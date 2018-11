Helsinki on pullollaan Katja Onkamon, 28, kaltaisia korkeakoulutettuja sinkkuja: "Puhumme yksinäisyydestä ja eroista"

28-vuotias Katja Onkamo edustaa suurinta helsinkiläistä ikäluokkaa. Syyskuun lopulla Helsingissä asui 13 538 28-vuotiasta. Naisia heistä on 500 enemmän kuin miehiä.

Onkamo edustaa ikätovereitaan hyvin, sillä hän on korkeakoulutettu, sinkku, lapseton, muuttanut muualta kaupunkiin, asuu vuokralla ja nauttii Helsingin kulttuuritarjonnasta.

Mutta palataanpa Onkamon juurille. Onkamo tiesi jo pikkutyttönä, että synnyinseudulle ei ole jäämistä, jos haluaa korkeakoulututkinnon. Näin Kajaani sai jäädä lapsuusmuistoihin. Onkamo muutti ensin Turkuun opiskelemaan opettajaksi ja valmistui.

Muutaman vuoden jälkeen hän alkoi kuitenkin kaivata jotain muuta. Hän muutti Helsinkiin ja sai töitä uudelta alalta. Nyt Onkamo on asunut Helsingissä yli 3,5 vuotta ja työskentelee asiakasvastaavana koulutusalalla.

– Vapaa-ajalla urheilen paljon ja siitä liikenevä aika menee kavereiden ja sisarusten kanssa, Onkamo kuvailee.

Kaupungin valot lumoavat

– Helsinki on luonnollisesti nuoren aikuisen mielestä kovin vetovoimainen alue, kun vertaa esikaupunkimaiseen elämään, kuvailee järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Helsingin kaupunkitutkimukset ja tilastot –yksiköstä.

Vilkas kulttuurielämä, runsaat mahdollisuudet vapaa-ajanviettoon sekä eläväinen ravintolamaailma ovat vetovoimatekijöitä nuorille. Myös Onkamo allekirjoittaa tämän.

– Helsinki on ihan mahtava! Vaikka et haluaisi joka päivä tehdä jotain, niin on tietoisuus, että ohjelmaa on, Onkamo sanoo.

Ensimmäinen työpaikka Helsingistä

Turussa asuessaan Onkamosta alkoi tuntua, että kaupunki on nähty ja työkään ei tuntunut siltä mitä haluaisi tehdä pidempään. Hän pääsi Helsinkiin työpaikkaan, joka avitti hänet uudelle uralle. Nyt Onkamolla on tähtäimessä vielä joskus opiskella uutta alaansa.

Helsinkiä ja helsinkiläisiä työkseen tutkiva Vuori sanoo, että hyvät mahdollisuudet opiskeluun kannustaa muuttamaan Helsinkiin. On yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja toisen asteen koulutusta. Ja vaikka olisi opiskellutkin muualla, niin moni muuttaa Helsinkiin ensimmäisen työpaikkansa perässä.

Yleisesti voi sanoa, että ikäryhmän helsinkiläismiehillä on matalampi koulutus kuin naisilla.

Suomessa syntyneistä naisilla jopa 64 prosentilla ja miehistä 45 prosentilla on korkeakoulututkinto. Vuoren mukaan lopullinen prosenttiluku erityisesti miesten kohdalla saattaa olla hieman korkeampi, sillä osalla 28-vuotiaista on opiskelut vielä kesken armeijan takia.

Kyllä me yksinelämiseen etsitään niitä ratkaisuja, kuten että nyt sitten hakkaat enemmän sitä Tinderiä. Katja Onkamo

Pieni koti kelpaa sinkuille ja nuorillepareille

Helsingin asuntokanta tukee hyvin helsinkiin muuttavien nuorten tarpeita. Kaupungissa on paljon pieniä koteja, yksiöitä ja kaksioita. Tämä on Vuoren mukaan yksi syy siihen, että kaupungissa asuu paljon yksineläviä ja lapsettomia.

Onkamo asuu kaksosveljensä kanssa kimppakämpässä, mutta tietää ystäviensä kautta, että yksineläminen ei aina ole se toivotuin asumismuoto. Onkamon mukaan 28-vuotiaat kyllä tiedostavat, että biologista kelloa ei voi pysäyttää. Yksinäisyydestä ja eroista ihmissuhteissa keskustellaan ystävien kesken. Onkamo etsii yhdessä ystävien kanssa myös ratkaisuja elämäntilanteeseen, jossa yksinelävät etsivät kumppania.

– Että nyt sitten hakkaat enemmän sitä Tinderiä, Onkamo naurahtaa.

