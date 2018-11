Liekit lyövät läpi tehtaan katosta: Tuhansia litroja palavia nesteitä pohjavesialueella – "Palo ei olisi voinut sattua paljon pahempaan aikaan"

Henkilövahinkoja ei ole sattunut, mutta savua tupruaa voimakkaasti Kangasalla. Paikalla on 15 yksikköä sammuttamassa paloa.

Kangasalan keskustan tuntumassa on laaja tulipalo. Palopaikka on Soramontuntiellä, Kangasalan keskustan ja Tampereen rajan välillä.

Paloa ei ole saatu toistaiseksi hallintaan.

Pelastuslaitos kehottaa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihdon Kangasalan Tursolan alueella.

Paikka on teollisuusaluetta, mutta savu leviää laajalle, muun muassa Lahdentielle eli valtatie 12:lle.

Suoraman Elementti -tehtaan tehtaanjohtaja Tommi Heinonen tuijotti paloa maanantaina. Koko tehdas näyttää tuhoutuvan.

– Tulipalo ei olisi voinut sattua paljon pahempaan aikaan.

Paloa on sammuttamassa noin 50 pelastuslaitoksen työntekijää.

Petra Ketonen / Yle

Sekä yrityksen Kangasalan että Lempäälän tehtaiden kapasiteetti oli myyty loppuun. Heinosen mukaan Kangasalan tehtaan työtä yritetään jatkaa urakalla Lempäälässä.

Jos tämä ei onnistu, työmaat viivästyvät. Heinosen mukaan neljä tai viisi isoa kerrostalokohdetta voi myöhästyä tulipalon takia.

Tehtaanjohtaja menee jo maanantaina aamupäivällä Lempäälän tehtaalle selvittämään, miten työtä siellä voidaan lisätä.

Räjähdysmäinen palo

Pelastuslaitoksen mukaan henkilökunta oli paikalla, kun tulipalo alkoi. Palo alkoi hydrauliikkalaitteiston kohdalta.

Tehtaanjohtajan mukaan paikalla oli 13 työntekijää. Heillä ei ollut aikaa alkusammutukseen, koska tulipalo levisi räjähdysmäisesti.

Yrityksellä on vakuutus, mutta raha ei Heinosen mukaan korvaa, mitä yritys menetti palossa.

Elementtitehtaassa on pelastuslaitoksen mukaan runsaasti palavia nesteitä. Tulipalo on pohjavesialueella, joten tämä on riski, sanoo pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Mika Salmela.

Välitöntä vaaraa ei ole.

– Tulipalon sammuttamisessa pitää ottaa huomioon palavat nesteet ja varjella, ettei vuotoja pääse tulemaan, Salmela sanoo.

Petra Ketonen / Yle

Paikalla olevan Ylen toimittajan Petra Ketosen mukaan liekit lyövät läpi katosta. Näyttää siltä, että koko tehdas on tuhoutumassa.

Paikalle on hälytetty toistakymmentä pelastuslaitoksen yksikköä. Kuusi sammutusyksikköä ja yhdeksän säiliöyksikköä on paikalla.

Palo havaittiin pian kelllo seitsemän jälkeen. Pelastuslaitos kuvaa tulipaloa voimakkaaksi.

Elementtitehdas on kooltaan 3 700 neliötä.

Yle seuraa tulipaloa paikan päällä.