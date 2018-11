Korvakorut lävistämällä vai ampumalla? Ammattilaiset eri linjoilla siitä, kumpi on turvallisempaa

Se, mikä on turvallisin ja oikea tapa ottaa korvakorut herättää keskustelua erityisesti äideille tarkoitetuilla foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa.Huolta herättävät sekä hygienia että korvakoruja laittavan henkilön saama koulutus ihon rei'ittämiseen.

Aiheesta on kirjoittanut esimerkiksi Elle-lehden bloggaaja Miia Ezen. (siirryt toiseen palveluun) Myös useat lävistäjät ovat ottaneet kantaa (siirryt toiseen palveluun) asiaan verkkosivuillaan. Lävistämistä perustellaan muun muassa sillä, että ampumalla laitetut harjoituskorut ovat usein liian lyhyitä, jolloin niissä ei ole turpoamisvaraa.

Hygieenisyys tärkeää

Suuri osa perinteisistä korvakoruista laitetaan ampumalla kultasepänliikkeissä, kampaamoissa ja kosmetologeilla. Uhkarohkeimmat tekevät rei'ät itse kotona.

Vaasalainen kultasepänliike Hovisepät tekee vuosittain tuhansia reikiä. Yrityksen toimitusjohtaja Matti Luoma-ahon mukaan tyypillinen asiakas on ensimmäisellä luokalla koulussa oleva tyttö, joka tulee paikalle äitinsä kanssa.

Ampumistekniikkaa käytettäessä korvakorut on valmiiksi asennettu laitteen steriiliin kasettiin ja reikä tehdään korun avulla. Laite ei kosketa korvaa. Luoma-ahon mukaan tämä tapa rei'ittää korvat on turvallinen.

– Täällä on steriilit korvakorut ja ammattitaitoinen henkilökunta tekemässä, Luoma-aho kertoo.

Hovisepillä korvakorujen laittamisessa käytetään Blomdahlin korvienlävistykseen tarkoitettua laitteistoa ja koruja.

– Siinä tulee selkokieliset ohjeet. Aina, jos tulee uusi työntekijä, käymme ohjeet läpi. Asiakkaan korvaan ei harjoitella, vaan ensin kokeillaan 10-15 kertaa johonkin korvaa muistuttavaan paikkaan, Luoma-aho kertoo.

Luoma-aho itse ei ota kantaa lävistäjien turvallisuusväitteisiin ja siihen, kumpi on parempi tapa tehdä reikiä.

– Meillä ei ole kokemusta todellisesta lävistämisestä. Me olemme kuitenkin todenneet, että tämä on nopea, kivuton, steriili ja turvallinen tapa tehdä näitä. Muuten me oltaisiin vaihdettu johonkin toiseen.

Ensikoruja pidetään korvissa lähes kaksi kuukautta. Merja Siirilä / Yle

Tulehdusriski aina olemassa

Kun ihoa rei'itetään, liittyy siihen aina riskejä. Terveyskirjaston (siirryt toiseen palveluun) artikkelin mukaan lävistyksiin liittyvät komplikaatiot voidaan jaotella esimerkiksi akuutteihin ja kroonisiin, tulehduksellisiin ja muihin sekä lävistysprosessiin tai lävistyksen paikkaan liittyviin komplikaatioihin. Arvioiden mukaan 17–30 prosenttiin lävistyksistä liittyy komplikaatioita.

Tietyt metallit, esimerkiksi nikkeli, saattavat allergisoida ja saada lävistyksen oireilemaan.

Vaasan keskussairaalan johtajaylilääkäri Reijo Aution mukaan infektioriski on aina olemassa. Ihmisen anatomian tuntemuksen ja hygienian täytyy olla kunnossa erityisesti, kun tehdään vaativia korvalävistyksiä.

– Esimerkiksi ruston läpi pistäminen on riski. Korvaan voi tulla paikallisesti ongelmia, Autio kertoo.

Hovisepillä on päädytty tekemään pelkästään korvanlehteen sijoittuvia reikiä ja vaativammat tapaukset ohjataan lävistäjien luokse. Luoma-ahon mukaan korvakoruina käytetään tappeja, eikä esimerkiksi tulehdusherkempiä renkaita.

Rei’itys- eli ensikorvakorua tulee käyttää reiän koko parantumisajan eli noin kuusi viikkoa. Jos korvakoru vaihdetaan ennen kuin reikä on täysin parantunut, kasvaa infektioiden ja allergisten reaktioiden riski. Paranemisaikana on tärkeää huolehtia hygieniasta ja korvien puhdistuksesta.

Tatuointi- ja lävistysalan yrittäjä Teemu Almén tekee korvalävistystä hengityssuojainta käyttäen. Myös kädet on suojattu kumihanskoin. Jari Kovalainen / Yle

Minkä ikäiselle korvakorut?

Se, minkä ikäiselle korvakoruja laitetaan, riippuu hyvin paljon liikkeestä ja tekijästä. Joissain Latinalaisen Amerikan maissa laitetaan tyttövauvoille korvakorut pian syntymän jälkeen. Tapa korostaa lapsen sukupuolta alusta lähtien.

Suomalaiset laittavat korvakoruja maltilisemmin ja monilla rei'itys ja lävistyspaikoilla on ikärajat. Suurin osa ottaa huomioon lapsen oikeuden oman kehon koskemattomuuteen. Hovisepillä ikäraja on viisi vuotta.

– Silloin tyttö tai poika tietää jo, mitä tapahtuu ja on oma tahto. Tottahan se on helppo laittaa sellaiselle vastasyntyneelle, joka ei ymmärrä asiasta vielä mitään. Kuitenkaan kaikki eivät korvakoruja halua, joten annetaan lasten päättää itse, Luoma-Aho toteaa.

Johtajaylilääkäri Reijo Autio kehottaa puntaroimaan mahdollisia hyötyjä ja riskejä, mikäli hyvin pienelle lapselle pohditaan korvakoruja.

– Itse en ole innostunut asiasta, kun en näe mitään hyötyä siitä, että vauvalla on korvakorut. Riskipuolella on esimerkiksi infektiot ja se, jos koru tarttuu johonkin ja repäisee korvaan haavan tai reiän. Myös, jos lapsi saa ne irti ja nielaisee. Omalle lapselleni en laittaisi kovin pienenä.

Autio myös huomauttaa, että korvan nipukka kasvaa lapsen mukana.

– Pienellä lapsella korvannipukka on hyvin pieni. Vaatii äärimmäistä tarkkuutta, että osuu juuri oikeaan kohtaan.

Suomessa on laaja kirjo paikkoja, joissa korvakoruja voi laittaa. Myös käytännöt vaihtelevat suuresti. Autio kehottaakin, että vanhempia käyttämän harkintaa siinä, missä paikassa reiät laitetaan.

– En tiedä, kun tämä ei ole terveydenhuollon piirissä, että millä tavalla niitä valvotaan ja millä tavalla asiakas pystyy olemaan varma, että noudatetaan riittävää puhtausastetta, Autio toteaa.

Mitkä ovat sinun kokemuksesi korvien rei'ityksestä tai lävistyksestä?

Korvakorut on monelle tärkeä asustamisen keino. Punk-musiikin aikakaudella moni lävisti korvansa itse esimerkiksi hakaneulan avulla. Nykypäivänä kuitenkin luotetaan enemmän ammattilaisiin.

Miten sinulle on laitettu korvakorut? Oliko sinulla kenties komplikaatioita? Kerro meille kokemuksistasi, teemme aiheesta jatkojutun. Vastauksia voi toimittaa myös sähköpostitse merja.siirila(a)yle.fi