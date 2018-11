Kalifornian maastopalot: Suomalaisperhe odottaa evakuointikäskyä auto pakattuna – osa ystävistä menettänyt kaiken omaisuutensa

Miehensä ja kahden lapsensa kanssa Kalifornian Woodland Hillsissä asuva Johanna Korpinen kertoo, että heidän kotinsa on hyvin lähellä aluetta, jossa maastopalot riehuvat. Toistaiseksi evakuointikäskyä ei ole tullut.

Yhdeksän vuoden ajan alueella asunut Korpinen kertoo Ylen uutisille, että perhe on pakannut autot valmiiksi siltä varalta, että viranomaisilta tulee käsky lähteä.

– Tarkkailemme jatkuvasti sitä, mihin suuntaan tuulet ja maastopalot liikkuvat. Olemme valmiita lähtemään välittömästi liikkeelle, jos evakuointikäsky tulee.

Kaikista akuuteimmat evakuointikäskyt tulevat Korpisen mukaan tekstiviestitse hätäviestitysjärjestelmän kautta. Ajantasaista tietoa palojen leviämisestä saa lisäksi sosiaalisen median kautta ja paikallisilta tv-kanavilta.

Maastopalot roihuavat pääosin vuorilla, jotka ympäröivät laaksoa, missä Korpisten koti sijaitsee. Korpisen mukaan vuorilta laskeutuu tuhkaa laaksoon ja ilma on harmaata.

Maastopalojen sulattamia roskisastioita Magaliassa Butten piirikunnassa. EPA-EFE/PETER DASILVA

– Tällä hetkellä pahin huolemme on erittäin huono ilmanlaatu. Ilma on täynnä savua ja eteensä on vaikeaa nähdä. Liikkuessa ja hengittäessä olo on aika tuskainen ja kurkkua ja silmiä kirvelee. Olo on ikään kuin kävelisi isossa nuotiossa, Korpinen kuvailee.

Osa ystävistä menettänyt kaiken omaisuuden

Vaikka perhe on ainakin toistaiseksi selvinnyt aineellisilta tuhoilta, on osa heidän läheisistä ystävistään menettänyt kotinsa ja kaiken omaisuutensa.

– Meillä on paljon ystäviä, jotka ovat kasvaneet täällä alueella. Kolmelta ystävältämme on talo palanut ja koko omaisuus tuhoutunut. Tärkeintä on tietysti se, että he ovat itse selvinneet hengissä ja päässet turvaan.

Nopeasti leviävien palojen ja rajallisten resurssien vuoksi palomiehet ovat keskittyneet pelastamaan ihmishenkiä varsinaisten sammutustöiden tai rakennusten suojaamisen sijaan.

– Kun palot liikkuvat asuinalueiden läpi, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa talojen palaa ja saada ihmiset turvaan.

Ihmiset ovat lamaantuneita ja järkyttyneitä

Korpisen mukaan ilma on erittäin kuumaa ja kuivaa ja puuskittaiset Santa Ana –tuulet pahentavat tilannetta. Rutikuiva maa syttyy helposti pienimmästäkin kipinästä.

Maastopaloja paennut nainen joutui jättämään hevosensa ostoskeskuksen parkkipaikalle. Jälleennäkeminen sai omistajan herkistymään. EPA-EFE/PETER DASILVA

Perhe on yrittänyt suojata kotiaan pitämällä kastelulaitteita päällä, jotta kodin ympäristö pysyisi kosteana. Lisäksi ikkunat ja ovet pidetään visusti suljettuina.

– Mutta aika vähän siinä on mitään tehtävissä, kun tällaisia luonnonvoimia vastaan taistellaan, Korpinen pohtii.

Korpinen kuvaa tilannetta ennennäkemättömäksi. Hänen mukaansa maastopaloja sattuu alueella jatkuvasti, mutta ne saadaan keskimäärin vuorokaudessa hallintaan.

– Tällaisia koko laakson läpi liikkuvia ja merelle saakka yltäviä paloja ei ole täällä aiemmin nähty. Tuhot ovat uskomattomat ja ihmiset ovat täällä aika lamaantuneita ja järkyttyneitä.

Sähkölinjat ovat kaatuneet maahan ja autot palaneet Kalifornian Paradisessa 10. lokakuuta. Justin Sullivan / AFP

”Maailmanlopun tunnelma”

Korpinen kertoo, että hädän hetkellä amerikkalaisessa kulttuurissa korostuu toisten auttaminen.

– Me, jotka olemme säästyneet tuhoilta, yritämme auttaa heitä, jotka ovat menettäneet kaiken muun muassa toimittamalla vettä ja muita tarvikkeita eri paikkoihin.

Korpisen mukaan tunnelma on ihmisten keskuudessa järkyttynyt ja pelonsekainen.

– Tämä tilannehan ei missään nimessä ole ohi. Eilen oli parempi päivä tuulien suhteen, mutta tällä hetkellä tuulet ovat taas voimistuneet. Kyllä tässä on vähän sellainen maailmanlopun tunnelma, mutta katsotaan ja seurataan tilannetta, päättää Korpinen puhelun.

