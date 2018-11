Turkoosia maalia meressä? Ei, vaan viileässä viihtyvää sinilevää

Pelastuslaitokselle on tullut viime päivinä useita havaintoja laajoista sinilevälautoista eri puolilla Helsinkiä. Maalilta näyttävä turkoosi sinilevämassa ei ole myrkyllistä.

Viikonvaihteessa pelastuslaitoksille tuli ilmoituksia eri puolilta Helsinkiä rannalta löytyneestä turkoosista massasta. Jotkut epäilivät jo, että joku oli kaatanut maalia rannoille. Siitä ei kuitenkaan onneksi ollut kyse.

Kun sinilevän solut rannalla vanhenevat ja kuolevat, niin solun yhteyttämispigmentit vapautuvat. Nämä pigmentit ovat sinisiä. Tuore pigmentti on väriltään vihreää. Sekoittuessaan näistä sävyistä syntyy sinilevän turkoosi väri.

- Tavallisten ihmisten mielestä tämä hyvinkin näyttää maalilta. Sen takia tästä on esimerkiksi pelastuslaitoksille ilmoitettu, että eri puolilla Helsinkiä on maalia päästetty veteen tai rantaan, sanoo Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila.

Sinilevä värjää Lauttasaaren rantoja. Petteri Juuti / Yle

Helsingissä on ilmoituksia tullut ainakin Vuosaaren ja Lauttasaaren seuduilta.

Syynä sinileväesiintymille on viime päivien tyyni sää merialueilla. Se on nostanut sinilevää pintaan, ja viikonvaihteessa lautat ajautuivat rantaan.

Kesäaikaan Suomen ympäristökeskus muistuttaa ihmisiä siitä, että sinileväesiintymässä voi olla myrkyllisiä lajeja joukossa. Viime päivinä meressä tehdyt levähavainnot ovat kuitenkin pääosin vaarattomia, sanoo erikoistutkija Knuuttila ympäristökeskuksesta.

- Niiden, jotka harrastavat nyt syysuintia meressä, ei tarvitse olla huolissaan tästä levästä.

Miksi sinilevää esiintyy näin myöhään syksyllä?

Sinilevä on tuttu näky kesällä helteiden aikaan, kun vedet ovat lämpimiä. Osa näistä levälajeista on kuitenkin sellaisia, että vaikka ne viihtyvät parhaiten kesäisissä lämpötiloissa, niin ne kasvavat vielä suhteellisen hyvin viileissäkin vesissä. Tällä hetkellä merivesi on Helsingin edustalla noin kahdeksan asteista.

- Ei nämä määrät ole lähimainkaan samaan luokkaa kuin kesäisissä leväkukinnoissa, mutta kohtalaisen hyvin levä vielä kasvaa. Joskus vielä joulukuussakin, kun on tullut jääkerros, niin kirkkaan jään alla on näkynyt näitä leväkasaumia.

Petteri Juuti / Yle

Erikoistutkija Knuuttilan mukaan mahdollinen ilmaston lämpeneminen ei tule suoraan vaikuttamaan myöhäissyksyn leväkukintojen lisääntymiseen. Suurin vaikuttava tekijä on fosforiravinteen määrä.

- Ilmastonmuutokseen liittyvät riskiskenaariot liittyvät kesäisten kukintojen voimistumiseen, siten että jos kesällä on entistä enemmän fosforiravinnetta, niin se tulee voimistamaan kukintoja. Sen tyyppiset tilanteet kuin meillä viime kesänä oli saattavat yleistyä ilmaston lämmetessä.

