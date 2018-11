Katso video palomiesten taistelusta Kalifornian liekkimerta vastaan – kovat tuulet ja kuivuus saivat metsien kuolleet puut roihahtamaan

Apulaisoikeusasiamies jyrähtää laittomuuksista: Vammaisia ja lastensuojelulapsia riisutetaan sekä lukitaan eristykseen, vanhuksia sidotaan laitoksissa

Lastensuojelun ja vanhusten laitoshoivan laillisuutta ja riittävyyttä valvova apulaisoikeusasiamies on tehnyt yllätystarkastuksia, joissa on haastateltu yli sataa lasta. Ilmi on tullut "putkaeristyksiä" ja levottomien vanhusten sitomista.