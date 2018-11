Päävedenpuhdistamon saneeraus on maksanut Tampereelle jo 27 miljoonaa euroa – urakkaa valvonut yritys sai uuden sopimuksen kilpailuttamatta

Tampereen Vesi tilaa uuden suunnitelman Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen virheiden korjaamiseksi.

Vesilaitoksen mukaan korjaukset on tehtävä mahdollisimman nopeasti vedentuotannon turvaamiseksi.

Tämän vuoksi Tampereen Vesi hankkii uuden suunnitelman kilpailuttamatta konsulttiyhtiö Rambollilta.

– Tämä on hyvin yllätyksellinen tilanne. Tätä ei ole voitu ennakoida. Tampereen Vesi turvaa Tampereen vesihuoltoa ja meidän täytyy päästä asiassa nopeasti eteenpäin, sanoo Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokela.

Tampereen Vesi arvioi, että suunnittelun osalta puitehankinta ei ylitä erityisalojen hankintalain palveluiden kynnysarvoa. Kokonaisarvio puitesopimukselle on 330 000 euroa.

Laitos tuottaa vettä puolet vähemmän kuin suunniteltiin

Saneerauksen piti valmistua jo kaksi ja puoli vuotta sitten. Kaupinojan laitos tuottaa kuitenkin edelleen selvästi vähemmän vettä kuin sen pitäisi.

– Vesilaitos saa tuotettua laitoksessa vain noin puolet tavoitellusta tuotannosta, Jokela sanoo.

Kaupinojan puhdistamosta on määrä tulla Tampereen toinen päävedenottamo Ruskon rinnalle. Puhdistamojen on tarkoitus toimia toistensa varalaitoksina.

Jos Ruskossa tulee ongelmia, jääkö joiltakin tamperelaisilta vesi saamatta?

– Ei se nyt ainakaan ihan ensisijainen murhe ole. Tampereella on viisi pohjavedenottamoa näiden kahden ison pintavesilaitoksen lisäksi. Tuotantoa voidaan jakaa näiden kesken. Toki haluaisimme, että toimintavarmuus olisi sellainen, johon olemme alun perin pyrkineet, Jokela sanoo.

Vesilaitos ja urakoitsija syyttelevät toisiaan

Erityistilintarkastuksen (siirryt toiseen palveluun)perusteella vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä vedenpuhdistuslaitoksen rakentamiseen oli kulunut 26,6 miljoonaa euroa. Ongelmien vuoksi tamperelaisten veronmaksajien rahaa voi palaa vielä miljoonia euroja enemmän.

Tampereen Vesi on kiistellyt urakoitsijan kanssa siitä, kuka on vastuussa saneerauksen epäonnistumisesta. Vesilaitoksen mukaan rakennusyhtiö Econetin johtaman konsortion toimituksessa on ollut huomattavia puutteita.

Econetin mielestä saneerauksen virheet liittyvät Tampereen Veden erikseen tilaamaan veden selkeytysjärjestelmään. Econet on vaatinut Tampereen Vedeltä lähes kahta miljoonaa euroa, mutta toivoo, että asia ratkeaisi ilman käräjiä.

Uusi suunnitelma vaatii kuukausien työn

Jokela arvioi, että uuteen suunnitteluun kuluu kuukausia.

– Täytyy suunnittelijan kanssa käydä läpi, mitä siellä on tehty ja mitä siellä pitäisi tehdä, Jokela sanoo.

Rambollin palkkaamista ilman kilpailutusta Jokela perustelee muun muassa sillä, että Ramboll tuntee hankkeen ennestään ja voi jatkaa töitä viivytyksettä.

Käytännössä Tampereen Veden päätös (siirryt toiseen palveluun) tarkoittaa sitä, että vesilaitos siirtää kokonaisvastuu- eli KVR-urakan suunnittelusta ja rakentamisesta vastanneen Econetin lopullisesti syrjään työmaalta.

Tosin Econetin johtama konsortio ilmoitti itse Tampereen Vedelle jo vuonna 2016 lopettavansa työt, koska selkeytysjärjestelmä ei toiminut.

Econet pitää erikoisena sitä, että vanha suunnittelija saa uuden sopimuksen ilman kilpailuttamista.

– Erikoista on myös se, että alkuperäisen suunnitelman tehnyt Ramboll ei ole esittänyt yhtään prosessimuutosehdotusta urakoitsijan nähtäväksi, vaikka Econet on tiedottanut tilaajaa laitoksen toimimattomuudesta vuodesta 2015 lähtien, sanoo Econetin toimitusjohtaja Matti Leppäniemi.

Ramboll on tienannut jo yli miljoonan

Ramboll laati saneeraushankkeen yleissuunnitelman vuonna 2012. Tämän jälkeen Ramboll on ollut hankkeessa Tampereen Veden palkkaamana valvojana. Miten hyvä näyttö tämä on siitä, että Ramboll pystyy tekemään uuden suunnittelun kunnolla?

– KVR-urakassa suunnitteluvastuu on ollut KVR-urakoitsijalla. Ramboll on valvonut tilaajan puolesta toiminnan etenemistä. Rambollilla ei ole ollut suunnitteluvastuuta. Alkuvaiheessa oli erityyppinen lähtökohta. On lähdetty ajatuksesta, että suunnitellaan ensin ja rakennetaan sitten. Ennen lopullisia päätöksiä on päädytty siihen, että teetetään KVR-malli, jossa suunnittelu ja rakentaminen yhdistetään. Tällä on haettu esimerkiksi kustannussäästöjä, Jokela sanoo.

Miksi Rambollin suunnitelma ei kelvannut alussa?

– Tässä on varmaan kustannusasioita ollut mukana. Eli KVR-urakoinnilla usein pyritään siihen, että kun urakoitsija itse suunnittelee, niin silloin saadaan edullisempi lopputulos. Urakoitsijalla on mahdollisesti omia innovaatioita, joita he hyödyntävät. Tässä tapauksessa on sitten tullut urakoitsijan kanssa yhteistyössä ongelmia, eivätkä ajatukset ole ihan tällä tavalla toteutuneet, Jokela sanoo.

Erityistilintarkastuksen perusteella Tampereen Vesi on maksanut Rambollille saneeraushankkeeseen liittyen melkein 1,1 miljoonaa euroa 1.1.2013–31.3.2018 välisenä aikana.