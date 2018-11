Kenestä vain voi tulla hyvä puhuja kunhan harjoittelee – "Yksi hyvä tapa on pitää häissä minuutin improvisoitu puhe"

Esiintyessä tärkeintä on korostaa omia vahvuuksia, eikä yrittää matkia Steve Jobsia.

Kenestä vain voi tulla hyvä puhuja – vaikka puheen pitäminen jännittäisikin. Näin vakuuttavat Talk The Talk -yhdistyksen puheenjohtaja Johannes Tervo ja näyttelijä, esiintymisvalmentaja Elina Aalto.

– Suomalaisethan ovat aivan loistavia puhujia, mutta meidän kulttuurissamme ei harrasteta small talkia, joten siksi meidän täytyy harjoitella, jotta saamme puheistamme astetta mielenkiintoisempia, Tervo kertoi Radio Suomen Päivän haastattelussa maanantaina.

Talk The Talk -yhdistys järjestää kilpailua, jossa etsitään tulevaisuuden puhujia. Kilpailussa kymmenen finalistia on syksyn ajan saanut ammattilaisvalmennusta esiintymiseen ja julkiseen puhumiseen.

Tavoitteena on tehdä suomalaisista maailman parhaita puhujia. Finaali järjestetään Musiikkitalossa Helsingissä maanantaina. Koulutus- ja esiintymiskieli on englanti.

Talk The Talk on alun perin syntynyt kasvuyritystapahtuma Slushin kylkiäisenä, ja tämän vuoden alusta alkaen toiminut itsenäisenä organisaationa.

Älä yritä olla Steve Jobs

Tervo oli viime vuonna valmennettavana. Hän lähti mukaan, koska jännitti esiintymistä niin paljon. Aalto puolestaan on Talk The Talkin toinen päävalmentajista, ja hän on ollut mukana alusta asti, nyt kolmatta vuotta.

– Esiintyminen on ylipäänsä mennyt koko ajan eteenpäin Suomessa. Jos vaikka mietin omaa alaa eli teatteria, siellä 20-vuotiaat nuoret ovat jo valmiiksi älyttömän hyviä, Aalto sanoo.

Hyväksi puhujaksi tulemisen ytimessä on Tervon ja Aallon mukaan se, että esiintyy omana itsenään.

Paljon näkee sellaista, että on nähty joku hyvä puhuja, kuten Steve Jobs, ja sitten ajatellaan että haluan esiintyä niin kuin Steve Jobs. näyttelijä, esiintymisvalmentaja Elina Aalto

– Paljon näkee sellaista, että on nähty joku hyvä puhuja, kuten Steve Jobs, ja sitten ajatellaan että haluan esiintyä niin kuin Steve Jobs. Mutta sitten jos Elina yrittää olla Steve Jobs, siitä ei tule mitään. Elinan pitää olla Elina, omia hyviä puolia pitää vahvistaa, Aalto kuvailee.

Taito, jota pitää harjoitella

Vaikka suomalaisista halutaan maailman parhaita puhujia, jokainen kuitenkin kilpailee ensisijaisesti itseään vastaan.

– Emme missään nimeässä halua tehdä itsestämme amerikkalaisia, mutta Yhdysvalloissa jo päiväkoti-ikäisillä on show and tell -kulttuuri, jossa lapset pääsevät harjoittelemaan esiintymistä tuomalla lempilelun näytille ja kertomalla siitä. Esiintymisestä tulee luontevaa ja kivaa, Tervo antoi esimerkin Radio Suomen Päivän haastattelussa maanantaina.

Jos esiintymisjännitys vaivaa, se on Aallon mukaan luonnollista, eikä siitä tarvitse päästä eroon.

Kukaan ei synny valmiina puhujana. Puhuminen on taito, jota pitää harjoittaa kuten mitä tahansa muutakin taitoa. Talk The Talk -yhdistyksen puheenjohtaja Johannes Tervo

– Kyse on siitä, saako jännityksen käännettyä voimavaraksi. Esiintymisen harjoitteleminen on äärettömän tärkeää. Yksi hyvä tapa on vain ruveta puhumaan kaikkialla - vaikka pitää häissä minuutin improvisoitu puhe, Aalto sanoo.

– Kukaan ei synny valmiina puhujana. Puhuminen on taito, jota pitää harjoittaa kuten mitä tahansa muutakin taitoa, lisää Tervo.