"Olemme aika kaukana ihmisten arjesta ja inhimillisyydestä" – keskustan kannatus hupenee ja puolue pitäisi "keikauttaa uuteen asentoon"

Tällä hallituskaudella puolue on muuttunut asianhoitajapuolueeksi. Seuraaviin vaaleihin kaivattaisiin visiota, mitä keskusta haluaa, arvioitiin Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Hupenevan kannatuksen kanssa painiva keskusta pitäisi keikauttaa kokonaan uuteen asentoon, sanoo pitkäaikainen keskustalainen kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa.

– Kymmenen viime vuoden ajan, Vanhasen kakkoshallituksen loppupuolelta lähtien toimintatapa ollut sellainen, joka käsitykseni mukaan ei keskustan aktiivia väkeä tyydytä, Isohookana-Asunmaa kommentoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa maanantaina.

Isohookana-Asunmaan mukaan keskusta on iät ja ajat toiminut uudistusten valmistelussa niin, että työskentely on aloitettu alhaalta ylöspäin, ja mukana ovat olleet keskusta-aktiivit.

– Nyt asioita on hoidettu hyvin kapealla tasolla ja nopeasti. Aika on hektistä, ja asiat tulevat keskeneräisinä.

Ylen tuoreimman, viime viikolla julkaistun puoluekannatusmittauksen mukaan keskustan kannatus on 16,5 prosenttia, ja puolue on kolmantena. Laskua edellisestä mittauksesta kertyi reilu prosenttiyksikkö.

Arki ja inhimillisyys karkaavat kauemmas

Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen katsoo, että kannatuksen alamäki johtuu useasta syystä.

– Erityisesti kyse on siitä, että keskusta on tällä hallituskaudella muuntautunut asianhoitajapuolueeksi, ja olemme aika kaukana tällä hetkellä ihmisten arjesta ja inhimillisyydestä ylipäätään, Ykkösaamun keskusteluun osallistunut Mäkeläinen kommentoi.

Mäkeläinen myös lisää, että puolue on jäänyt hallituspolitiikan jalkoihin.

– Kukaan ei tällä hetkellä hirveästi puhu siitä, mitä puolue tekee ja mitkä ovat puolueen arvot. Enemmänkin puhutaan vain nykyhallituksen politiikasta, eikä kukaan äänestä saavutetuilla menneillä teoilla, Mäkeläinen arvioi viitaten ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa keskustan tavoiteena oli saada Suomen talous kuntoon.

– Nyt se on suurin piirtein tehty. Minulle itselleni on ainakin aika epäselvää, mikä seuraava suuri visio on, Mäkeläinen sanoo.

Erilaisia mielipiteitä pitää sietää

Vuosien saatossa keskusta on aiemminkin ollut tiukassa paikassa, mutta takavuosina kiperistä tilanteista selvittiin keskustelun avulla, katsoo valtiotieteen tohtori, keskustan entinen puoluesihteeri Pekka Perttula. Perttula toimi puoluesihteerinä vuosina 1994–1997 eli aikana, jolloin lama painoi ja tapetilla oli kansanäänestys EU:hun liittymisestä.

EU-äänestyksen takia kannatus aikoinaan laski, mutta kääntyi takaisin ylöspäin nopeasti.

– 2/3 puolueesta vastusti EU-jäsenyyttä. Keskusta kuitenkin menestyi seuraavissa vaaleissa, koska oli käyty hyvä keskustelu. Keskustassa oltiin eri mieltä, mutta ymmärsimme toisiamme. Siedimme erilaisia mielipiteitä, Perttula sanoo.

Tällä hetkellä lisää keskustelua kaivattaisiin juurikin puolueen kannatustilanteesta.

– Kriittistä analyysia puolueen kannatustilanteesta ei mielestäni hirveästi käydä puolueen sisällä. Ajatellaan, että kun sote saadaan maaliin, niin kyllä se iloksi muuttuu, Mäkeläinen toteaa.

Pekka Perttula lisää, että puheenjohtaja määrittelee, miten puolueessa keskustellaan.

– Tässä Juhalla on opittavaa, vaikka paljon hyvääkin hän on tehnyt.

Lue lisää:

Analyysi: Keskustan pitäisi yltää ihmeelliseen urotekoon, jotta puolueen kannatus kohenisi ennen vaaleja