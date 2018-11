Liito-oravalle rakennetaan oma ylityspaikka kadun ja raitiotien yli Tampereella

Liito-oravalle rakennetaan kadun ja raitiotien ylityspaikka Tampereella.

Ylitysalue on tarkoitettu helpottamaan liito-oravan kulkua raitiotien ja Makkarajärvenkadun yli viheralueiden välillä.

Ylitysalueelle asennetaan pitkiä kuusipuisia hyppytolppia sekä istutetaan isoja vuorijalavan taimia ja serbiankuusia.

Alue on noin 400 neliön laajuinen.

Hervantajärvelle on tulossa uusi, noin 2 900 asukkaan asuinalue, jonka kautta tuleva raitiotie kulkee ja jossa on raitiotien päätepysäkki. Alueella on pitkään oltu huolissaan liito-oravan elinmahdollisuuksista.

Työt alkavat maanantaina työmaateiden rakentamisella. Ruskonkehälle rakennetaan työnaikainen liittymä.