäivää tavallista pidempään. Kihlakunnansyyttäjä Hannu Joona kuitenkin totesi, että päivän aikana on tullut paljon uutta materiaalia, johon syyttäjät haluavat perehtyä ensin.

Syyttäjät aloittavat Perän kuulemisen keskiviikkona. Joona kysyi mahdollisuudesta ottaa varapäivä käyttöön esimerkiksi 5. joulukuuta.

– Olen silloin Zimbabwessa, eikä tämä ole vitsi, ilmoitti Perä omasta aikataulustaan.

Hovioikeudessa on juttua varten varattu istuntopäiviä joulunaluspäiviin asti.

Syyttäjä vaatii Perälle yhä vankeutta

Syyttäjä vaatii Perälle kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta. Vaatimus on sama kuin käräjäoikeudessa aiemmin.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kesällä 2017 suurimman osan Perän epäiltyjä tiedottamisrikoksia koskevista syytteistä ja tuomitsi hänet kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Käräjäoikeus katsoi, että Talvivaaran antamissa pörssitiedotteissa vuosina 2012 ja 2013 markkinoille annettiin nikkelin tuotantoennusteissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa.

Pekka Perää vastaan on nostettu syyte myös sisäpiiritiedon väärinkäytöstä Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuskäsittely alkaa ensi syksynä sen jälkeen, kun hovioikeus on ensin antanut ratkaisunsa nyt käsiteltävinä olevista tiedottamisrikoksista.

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut Perän aiemmin törkeästä ympäristön turmelemisesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Korkein oikeus myönsi marraskuun alussa rajoitetun valitusluvan Perälle ja yhtiön entiselle tuotantojohtajalle.

