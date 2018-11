Etelä-Ranskan tulvat upottivat Villegailhencin kylän, jossa asukkaat tyhjentävät yhä tuhoutuneita kotejaan – "Jossakin näiden kasojen alla on varastoni, jos on"

Neljä viikkoa tuhotulvien jälkeen lounaisranskalaisen Villegailhencin kylän asukkaat tyhjentävät päivästä toiseen kotejaan veden tuhoamista tavaroistaan.

Lokakuun 14. ja 15. päivän välisen yön rankkasade nostatti Villegailhencin kaduilla vedenpinnan kolmeen metriin. Sosiaaliviranomaisilla on ollut täysi työ auttaa tuhoalueen asukkaita, jotka ovat menettäneet henkilökorttinsa, avustusdokumenttinsa, vakuutusasiakirjansa, ajokorttinsa ja paljon muuta.

Villegailhencin kaduilla vesi nousi kolmeen metriin. Talojen sisustukset joutavat roskiin. Ismo Nykänen

Tulvatuhot keskittyvät Auden hallintoalueelle, historiallisen Carcassonnen kaupungin lähelle.

Rankkasateen vuoksi alueen suurin joki, Aude, nousi kolmessa ja puolessa tunnissa 10 metriä Carcassonnen ja Trèbes'in pikkukaupungin välillä. Samaten Carcassonnen pohjoispuolella virtaava Trapeljoki nousi saman verran yli äyräittensä. Kuolonuhreja tuli kaikkiaan 15.

Villegailhencissa tulviva Trapel hajotti myös kylän tärkeimmän sillan. Päätie Carcassonnen ja Mazametin välillä saataneen ajokuntoon raskaalle liikenteelle tällä viikolla, kun tuhoutuneen sillan tilalle valmistuu väliaikainen.

Trapeljoen ylittävä väliaikaissilta Villegailhencissä. Ismo Nykänen

Tulvan kuljettamat roskaröykkiöt peittivät puutarhan

Viime viikolla kilometrin verran Trèbes'in ulkopuolella herra Marzou oli tutkimassa satojen metrien pituista tienvarsipuutarhaansa. Puutarhaa ei tosin näy. Sen päällä on röykkiöittäin kaatuneita puita, nyt jo kuivumassa olevaa mutaa, muovinpalasia, tynnyreitä, moottoripyörän tankki, renkaita, aidanpalasia, betonia ja ties mitä.

Marzou huomauttaa, että nyt joki virtaa taas normaaliuomassaan monen sadan metrin päässä. Toisin oli neljä viikkoa sitten.

Herra Marzou tuhoutuneessa puutarhassaan Trèbes'in lähellä. Ismo Nykänen

– Silloin tässä oli neljän metrin korkuinen virta, joka kuljetti kaikkea mahdollista.

Virtaan syntyi patoja, jotka johtivat tulvan leviämiseen entistä laajemmalle.

– Jossakin näiden kasojen alla on suuri puutarhavarastoni. Jos on. Ja tietysti kaikki koneet ja työkalut ovat voineet huuhtoutua minne vain. Siivoukseen menee kauan ja työ on vaarallista, sillä ei voi tietää, mikä runko tukee mitäkin rojua tai päinvastoin. On edettävä pikkuhiljaa. Mutta toisaalta monelle muulle kävi paljon huonommin, Marzou sanoo.

Katunäkymä Trèbes'in pikkukaupungista. Ismo Nykänen

Ainakin 200 miljoonan vakuutuskorvaukset

Vakuutustilastojen mukaan tulvien määrät samalla alueella ovat selkeästi lisääntyneet vuodesta 1986 lähtien. Lokakuisen kaatosateen aikana Carcassonnen ympäristössä satoi yhdessä yössä 300 millimetriä.

Viime viikolla tuhoalueilla kävi Ranskan vakuutusyhtiöiden liiton johtaja Bernard Spitz, joka arvioi, että Auden alueella tuhoista maksetaan noin 200 miljoonaa euroa vakuutuskorvauksia. Lisäksi Hérault'n, Tarnin ja Itä-Pyreneiden alueilta on tullut nyt yli 20 miljoonan korvausvaateet.

Jotkut ovat arvioineet kokonaissumman nousevan jopa 400 miljoonaan euroon.

Tulvissa tuhoutui lähes kuusi tuhatta autoa. Ismo Nykänen

Korvausilmoituksia on koossa liki 30 000. Niistä 19 000 koskee asuintaloja, 5 700 tuhoutuneita autoja ja 1 600 yritysten ja maatalouden tuhoja.

Tulvavesi tuhosi katastrofialueella käyttökelvottomiksi myös kaksikymmentä vedenpuhdistuslaitosta ja lukuisia vedenjakeluverkostoja.

Viiniköynnökset tulvan jälkeen. Ismo Nykänen

Ismo Nykänen, Carcassonne