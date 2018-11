Analyysi: Merkelin pitkäaikainen kilpailija ajoi itsensä nurkkaan – Omien piti vääntää Horst Seehoferille rautalangasta, että nyt on aika erota

BerliiniTämän päivän uutinen ei tullut yllätyksenä. Monien mielestä Horst Seehoferin olisi pitänyt erota jo aikoja sitten. Varsinkin oppositio on vaatinut Seehoferin eroa.

Mutta lopulta nimenomaan Seehoferin oma puolue, Baijerin kristillissosiaalinen unioni CSU, sai tarpeekseen hänestä.

Seehofer ei itse vaikuttanut tajunneen, miten vakava tilanne oli. CSU:n piirijohtajat kokoontuivat sunnuntaina Münchenissä ja keskustelivat tilanteesta. Seehoferille piti ilmeisesti vääntää rautalangasta.

CSU:n ruohonjuuritasolla on oltu tyytymättömiä Baijerin lokakuisten osavaltiovaalien tulokseen. CSU menetti vaaleissa yli neljänneksen kannatuksestaan. Puolet menetetyistä äänistä meni AfD:lle, eli maahanmuuttovastaiselle Vaihtoehto Saksalle -puolueelle. Toinen mokoma meni maahanmuuttoon myönteisesti suhtautuvalle vihreille.

Seehofer on tunnettu siitä, että hän haluaa jatkuvasti haastaa pomonsa, liittokansleri Angela Merkelin. Milloin pakolaispolitiikasta, milloin mistäkin.

Vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen Seehofer halusi viedä hallituskumppaninsa Merkelin perustuslakituomioistuimeen. Seehofer vaati jatkuvasti rajojen sulkemista turvapaikanhakijoilta.

Syksyllä 2015 Seehofer läksytti Merkeliä CSU:n puoluekokouksessa. Liittokansleri joutui seisomaan näyttämöllä kymmeniä minuutteja kuin tuhmana koulutyttönä, joka sai kuunnella rehtorin nuhteita. Tätä pidettiin Saksassa moukkamaisena käyttäytymisenä.

Merkel ja Seehofer ovat kilpailleet vallasta jo pitkään. Heidän välillään on joitain vanhoja kalavelkoja maksamatta.

Todennäköisesti Seehoferin seuraajaksi CSU:n johdossa nousee Baijerin pääministeri Markus Söder. Odd Andersen / Lehtikuva

Baijerilaiset alkoivat kuitenkin kyllästyä siihen, että Seehoferin oma kostonhalu meni maan asioiden edelle. Oma väki kutsui häntä jopa "Crazy Horstiksi".

Riitaisa hallitus Berliinissä oli joka tapauksessa suuri syy siihen, että hallituspuolueet menettivät kannatustaan Baijerin ja Hessenin osavaltiovaaleissa. Poliittiset johtajat ovat myöntäneet sen.

Viime kesänä Seehofer uhkasi erota sisäministerin tehtävästä protestina Merkelin pakolaispolitiikasta ja EU:n huippukokouksen tuloksesta. Lopulta Seehofer perui lähtönsä, mutta hänen uskottavuutensa ei täysin palautunut.

Sisäministeri Seehofer oli ilmeisen hidas tuomitsemaan äärioikeiston väkivaltaa Chemnitzissä viime elokuussa. Saksa joutui saivartelun kierteeseen, jossa riideltiin siitä, oliko Chemnitzissä tapahtunut ulkomaalaisten ajojahtia vai ei.

Samalla sisäministeri Seehofer puolusti tiedustelupalvelun johtajaa Hans-Georg Maaßenia, joka ei nähnyt merkkejä ajojahdista. Kun hallituskumppani sosiaalidemokraatit vaati Maaßenin eroa, Seehofer palkitsi Maaßenin ylennyksellä sisäministeriön valtiosihteeriksi. Tämän ylennyksen Seehofer joutui protestien jälkeen perumaan.

Maassen joutui viime viikolla jättämään virkansa kokonaan ja jäämään ennenaikaiselle eläkkeelle. Syynä oli se, että hän oli haukkunut osaa demareista äärivasemmistolaisiksi puheessaan.

Seehofer veikkasi väärää hevosta Maassenin tapauksessa ja joutui yhä ahtaammalle.

69-vuotias Seehofer aikoo kertoa tarkemmin suunnitelmistaan tällä viikolla. Käytännössä hänen odotetaan kertovan, milloin hän eroaa CSU:n puheenjohtajan paikalta.

Todennäköinen seuraaja CSU:n puheenjohtajana on Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder. Toinen vaihtoehto voisi olla Manfred Weber, joka on CSU:n varapuheenjohtaja. Weber on kuitenkin tähtäämässä EU:n huipputehtäviin. Hänen olisi vaikea panostaa sekä EU-politiikkaan että Saksan sisäpolitiikkaan.

Saksassa sisäpoliittinen myllerrys jatkuu, ja seurauksia on vielä hankalaa ennustaa.

