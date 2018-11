Suomalaisten juominen ravintoloissa sukeltanut 20 vuotta – selvitys ehdottaa ratkaisuksi veroalea, joka laskisi oluttuopin hintaa

Ravintola-alkoholin arvonlisäveron eli alvin kevennys ruokien tasolle voisi alentaa juomien hintoja ja piristäisi selvästi ruokailua ravintoloissa. Tulos selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksestä, joka julkistettiin aamulla.

Anniskeluhinnoista alvin osuus on nykyisin 24 prosenttia, kun se ravintolaruuista on 14 prosenttia.

Luken laskelmien mukaan anniskelualvin alennus 10 prosenttiyksiköllä 14 prosenttiin laskisi ravintoloiden alkoholijuomien hintoja 8 prosenttia, mikäli veroalennus siirtyisi kokonaisuudessaan hintoihin.

Esimerkiksi oluttuopille se merkitsisi karkeasti puolen euron alennusta hintaan. Ravintola-ala vakuuttaa, että hinnat myös oikeasti laskisivat.

– Veroalennus siirtyisi alkoholijuomien hintoihin samalla tavalla kuin tapahtui ruokien alvialennuksen seurauksena 2010 ravintolaruokien hinnoille eli erittäin hyvin, vakuuttaa alan etujärjestön toimitusjohtaja Timo Lappi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRasta.

Mikko Airikka | Yle Uutisgrafiikka

Hinta-ale vetäisi asiakkaita

Hinnanalennus taas lisäisi asiointia ravintoloissa.

– Selvityksemme mukaan tämä merkitsisi lähes kolmen prosentin eli 127 miljoonan euron kasvua ravintolapalveluiden kysyntään. Lisäksi muiden palveluiden kysyntä taloudessa kasvaisi. Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden kulutus lisääntyisi yhteensä noin 172 miljoonaa euroa, toteaa Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jyrki Niemi.

Lapin mukaan tämä helpottaisi ravintola-alaa todella paljon. Alan kannattavuus on ollut heikkoa jo pitkään, mikä johtuu muun muassa siitä, että alkoholimyynti on sukeltanut 1997 lähtien miltei katkoksitta. Lasku taas johtuu pitkälti alkoholianniskelun kovasta verotuksesta. Alkoholijuoman hinnasta on veroa kaikkinensa 31 prosenttia.

Mikko Airikka | Yle

– Alkoholi on ravintolassa nykyisin liian kallista. Siksi ihmiset juovat alkoholinsa mieluummin kotona ja anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on romahtanut 10 prosentin tuntumaan. Anniskelualvin alennus on välttämätöntä, jotta alkoholin kulutusta saataisiin siirrettyä kotisohvilta takaisin ravintoloihin, Lappi tähdentää.

Vaikeuksista huolimatta ravintoloiden alkoholimyynti kasvoi hieman viime vuonna ja tämäkin vuosi on näyttänyt lievää nousua.

– Yhden vuoden parannus ei paljoa pelasta 20 vuoden alamäen jälkeen. Vuoden alusta voimaan tullut alkoholiuudistus oli erinomainen asia, mutta se ei auta ravintoloiden kustannuspaineissa, Lappi sanoo.

Valtio menettäsi 70 miljoonaa

Selvityksen mukaan veroalennuksen vaikutukset kansantaloudelle näyttäisivät kerrannaisvaikutuksineen yhteensä lähes 300 miljoonaa euron lisäystä. Lisäksi laskennallinen työpaikkavaikutus olisi noin 2 400 henkilöä. Valtion verotuloja anniskelun arvonlisäveron alentaminen vähentäisi nettona noin 70 miljoonaa euroa.

Suomi EU:n verokärkeä

Suomi on yksi ankarimmista alkoholianniskelun verottajista EU:ssa. Ravintoloiden tärkeimmän alkoholijuoman, oluen, verotus on EU-maiden kireintä ja väkevän alkoholin ja viinin verotuksessa Suomi on toiseksi kirein. Anniskelun arvonlisäverokanta on Suomessa EU-maiden neljänneksi korkein.

Luken tekemän selvityksen ravintola-anniskelun arvonlisäverokannan alentamisen vaikutuksista tilasi ja rahoitti Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Se haluaa alvialennuksen kevään eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen hallitusohjelmaan.

–Ilman alentamista anniskelun alamäki jatkuu. Se vie valtiolta pitkällä aikavälillä verotuloja ja vähentää työllisyyttä ravintoloissa, Lappi korostaa.

MaRa on ajanut anniskelun alvialennusta aktiivisesti jo lähes kymmenen vuotta.