Vertaistukea yksineläville löytyy, sillä ikäluokasta lähes joka kolmas asuu yksin. Puolet 28-vuotiaista helsinkiläisistä elää ja asuu avio- tai avoliitossa, ja jonkin verran kimppakämpissä tai opiskelija-asuntoloissa.

Keskustelemme ikäluokkaamme koskevista asioista, kuten eroista ihmissuhteissa tai yksinäisyydestä. Katja Onkamo

Onkamon ikätovereista lähes 80 prosenttia asuu vuokralla. Syynä ovat Helsingin kalliit asunnot.

Myös Katja Onkamo asuu vuokralla. Hän asuu ydinkeskustassa ja sanoo, että tällä hetkellä asunnon ostaminen ei ole mahdollista taloudellisista syistä. Kun asunnon hankinnan kriteerinä on keskustan alueet, vaihtoehdot jäävät vähiin.

– Haluan asua siellä missä ystäväni ja perheenjäseneni, hän toteaa.

Pekka Vuori sanoo, ettei tilanne kauhean poikkeava ole, sillä kaikista helsinkiläisistä hieman vajaa puolet asuu omistusasunnoissa.

Katja Onkamo tekee etäpäivänä töitä kotonaan. Petteri Juuti / Yle

Helsingissä porukka pysyy nuorempana, vaikka ikävuosia tulee. Katja Onkamo

Suuri osa ikäryhmästä on lapsettomia

Ikäluokasta aika harvalla helsinkiläisellä on lapsia. Vuoren mukaan tähän on useita syitä, kuten opiskelijoiden suuri osuus ja se, että korkeakoulutetut saavat lapsensa vanhempina.

28-vuotiaista Helsingissä asuvista naisista lapsen kanssa asuu vain 17 prosenttia ikäryhmästä. Tietoa siitä, kuinka monella ikäryhmän naisella on lapsi, ei löydy, mutta Vuori arvioi, että lapsettomia on lähes 80 prosenttia.

Ero on melkoinen, jos vertaa naapurikuntiin Espooseen ja Vantaaseen. Esimerkiksi Vantaalla 28-vuotiaista naisista lähes 60 prosenttia asuu lapsen tai lasten kanssa. Espoossa taas lähes joka kolmas 28-vuotias nainen asuu lapsen kanssa.

Onkamon mukaan Helsingissä on ihan normaalia asua tai ostaa asunto yksin.

– Minusta tuntuu, että Helsingissä porukka pysyy nuorempana, vaikka vuosia tulee, hän kuvailee kokemuksiaan.

Helsingissä asuvista 28-vuotiaista miehistä vain hieman yli 8 prosenttia asuu lapsen kanssa. Vuoren mukaan naisten ja miesten välinen ero selittyy sillä, että miehet saavat lapsia yleensäkin myöhemmin kuin naiset. Myös erotilanteessa lapsi tai lapset jäävät asumaan useimmiten äidille.

28-vuotias Katja Onkamo kotikulmillaan Kampissa. Petteri Juuti / Yle

Helsingistä hyötyy koko seutu

Vuoren mukaan koko Helsingin seutu hyötyy kaupungin vetovoimasta. 28-vuoden ikäluokan jälkeen Helsingin ikäluokkien koot pienenevät, sillä kolmekymppiset ovat ehkä jo perustaneet perheen ja tarvitsevat suuremman asunnon. Myöskään kaupungin valot eivät enää ole niin tärkeässä asemassa.

Tuolloin moni muuttaa naapurikuntiin, kuten Espooseen tai Vantaalle.

– 30–50 -vuotiaiden kohdalla Helsinki on muuttotappiokunta, Vuori huomauttaa.

Alla oleva kuva kertoo suurimpien suomalaiskaupunkien suurimmat ikäryhmät ja kaupunkilaisten keski-iän. Helsinkiläisten keski-ikä on 40,6 vuotta.

Nuorten aikuisten kaupunki myös tulevaisuudessa

Koko Suomessa suurin ikäluokka on 55-vuotiaat. Vuori ei kuitenkaan usko suomalaisten ikääntymisen vaikuttavan juuri Helsingin suurimpaan ikäluokkaan. Yle kertoi aiemmin, että Helsinki jopa nuortuu, kun muu maa harmaantuu.

– Kyllä Helsingin vetovoimatekijät nuorille pysyvät samanlaisina. On opiskelupaikkoja, nyt rakennetaan jopa pienempiä asuntoja mitä aiemmin ja toimialatkin pysynevät melko samanlaisina, Vuori arvioi.

Entä mitä ajattelee 28-vuotias Katja Onkamo tulevaisuudestaan?

– Haluaisin jossain vaiheessa ulkomaille töihin ja opiskella uutta alaa, hän sanoo.

Perheen perustaminen tai muutto muualle ei ole hänelle ainakaan nyt ajankohtaista.

