Monen mieliala on matala maanantaina – Kyselyn mukaan tänään on suosittu työnhakupäivä

Psykologi sanoo, että muutoksia ei kuitenkaan kannata tehdä silloin, kun stressi on korkeimmillaan.

Työnhakupalvelu duunitori.fi on julkistanut fiiliskyselyn (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan maanantai on suosittu työnhakupäivä. Kyselyn mukaan ihmisten mieliala on matalimmillaan maanantaiaamuisin.

Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm sanoo, että fiiliskyselyssä 60 prosenttia ihmisistä koki olevansa maanantaisin melko huonolla tai huonolla tuulella. Tämän jälkeen tunnelma tasoittui ja lauantai oli kyselyn perusteella viikon paras päivä.

– Tässä on varmaan jonkinlainen kytkös töihin paluuseen viikonlopun jälkeen ja uuden viikon aloittamiseen varmaan liittyy ehkä stressiä tai turhautumista työhön, johon ei olla tyytyväisiä. Se näkyy työnhakuaktiivisuudessa maanantaisin, joka on kaikista päivistä aktiivisin.

Kysely ei ole tieteellinen, kattava tutkimus. Vastaajia oli yhteensä reilut 3 000. Grönholmin mukaan työnhakupalveluissa vierailevista ihmisistä monet ovat työssäkäyviä.

Valmistautuminen keskeistä

Työterveyslaitoksen psykologi Mikael Sallinen sanoo, että kysely antaa vahvistusta kokemusperäiselle havainnolle siitä, että työfiiliksessä on rytmisyyttä, kuten ihmisellä on monissa muissakin toiminnoissa.

– Suurimmalle osalle maanantai on se päivä, jolloin joudutaan luopumaan viikonlopun yhtenäisestä vapaasta ja siirtymään työarkirytmiin.

Sallisen mukaan suomalaiset voivat pääsääntöisesti aika hyvin työssä. Asiasta on myös tehty näkyvä esimerkiksi työilmapiirikyselyjen muodossa.

Maanantain mahdollista stressitilannetta voi helpottaa valmistautumalla. Sallinen sanoo, että esimerkiksi perjantaina työaikana voi jo hahmotella seuraavan viikon alkua.

– Valmistautuminen on varmasti yksi tehokkaimpia keinoja.

Lisäksi tärkeää on palautuminen ja se, että pystyy henkisesti irrottautumaan työstä viikonloppuna. Uni on palautumisen kannalta keskeinen asia. Lisäksi mielekkäiden asioiden tekeminen on todella tärkeää.

Muutoksia tasapainoisena

Sallinen huomauttaa, että pelkän maanantaiahdistuksen takia ei ehkä kannata vaihtaa työtä.

Uuden työn etsiminen on kuitenkin varteenotettava vaihtoehto, jos epämiellyttävä tunne ja stressi työssä eivät liity pelkästään maanantaihin ja on lisäksi yrittänyt jo pidempään saada työssä muutosta aikaan.

– On kuitenkin hyvä pitää mielessä se, onko ruoho vihreämpää aidan takana. Kannattaa hyvin ottaa selville se, minkälainen mahdollinen uusi työpaikka on.

Sallisen mukaan kannattaa tutkia organisaatiota ja kysyä haastattelussa työpaikan ilmapiiristä, toimintatavoista ja siitä, miten työhyvinvointi on otettu huomioon.

Muutoksia ei kannata tehdä silloin, kun stressi on korkeimmillaan. Sallinen sanoo, että muutoksia voi miettiä, kun tilanne on tasapainoinen ja asioita pystyy harkitsemaan neutraalisti.