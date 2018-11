Vuosia odotettu Apotti selviytyi viikonlopusta – tänään alkoi oikea arki: "Joitakin ongelmia tässä on ratkottu"

Viikonloppuna Peijaksen sairaalassa Vantaalla käyttöön otettu Apotti-potilastietojärjestelmä on toiminut varsin hyvin, tiedottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus (siirryt toiseen palveluun).

Apotti otetaan asteittain käyttöön Husin alueella ja viidessä eri kunnassa pääkaupunkiseudulla. Vantaan Peijaksen sairaala siirtyi Apotti-aikaan ensimmäisenä ja alku vaikuttaa lupaavalta.

Pieniä ongelmia on kuitenkin ilmennyt uudessa tietojärjestelmässä, kertoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

– Kirjautumisessa on ollut joitakin ongelmia, joita tässä on ratkottu. Esimerkiksi lääkärillä on ollut hoitajan profiili tai hoitajalla lääkärin profiili, jotka on nopeasti vaihdettu. Sitten on päästy töihin.

Viikonloppuna uuteen järjestelmään kirjautui parisataa käyttäjää, ja tänään maanantaina käyttäjämäärä nousi yli kolminkertaiseksi, yli 700:aan. Tästä huolimatta Peijaksen kaikki potilaat on Husin mukaan pystytty hoitamaan normaalisti.

Sairaalassa on varauduttu arjen alkuun Apotin kanssa vahvistamalla hieman henkilökunnan määrää. Tämä onkin osoittaunut tarpeelliseksi.

– Suurin toimintaa hidastava asia on ollut potilaan lääkityksen tarkistaminen ja kirjaaminen. Siinä on ollut paljon työtä, ja se hidastaa toimintaa edelleen jonkin verran. Kun lääkitys tarkistetaan ja päivitetään kanta-arkistoon, niin nämä lääkitystiedot eivät ole monellakaan potilaalla olleet ajan tasalla. On ollut kohtalainen työ tehdä tätä hommaa.

Potilasportaali Maisa otetaan käyttöön vasta myöhemmin

Se osa Apotista, johon potilas pääsee kirjautumaan, on nimeltään Maisa. Asiakasportaalia ei ole vielä avattu potilaille, koska sen käyttötestaukset ovat kesken.

Mäkijärven mukaan Maisan käyttöönottoon menee vielä useita viikkoja. Sen tarkempaa aikataulua hän ei lupaa.

Maisa on nettiportaali, jonka välityksellä potilas voi olla yhteydessä lääkäriin, hoitajaan tai muuhun terveydenhuollon henkilökuntaan. Sieltä voi esimerkiksi tarkistaa omat laboratoriotulokset ja esittää kysymyksiä lääkärille.

– He voivat vastata sitä kautta, sen sijaan, että yritetään soittaa puhelimella ja saada kiinni ihmisiä.

Maisa aktivoituu siinä vaiheessa, kun ihminen kirjautuu portaaliin. Tästä eteenpäin hänen tietonsa alkavat kertyä järjestelmään, kun hän asioi terveydenhuollossa. Vanhoja terveystietoja ei Maisassa ole.

Maisa on tarkoitettu ennen kaikkea yhteydenpitovälineeksi. Kanta- ja Omakanta -palvelut ovat ensisijaiset potilastiedon arkistot. Apotti ja Maisa integroidaan näihin palveluihin.

Maisaan voivat tulevaisuudessa kirjautua kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuvat henkilöt.

Lue myös:

Mammuttijärjestelmä Apotti otettiin ongelmitta käyttöön Peijaksen sairaalassa Vantaalla – kokosimme viisi väitettä 330 miljoonaa euroa maksaneesta hankkeesta (11.11.2018)